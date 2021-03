Joshua vs. Fury, obří boxerský souboj je na obzoru! Půjde o tituly i miliardy

Sen fanoušků boxu se nejspíš brzy vyplní. Letos by mělo dojít na střet největších hvězd světové těžké váhy.

Britští králové ringu Anthony Joshua a Tyson Fury proti sobě nastoupí v souboji o absolutního světového vládce divize. Promotér Eddie Hearn naznačil, že je podepsána smlouva na dva duely. Podle stanice ESPN by se první měl uskutečnit v červnu nebo červenci, odveta pak v listopadu či prosinci.

Hearn, šéf organizace Matchroom, do jehož stáje spadá právě Joshua, tvrdí, že o přesném termínu a místu konání se rozhodne během následujících třiceti dnů. Zájem o pořádání této mimořádné sportovní události je prý neuvěřitelný. „Pandemie nám ale ztěžuje situaci. Většina lidí by dala přednost tomu, aby se bojovalo později. To ale nechceme. Pracujeme na tom, aby se tyto dva zápasy uskutečnily letos,“ má jasno promotér. Největší šance na pořadatelství má podle všeho Saúdská Arábie, kde Joshua předloni získal zpět tituly v odvetě s Andym Ruizem. Organizátoři tehdy za možnost uspořádat duel údajně zaplatili 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun).

Ať už bude termín a místo konání jakékoliv, je jasné, že půjde o největší boxerskou válku posledních let. Jednatřicetiletý Joshua vlastní mistrovské pásy organizací IBF, WBO a WBA, které obhájil v prosinci proti bulharskému vyzyvateli Kubratu Pulevovi. O rok starší Fury má v držení zbylý významný titul WBC, o který vloni v únoru připravil Američana Deontaye Wildera. Od té doby neboxoval.

Právě Fury je ale považován za mírného favorita duelu. I podle boxerských legend. „Bude to velmi zajímavé. Joshua je mistrovský boxer. Ale můžete vidět, jak jeho údery přicházejí, signalizuje je,“ řekl Mike Tyson pro BBC. „A to je recept na katastrofu, pokud bojujete s Furym.“

Podobného názoru je další ikona ringu George Foreman: „Budu upřímný. Nevidím jako možné, že by jej Joshua zmlátil.“ S oběma budoucími rivaly stanul v ringu Vladimir Kličko, jehož Fury porazil v roce 2015 na body a Joshua o dva roky později TKO v jedenáctém kole. Dlouholetý ukrajinský král těžké váhy fandí víc svému poslednímu přemožiteli.

„Joshua je vynikající sportovec, skvělý bojovník, olympijský vítěz. Nejdůležitější je, že je to prima chlap, který dokonale nese pochodeň šampiona těžké váhy,“ uvedl Kličko pro The National.

Podobný pohled má i Rudolf Kraj, majitel stříbrné olympijské medaile.

„Fandím Joshuovi, přál bych mu to. Bude to ale podle mě padesát na padesát. Záleží na tom, jak bude Joshua připraven fyzicky. Je to určitě lepší boxer než Fury,“ říká Kraj. „Jde ale o to, aby nechytil nějaký lucky punch (šťastná trefa), protože to tvrďák na hlavu úplně není. Fury je v každém případě nevýhodným boxerem pro všechny, protože je nevyzpytatelný. Každému se s ním bude těžko boxovat.“

Střet britských těžkotonážníků bude o to zajímavější. Joshua nastupuje do každého zápasu skvěle fyzicky připravený, jeho styl je technicky vycizelovaný. Fury je oproti tomu rozený bitkař, který se pral od dětství, a jeho rychlý pohyb dokázal zatím zaskočit každého, proti komu nastoupil.

„Vím, kdo jsem. Jsem nejlepší verze sebe samého,“ prohlásil v prosinci 2020 po poslední výhře Joshua. „Kdokoliv má ten poslední pás, toho chci. Pokud je to Tyson Fury, tak chci zápasit s Tysonem Furym. Budu je porážet jednoho po druhém.“

Odpověď přišla během několika minut: „Chci ten zápas! Chci ho hned jako ten příští. Knockoutuju ho nejpozději ve třetím kole,“ slíbil rázně Fury. Brzy se ukáže, čí slova se naplní. Oba bojovníci ale na tomto duelu pořádně vydělají, ať už dopadne jakkoliv.

Po prvním duelu se má prémie 200 milionů liber (více než šest miliard korun) rozdělit půl na půl. V odvetě se královská částka bude dělit v poměru 60:40 ve prospěch vítěze.