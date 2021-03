Zápasnice omdlela přímo na vážení. Expert: Začnou to řešit, až někdo umře

Už v noci na neděli dojde v Las Vegas na turnaj UFC on ESPN 21. Nyní se ukazuje, že zápasníci MMA jsou často ve větším nebezpečí před zápasy, než když vstoupí do klece. Kvůli shazování váhy. Julija Stoliarenková totiž přímo na váze omdlela, a to hned dvakrát. Brutální hubnutí do bantamové divize (61 kg) si vybralo daň, souboj litevské bojovnice s Julií Avilaouvou proto museli zrušit.

Znepokojující pohled. Julija Stoliarenková se před galavečerem UFC on ESPN 21 dostavila k povinnému vážení. Nevypadala nemocně, když ale komisaři kontrolovali její hmotnost, začala couvat, podlomily se jí nohy a omdlela. Po minutě už vše vypadalo v pořádku, litevská bojovnice si sedla a komunikovala s přítomnými, a tak se šlo na druhý pokus.

Ten měl ale podobný scénář. Tentokrát sice zvládla Stoliarenková i vítězné gesto pro fotografy, pak ale opět sotva dokázala seskočit z váhy a bezvládně se sesunula na podlahu. Přestože ona i soupeřka Julia Avilaová limit splnily, bitva se samozřejmě ruší.

„Kdysi se ve formuli 1 mluvilo o tom, jak by se měly zavést bezpečnostní zóny, ale všichni na to kašlali. Až když umřel Ayrton Senna, začalo se to řešit,“ říká uznávaný rozhodčí a trenér Jakub Müller. „Takže je to jednoduché, až někdo umře, tak to začnou řešit. Do té doby zápasníkům řeknou, že si to měli pohlídat.“

Stoliarenkovou převezli zástupci organizace z vážení rovnou do nemocnice. Když byl zástupce ředitele Nevadské atletické komise, která zaštiťuje mimo jiné bezpečnost zápasníků, protože se akce koná ve státě Nevada, odmítl situaci komentovat. Litevská bojovnice zatím fanouškům nepředala žádný vzkaz, zda je v pořádku. Müller ale dodává, že se nejedná o nic neobvyklého.

„Tohle se děje skoro na každé akci, ale tady je pro UFC špatné, že to je vidět,“ vysvětluje Müller. „Co jsem kolikrát pozoroval na různých akcích, jak tam zápasníci při dělání váhy zvrací a jde jim pěna od pusy. Třeba v ACA (ruská organizace) jim potom alespoň dají kapačky, ale v UFC se to bere jako doping.“

Na Instagramu je vidět, že ještě hodiny před vážením s úsměvem ubírala kila v horké vaně a jen minuty před tím, než omdlela, vyběhávala na parkovišti poslední gramy. Turnaj, jehož hlavním duelem bude střet Dereka Brunsona s Kevinem Hollandem, na sebe už teď upozornil, a ne v příliš pozitivním světle. Dá se čekat, že se opět spousta expertů vymezí proti podobným brutálním „weight-cutům“, kterým by se dalo zamezit například vážením v den duelu.