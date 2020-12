Box v Lucerně: Ducár vs. Pejsar o titul. Ve hře posun do velkých zápasů

Událost, jakou český box už dlouho nezažil. V rámci tradiční akce Box v Lucerně, která se koná už několik let na konci roku ve slavné pražské hale, se dnes večer uskuteční i titulová bitva křížové váhy českého profesionálního boxu. V ringu proti sobě poprvé stanou tvrdí bijci Vasil Ducár a Václav Pejsar. „Je více méně jasné, že vítěze tento souboj posune do velkého zápasu,“ říká o očekávaném duelu Lukáš Konečný, bývalý šampion a generální sekretář České unie boxerů profesionálů.

Box v Lucerně se stává každým rokem větším pojmem. Letos tradiční akci, která nabídne čtrnáct zajímavých střetů v ringu, zakončí titulová bitva křížové váhy. Mezi šestnáct provazů spolu poprvé jako soupeři vstoupí Vasil Ducár a Václav Pejsar.

„Je to jeden z nejdůležitějších zápasů za poslední roky na domácí půdě. Těším se na něj,“ říká Lukáš Konečný, bývalý světový šampion, v současnosti šéf ČUBP. „Bude to vyrovnané, padesát na padesát. Ducár je mladší a dravější, Pejsar bude psychicky odolnější a zkušenější. Oba jsou to ale velmi dobří boxeři.“

Favoritem souboje o titul mistra České republiky je podle sázkových kanceláří mladší z rivalů. Jednatřicetiletý Ducár má za sebou aktuálně dvě prohry, ale v roce 2019 bojoval o světový titul IBO v Jihoafrické republice s tamním ranařem Kevinem Lerenou. Duel nakonec prohrál na body.

„Václav je zkušený, zarputilý boxer, očekávám od něj tlak a rvavost. Očekávám od něj prvotní nápor, který postupně opadne,“ odhaduje průběh zápasu Ducár.

„Vasil je kvalitní soupeř, nejkvalitnější, jaký tady v Čechách může být. V souboji očekávám tvrdé výměny, možná bude chtít přebírat mé útoky a určitě přijde kvalitně kondičně připravený,“ nepochybuje Pejsar. „Tipuji, že můžu být první boxer, který Vasila ukončí před limitem. Cítím se na to jak boxersky a silově, tak i psychicky.“

Akce bez diváků, pouze s placeným streamem

Šestatřicetiletý Pejsar má za sebou celkem 24 profesionálních zápasů, z patnácti odcházel jako vítěz. Ducár stihl jen polovinu a vítězem byl osmkrát. Zkušenosti ale nabíral v mnoha amatérských střetech i v jiných ringových disciplínách. Několikrát nastoupil i v rámci MMA.

„Výhra zajistí posun v žebříčku a šance na velké titulové zápasy za vysokou finanční odměnu,“ zdůrazňuje význam souboje Konečný. „Je velká škoda, že tento souboj proběhne mezi dvěma našimi kluky, jelikož tomu, co prohraje, to v žebříčku ublíží.“

Akce v Lucerně se uskuteční bez diváků, čtrnáct zápasů tak budou moci fanoušci sledovat pouze prostřednictvím placeného streamu. „Nepřítomnost publika na můj výkon rozhodně nebude mít vliv, ale Lucerna bude taková smutná,“ přiznává Ducár.

Večer ve znamení boxu odstartuje exhibiční duel veteránů Ladislava Kutila a Luboše Šudy, výtěžek z tohoto zápasu bude věnován na rekonstrukci Kutil gymu, který v listopadu vyhořel.

