Pekelný Ducárův zápas, český boxer v Londýně padl: Chtěl jsem ho přemlátit

Výlet do Londýna rozhodně nedopadl tak, jak si představoval. A i přesto, že má za sebou deset namáhavých kol, přičemž ve třetím a pátém byl počítán, cítí se Vasil Ducár už fyzicky v pořádku. Před nástupem do duelu navíc myslel na ty, kteří jsou na tom zdravotně hůř. Nandal si totiž na nohy různé ponožky. Rozdílné ponožky se staly symbolem Světového dne Downova syndromu, protože chromozom má tvar ponožky. Datum 21. března je také symbolické, protože lidé s Downovým syndromem mají o jeden, 21. chromozom, více.

Jak byste poslední souboj zhodnotil?

„Blbě, protože jsem prohrál. (pousměje se) Nevím… Nepodařilo se mi dostat do zápasu, soupeř byl výbornej. Měl to perfektně takticky zvládnutý. Pracoval na nohách a nepustil mě do mé hry, abych ho tam začal mlátit. Vždycky, když jsem chtěl přejít do útoku, svázal mě a klinčoval.“

V čem vás soupeř Chris Billam-Smith překvapil?

„Určitě svou silou. Čekal jsem, že bude rychlej na nohách, ale byl opravdu i hodně silově vybavený. To mě trošku překvapilo.“

Byl jste dvakrát počítán, což u vás není zvykem. Jak se teď cítíte po fyzické stránce?

„Počítání mě mrzí. Ani nevím, jak se to podařilo. Měl opravdu docela tvrdý úder. Nicméně cítím se v pohodě. Prostě jednou přistál dobrý úder a pak dobře chycený spodek. Ale jinak jsem úplně v pořádku.“

Měl jste na zápas nějaké ohlasy ze strany pořadatele?

„Ano, všichni mě chválili, že jsem tvrďák a že mně nabídnou další duel.“

Řekli jste si po zápase s rivalem něco?

„Chtěl mě pozvat na pivo, ale řekl jsem mu, že ráno brzo odlétám, takže to nešlo. Ale normálně jsme se po zápase bavili. Vše bylo na kamarádské úrovni. Říkal, že je škoda, že nemůžeme zajít na pivo.“

Jakou předvídáte soupeři budoucnost?

„Těžko říct, ale myslím, že ho budou budovat dál a půjde nahoru. Podle mě má před sebou ještě velkou kariéru.“

Co máte v nejbližších dnech a týdnech v plánu?

„Dám teď nějaký odpočinek, budou jen nějaké udržovací tréninky kvůli kondici. Pak poletím s manželkou na dovolenou, což jí slibuju už asi rok, protože nebyl pořád čas. No a potom zpátky do tréninku.“

Už jste určitě mluvil s rodinou, co říkali? A jaké máte celkově ohlasy z Česka?

„Ohlasy, které jsem od rodiny dostal, byly samozřejmě dobrý, což nevím, jak si mám brát, protože to vnímám jako chlácholení. Ale všichni se shodují na tom, že jsem předvedl dobrý výkon. Já si to právě nemyslím, takže nevím.“

Vidíte zpětně něco, co jste měl v zápase změnit, nebo je brzy na hodnocení?

„Podle mě jsem moc chtěl a čekal jsem, že on bude na nohách a já ho budu muset tlačit, ale jak jsem s tím začal, tak to nevycházelo. Měl jsem to víc rozehrát, uvolnit se a víc si s ním hrát, než se to snažit přemlátit.“

Jak se vám líbil celkově turnaj, organizace akce?

„To bylo parádní. Organizace Matchroom, promotér Eddie Hearn… Co víc? Za mě úplně top, doufám, že splní slib a pozvou mě znovu.“