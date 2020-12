Fury setřel šampiona za mlčení: Joshua se v televizi pos*al!

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

Dynamickou bitvu s Kubratem Pulevem ukončil Anthony Joshua v devátém kole knockoutovým úderem. Ač se bulharský vyzyvatel snažil do posledního dechu, britský šampion zápas suverénně ovládl. A tak došlo hned po zápase na otázku, kdy se jednatřicetiletý Brit popasuje v ringu s o rok starším krajanem Tysonem Furym. Jejich souboj by znamenal bitvu o sjednocení hlavních titulů těžké váhy.

„Vím, kdo jsem. Jsem nejlepší verze sebe samého,“ komentoval svůj výkon Joshua. A když se ho moderátor ptal na možný střet s Furym, chvíli se odmlčel a pak stroze odvětil: „Samozřejmě, chci tu výzvu. Kdokoliv má ten poslední pás, toho chci. Pokud je to Tyson Fury, tak chci zápasit s Tysonem Furym. Budu je porážet jednoho za druhým.“

Odpověď Joshuy si majitel pásu WBC vyložil po svém. „Anthony Joshua se právě v televizi pos*al,“ řekl Fury v krátkém videu. „Zeptali se ho na mě a on chodil kolem horké kaše. Chci ten zápas! Chci ho hned jako ten příští. Knockoutuju ho nejpozději ve třetím kole,“ dodal rázně.

Reakce Joshuy na sebe nenechala dlouho čekat. „To rád slyším, aspoň ho dostanu do ringu. To je vše, co chceme, ne?“ uvedl obhájce šampionských pásů v BBC 5 Live. „Tyson Fury je talentovaný a dostane ze mě to nejlepší. Byl jsem se podívat na jeho zápas, když zápasil s Johnem McDermottem, já byl v té době ještě amatér. Pak jsem se byl podívat na jeho zápas s Dereckem Chisorou. Studoval a sledoval jsem ho.“

Zápas nejlepších těžkotonážníků současnosti si přejí samozřejmě nejen fanoušci, ale i pořadatelé. „Domluvíme duel s Furym. AJ je nejlepší těžká váha na světě, ten souboj chce každý vidět. Bude to největší zápas současného boxu, největší bitva v britské historii,“ řekl Joshuův promotér Eddie Hern. „Vypadá to, že je připravena půda pro největší mistrovský souboj v těžké váze od zápasu Ali vs. Frazier v roce 1971,“ reagoval obratem Bob Arum, americký promotér Furyho, s tím, že počínaje pondělím zahajují jednání.