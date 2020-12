Ducár má pás šampiona! Zápas s Pejsarem ukončil ve třetím kole TKO

Suverénní výkon! Boxer Vasil Ducár se stal jednoznačným vítězem zápasu o titul profesionálního mistra České republiky v křížové váze. Na galavečeru v pražské Lucerně ukončil souboj s Václavem Pejsarem ve 3. kole a připsal si devátou výhru ve třináctém zápase mezi profesionály. „Užil jsem si to na sto procent, vyšlo to, jak jsem chtěl,“ radoval se šampion.

Jedenatřicetiletý Ducár byl proti Pejsarovi, který byl držitelem pásu domácího šampiona, papírovým favoritem. Tak jednoznačný zápas ale zřejmě neočekával ani on. Už v prvním kole poslal o pět let staršího soka na zem, ve třetím jej pak trefil dvakrát přesně na bradu a rozhodčí duel předčasně ukončil. Ducár si připsal osmou výhru před limitem v kariéře.

„Pro mě celkem překvapení, myslel jsem, že zápas bude vyrovnaný a skončí třeba na body,“ komentoval zápas Rudolf Kraj, legenda českého boxu a majitel stříbrné olympijské medaile ze Sydney 2000. „Vašek byl hned v prvním kole na zemi po levém spodku na žebra. Dostal se z toho, ale bylo vidět, že to byl dobře trefenej úder! Potom se rozboxoval a druhý kolo bylo takový docela vyrovnaný a byly tam dobrý výměny. Ve třetím kole však Vasil zasahl tvrdý úder pravou rukou a Vašek šel k zemi,“ popsal bývalý boxer průběh střetu.

Vysil Ducár po výhře v titulové bitvě s Václavem Pejsarem

Rozhodčí následně odpočítal a správně usoudil, že duel nemůže pokračovat. Pejsar byl totiž zjevně značně otřesený.

„Užil jsem si to na sto procent, vyšlo to, jak jsem chtěl. Ani jsem nevnímal, že tu nejsou diváci. Soustředil jsem se na zápas. Byl krátký, tak jsem to ani nestihl vnímat,“ uvedl Ducár.

„Čekali jsme, že bych mohl vyhrát v pátém šestém kole. Taková byla naše predikce, jsem rád, že to takhle dopadlo. Jeden manažer a trenér mi poslal zprávu, abych se neupínal na knockout, a on přijde. A to se přesně stalo,“ řekl boxer, kterému před zápasem patřila 55. pozice ve světovém žebříčku webu boxrec.com. Ducár navíc za svůj výkon dostal prémii ve výši 100 000 korun.

Velmi zajímavou bitvou byl i hlavní předzápas Martin Parlagi vs. Edwin Palomares v němž šlo o titul Royal Boxing Organisation. Podle přihlížejících se i v tomto případě jednalo o „box světové úrovně“. Držitel pásu pro mistra Mexika a 57. boxer světového zebřičku nastoupil od začátku ve vysokém tempu. Držel střed ringu a udával rytmus boje. Slovenského boxera dlouhodobě žijícího v Praze doslova zasypával sériemi tvrdých úderů. Parlagi však boxoval chytře z ústupu a vypadalo to, jakoby šetřil síly na plný počet kol. Mexicky boxer ale vysoké tempo držel. Napínavý střet skončil po 6. kole, když Parlagi pro zraněni ruky do 7. kola nenastoupil a zaznamenal tak prohru.