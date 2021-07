Duel Vémola vs. Marpo se odkládá na příští rok. Další zápas Štáfka

Fůra novinek a velkých změn. V takovém duchu proběhla akce Oktagon Time, kde promotéři největší tuzemské bojové organizace představili, co jejich fanoušky čeká v následujících měsících. Veliká změna se týká souboje Karlos Vémola vs. Marpo. Dlouho očekávaný duel se posouvá na příští rok kvůli zdravotnímu stavu Temirnátora, který byl v úterý na složité operaci lokte, a čekají jej další. Pro to má Marpo pochopení, ale ostřejší poznámku si neodpustil.