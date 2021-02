Pyramidu Oktagonu vystřílel Paleš! Sivák se zranil a odstoupil

Karta sobotního Oktagon UNDG Last Man Standing • Oktagon MMA

Za odměnu další souboj, avizovalo se před včerejším turnajem Oktagon UNDG Last Man Standing. Tři duely si tak střihli Milan Paleš a Michael Krčmář, kteří se probojovali do finále. Vítězem se nakonec stal Slovák, protože českého soupeře ve třetím kole posadil na zadek, a tak naklonil bodování zápasu na svou stranu. Favorizovaný Václav Sivák sice ve čtvrtfinále zvítězil, nemohl ale pokračovat kvůli zranění.

Čekala se přehlídka knockoutů, nestalo se. Až nečekaně často určovali vítěze bodoví rozhodčí. I tak se ale bylo na co dívat. Patnáct soubojů přineslo nespočet tvrdých přestřelek, klinčů a kopů. Největší kaňkou na akci tak byla rozpadající se pyramida. Václav Sivák a Marco Dass Rey sice přemohli ve čtvrtfinálových soubojích své soupeře, kvůli zraněním ale nemohli nastoupit do semifinále, a tak je nahradili výherci z rezervních bitev.

„Nevím, co teď mám říct. Cítím se na pi*u,“ řekl Sivák v zákulisí po vyhraném duelu s Baileyem Sugdenem. Po chvíli přišlo rozhodnutí. Naražená ruka, okopaná noha a tři stehy nad okem nedovolily mladému talentu pokračovat. „Jsem rád, že jsem vyhrál, ale štve mě, že nemůžu nastoupit do dalšího zápasu. Ale nešlo si hrát v tom prvním zápase a je zbytečné tam pro mě jít a nepodat stoprocentní výkon,“ vysvětlil Sivák.

Po semifinále, v nichž se objevili dva noví bijci, kteří nahradili právě Siváka s Dass Reyem, se vykrystalizovala finálová dvojice. Michael Krčmář totiž porazil na body Ladislava Krištůfka a Milan Paleš ve druhém kole knockoutoval Andreje Šimkuliče. Tihle dva si tak pro finále připravili odvetu z roku 2013, kdy na turnaji Heroes Gate 11 zvítězil Slovák.

Stejný výsledek měl i poslední zápas galavečera v brněnské BobyHall areně. V prvním kole trefoval více Paleš, pak jej ale na konci tříminutovky dloubl soupeř prstem do oka, což jej značně vykolejilo a ve druhém kole tak spíše inkasoval.

Posledních sto osmdesát sekund do konce turnaje ale zabral. Zadní direkt přímo na bradu totiž Krčmáře posadil na zem a od té doby už se Čech pouze snažil přežít. „Určitě ten úder rozhodl. Ani nevím, jak jsem ho trefil, takže bych byl rád, kdybyste mi to tu teď pustili,“ uvedl po vyhlášení výsledků Paleš, který si po dvou vítězstvích před limitem připsal triumf na body.

Turnaj byl ale mimo pyramidu prokládán také několika superfighty. Obrovskou válku předvedli mladíci Matěj Kozubovský a Sebastian Fapšo. Dohromady totiž nasbírali čtyři knockdowny, když byl třikrát počítán český bojovník a jednou Slovák, který si nakonec připsal také vítězství. „Matěj se dobře pohyboval, museli jsme úplně změnit taktiku a jít do bitky,“ pronesl Fapšo v pozápasovém rozhovoru.

Nejočekávanějším duelem mimo eliminační osmičku byl ale dozajista střet legend slovenského thajského boxu. Vladimír Moravčík s Igorem Danišem už se měli utkat mnohokrát, podařilo se to ale až teď. A šlo o nejrychlejší zápas celé akce. Hned v úvodním kole totiž Moravčík trefil soupeře přímo do jater. Po tomto úderu se Daniš sesunul na podlahu a deset vteřin mu nestačilo na to, aby vyskočil zpět na nohy.

„No, není mi to líto,“ odpověděl Moravčík na otázku, zda ho nemrzí, že tak dlouho proklamovaný střet skončil tak brzo. „Chytil jsem ho přímo na spodek žeber a tam je to fakt nepříjemné.“

Další plány legendárního Drákuly obsahují po vítězné premiéře v Oktagonu kvalitní odpočinek. „Teď budu mít aspoň doma klid, protože rodinka si to se mnou měsíc užila,“ smál se vítěz. „Víš, jaké to je, když se člověk chystá na zápas, chodí po domě jako duch.“