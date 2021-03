Konečný: Další návrat jen za pět milionů. Dcera boxerka? Vybrala si to

K zápasení se Lukáš Konečný vracel vlastně už podruhé. První comeback zažil před vyprodanou O2 arenou v prosinci 2018, kdy na body porazil Slováka Matúše Babiaka. Naposledy se do ringu vrátil v sobotu 27. února v hotelu Větruše v Ústí nad Labem, bez diváků, a připsal si vítězství TKO v pátém kole.



Začnu možná lehce provokativním dotazem. Kdy budete znovu zápasit?

(směje se) „Věřím tomu, že už fakt ne.“



Vážně?

„Jo, doufejme… Hele, třeba někdo vytáhne pět milionů, tak dobře. Ale to, že bych udělal zase něco takového, to už ne.“



Jestli se ale dobře pamatuji, tak jste už po návratu v roce 2018 mluvil o tom, že další comeback jen za pět milionů…

„Jasně. S nima nikdo ještě nepřišel. Tentokrát to byla jen chvilková slabost. Pořádal jsem totiž akci a potřeboval jsem ji medializovat. Zároveň to bylo o tom, že jsem držel suchý leden, takže se mi to prostě hodilo, soustředil jsem se víc na přípravu a šlo to.“



Jak to šlo? Byl jste se sebou spokojený?

„Takový standard. Potěšilo mě, že byl Pavel Albrecht ve velice dobré formě. Osobně si myslím, že se na zápas velmi dobře připravoval a to, co předvedl, mi udělalo radost. Nicméně od začátku jsem ho chtěl ukončit před limitem a jsem rád, že se mi to povedlo.“

Zjistil jste během přípravy nějaké nové limity?

„Já to nijak nehrotil. Začalo to tím suchým lednem, protože vždy měsíc nechlastám. Taky jsem si řekl, že potřebuju trochu zhubnout, a do toho jsem se rozhodl udělat nějakou akci, aby si mohli boxeři zazápasit. A protože jsem do toho šel i s tím, že to bude jenom přes stream (placený přenos), s čímž nemám zkušenosti a bál jsem se, že na to bude koukat málo lidí, tak jsem si řekl, že půjdu i do zápasu.“



Dobře, ale jak vám to šlo během tréninků?

„Snažil jsem se být v rozumné formě. Se soupeřem jsem se domluvil, že budu mít nějak pod osmdesát kilo. A že když to půjde níž, tak si dáme ještě nižší váhu. Nakonec to klaplo a měl jsem pod sedmdesát sedm. Příprava celkově byla relativně v pohodě. Neřešil jsem ani moc sparingy. Prostě jsme si pinkli, když tam někdo byl. Ale opravdu jsem to nijak nehrotil. Nebyla ani žádná zranění, vše v pohodě.“



Když zmiňujete, že děláváte suchý leden… To míváte tak divokou oslavu Silvestra, že je pak potřeba měsíc bez alkoholu?

„Bejvá to tak, že prosinec prochlastám. (směje se) Takže pak nejsem schopen čekat až na únor. Říkám si prostě, že hned po Silvestru je dobré se očistit a dát se do kupy.“



Co se týká placeného streamu, jak to dopadlo s ohledem na sledovanost?

„Já to nijak extrémně nepromoval a ve finále jsem proto spokojený. Když se podívám, tak se prodalo 560 přenosů, což bylo nějakých devadesát tisíc korun, takže se mi tím plus minus zaplatily náklady, které jsem se streamem měl spojené. Vzhledem k tomu, že to bylo napoprvé, tak jsem spokojený. Kvalita streamu mohla být lepší, ale to se do příště vychytá.“



Když jste se vracel do zápasu v roce 2018, měla vám to rodina hodně za zlé. Jak to bylo tentokrát?

„Bylo to to samé. Rády nebyly. Manželka, máma ani babičky. Ale ony s tím, bohužel pro ně, nemůžou nic udělat. (pousměje se) Mám svou hlavu. Nicméně věřím opravdu tomu, že už je nebudu dál otravovat, že to snad bylo naposledy. Nikdy neříkej nikdy, ale už by fakt rozhodly jenom prachy, a ne nějaký můj vrtoch, jako tomu bylo teď, kdy jsem do toho šel víceméně zadarmo. Úplně bych ale tento návrat nesrovnával s tím v O2 areně na XFN před třemi roky. Nebyl to tak velký návrat. Navíc v podstatě bez lidí, bez diváků.“



Říkáte, že by vás k dalšímu comebacku přemluvily jen peníze, pět milionů. A co kdyby někdo přišel jen se čtyřmi?

(pousměje se) „Tak ne. Mám právě v tom psychologickou zábranu, že by dával málo, protože jsem si řekl pět. I když čtyři rozhodně málo není…“ (rozesměje se)



Co jste si dopřál jako první po výhře?

„To je jednoduchý, klasika: pivo. Hned jak jsem skončil, došel jsem za manželkou, dětmi, dali jsme si pusu a řekl jsem jim, že se jdu vysprchovat, ať mi donesou pivo. A za chvíli jsem ho ve sprše měl.“



Na turnaji v hotelu Větruše boxovala i vaše dcera Jaromíra. Co jste říkal na její bodovou výhru a celkový výkon?

„Byl jsem spokojený. Byla velice bojovná, snažila se. Boxuje necelý rok, takže po ní nemůžu chtít žádné velké zázraky. Spíš po ní chci vůli, a abych viděl, že poslouchá rady během zápasu. Což dělala. Předvedla vyrovnaný zápas, který vyhrála. Kdyby to byla remíza nebo vyhrála soupeřka, nic by to nezměnilo na pozitivním hodnocení jejího výkonu. Ale aby boxovala nějak výborně technicky, vyčůraně, na to má spoustu času, musí ještě získat zkušenosti. To za necelý rok nemůže načerpat. Zvlášť, když nemá zápasy.“



A vidíte v jejím stylu už talent a něco ze sebe?

„Dá se říct, že jo. Nenazýval bych to talentem, ale vůlí. Myslím, že to samé bylo u mě. Nikdy jsem na box talent neměl, spíš nějaké dobré povahové rysy, touhu něco dokázat. A to si myslím, že je u ní podobné. Možná bude ještě větší talent než já. Ale to se ještě uvidí, je to mladá holka, dělá to proto, že ji to baví, a za to jsem rád. Jestli sport bude dělat i třeba za dva roky, to je čistě její věc. Pro mě je důležité, že má chuť do nějaké aktivity."



Hodně zápasníků říká, že si neumí představit, že by sledovali, jak někdo mlátí jejich dceru. Máte v tom někdy pocitový problém?

„Asi ne, když nad tím tak přemýšlím. I když měla těžký zápas, bylo to vyrovnané, tak jsem u toho nijak netrpěl. Asi to bylo tím, že jsem jí tolik věřil, že to zvládne. Samozřejmě to nic nemění na tom, že box není pro ženy úplně ideální sport. Ale vybrala si ho, tak co?"



Vy jste s její volbou problém neměl, ale v rodině asi všichni tak chápaví nebyli, že?

(pousměje se) „Tak to je jasný, že babičky a manželka nejsou nadšený. Je to pro ně asi složitý, ale za to, že chodí na tréninky, jsou myslím rády. Jen to mlácení v ringu jim tak příjemné není."