Velká jména boxu se shodují: Tyson má na to, aby zápasil dál!

Panovaly obavy, že sportovní výkon nebude na prvním místě. Mike Tyson a Roy Jones Jr. ale zavřeli pusu všem pochybovačům, kteří tvrdili, že půjde jen o show, na které se vydělají peníze. I v pokročilém věku předvedli skvělý box, který ocenilo mnoho světových jmen.

„Nejlepší exhibice, jakou jsem kdy viděl. Tyson nezápasí, jako by mu bylo padesát. Je v perfektní formě,“ nešetřil chválou George Foreman, zlatý medailista z olympiády a bývalý světový šampion těžké váhy.

„Docela jsem koukal, překvapili mě. Musím říct, že Tyson byl o něco líp připravenej. I co se týče figury a kondice. Kdysi to celkem flákal a sázel jen na ty granáty, ale teď na tom byl skvěle,“ souhlasil Rudolf Kraj, který 32 let po Foremanovi odjížděl z olympijských her s cenným kovem za druhé místo. „Řekl bych však: Mládí vpřed! Kdyby šel s někým mladým, tak by to bylo trochu jiný, co se týče rychlosti a výbušnosti. Ale zápas s Holyfieldem? Proč ne, pokud by se jim do toho chtělo,“ zapochyboval však o tom, zda by se měl Tyson vrátit do profesionálního ringu.

To Lukáš Konečný měl na tuhle věc naprosto odlišný názor. Podle něj disponuje legendární Američan potřebnými schopnostmi, aby se současným boxerům vyrovnal. „Viděl jsem překvapivě dobrého Mika. Rychlost, skvělý pohyb, jak tělem, tak vcelku i na nohou,“ chválil bývalý boxer Tysona. „Dobrá fyzická připravenost a podle mě i psychická pohoda a klid, který mu v dřívější době hodně chyběl.“

Samozřejmě i Konečný si je vědom toho, že se světovou špičkou by neměl čtyřiapadesátiletý veterán šanci, vidí však jiné možnosti jeho návratu mezi provazy. „Dát si další exhibici, třeba s Holyfieldem, nebo nastoupit k regulérnímu duelu s boxery, kteří nejsou v první stovce žebříčku, to podle mě klidně může. Myslím, že na to rozhodně má,“ vysvětlil rodák z Brna.

„Lidi ho pořád chtějí vidět, jen bych byl opatrný s matchmakingem a volil spíš cestu money fightů a celebrit. Nabízí se třeba Holyfield a podobně,“ přitakal také současný český reprezentant Vasil Ducár. „Překvapila mě Tysonova dynamika, zápas byl koukatelnej.ale na vrcholnou úroveň bych už to asi nedoporučoval, bál bych se o jeho zdraví.“

Tyson s Jonesem zkrátka nadchli. Někteří experti tvrdili, že starší z dvojice měl jasně vyhrát a remízu považovali za nesmysl, to bylo ale v jejich duelu vedlejší. Oba ukázali, že i po padesátce jsou schopni nastoupit ve skvělé formě a předvést zápas, který lidi baví. A jejich popularita zajistila, že bitva měla přesah také mimo boxerskou bublinu.

„Jsem více než ohromený tím, co obě legendy předvádí,“ komentoval například v průběhu střetnutí šampion velterové váhy UFC Kamaru Usman. Boxery chválila celá řada zápasníků smíšených bojových umění, kteří na sledování jejich umění vyrůstali.