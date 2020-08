Dobře vydělávající pěsti! Nejvíc bere Fury. Kolikátý je McGregor?

Vydělávat si bojovými sporty není lehká práce. Některým se ale opravdu vyplatí. Nejvíc za posledních dvanáct měsíců na účet inkasoval boxer Tyson Fury. Tvrdí to aktuální přehled stovky nejlépe placených sportovců podle časopisu Forbes. Na absolutní špici žebříčku trůní švýcarský tenista Roger Federer, který si vydělal 106 milionů dolarů (cca 2,3 miliardy korun). Z bojovníků se do prestižní stovky dostalo celkem pět jmen. A víc se vyplatí rozdávat rány v ringu.

Extrémní showman a ještě větší boxer. Známý provokatér Tyson Fury dostal jméno po americké legendě ringu Miku Tysonovi a rozhodně jej nese se ctí. Doposud nepotkal přemožitele a to stanul v ringu například i proti Vladimiru Kličkovi. Nejvíc pozornosti v poslední době vzbudily jeho zápasy s Američanem Deontayem Wilderem. První skončil remízou, druhý vyhrál víc než dvoumetrový Brit knockoutem v sedmém kole a získal tak cenný titul WBC. Brzy by mělo dojít k jejich třetí a poslední bitvě.

Nejslavnější MMA zápasník. Bezkonkurenčně. Conor McGregor dokázal svým originálním stylem boje a ještě více svým ostrým slovním projevem zpropagovat zápasy v kleci jako nikdo před ním a nejspíš ani po něm. Drzý Ir se stal zkrátka symbolem svého sportu. Není proto divu, že si za poslední rok vydělal právě on ze všech novodobých gladiátorů nejvíc. Přitom za tu dobu vstoupil do klece jenom jednou proti Američanovi Donaldu Cerronemu, kterého knockoutoval během 40 sekund. V žebříčku sta nejlépe placených sportovců už se však krom McGregora žádný jiný reprezentant stejné disciplíny neobjevuje, což vlastně dává za pravdu zápasníkům UFC, kteří si stěžují na nízké platy.

Miláček Británie už od olympijských her v Londýně 2012, kde vybojoval zlatou medaili. Následně přešel do profi ringu a srážel soupeře jak kostky domina. Až teprve loni v létě narazil. V sedmém kole jej knockoutoval podsaditý boxer mexického původu Andy Ruiz Jr. Joshua si ale vyžádal prosincovou odvetu, kde odolného protivníka vybodoval a získal tak zpátky tituly WBA, IBF, WBO a IBO. Jako svůj hlavní cíl od začátku kariéry uvádí sjednocení titulů. Zbývá mu už jen ten s písmeny WBC.

Deontay Wilder

(v celkovém pořadí #20)

Boxer (USA)

Věk: 34 let

Profesionální bilance: 42:1 (41 výher způsobem KO)

Výdělek za poslední rok: 46,5 mil. dolarů (cca 1 mld. korun)

Největší sběratel knockoutů v současné špičce světové těžké váhy. Deontay Wilder dokázal poslat k zemi přes čtyřicet boxerů. Většinou se mu to povedlo proslulou pravačkou. Srazit během první bitvy dokázal i Tysona Furyho, ten se však stihl zvednout včas a zápas skončil remízou. V odvetě pak Wilder nebyl zjevně ve své kůži a poprvé prohrál. KO v sedmém kole. Do té doby se zdálo, že Američanovi v kariéře pomáhá sám Bůh. A to za to, že se rozhodl boxovat, aby zajistil svou nemocnou dcerku, která se narodila s rozštěpem páteře. Dcera je v současnosti zdravá a ráda sportuje. Hlavní misi tak „Bronzový bomber“ už rozhodně splnil.

Rozdělení výdělku: 46 mil. dolarů plat a odměny, 0,5 mil. dolarů od sponzorů