Podcast Fight: Na K. O. jsem nemusel čekat 30 let, rýpl si Marpo do Vémoly

Šaškárna, nebo zápas, který se postará o propagaci boxu? Názory se liší, každopádně bitva Karlose Vémoly s hudebníkem Otakarem Petřinou, alias Marpem, vzbuzuje emoce. Pomáhají tomu zejména slovní přestřelky mezi oběma aktéry. „Karlos to má kam vítr, tam plášť. Jednou je to A, pak B, ale myslím, že nepočítá s tím, že i v trashtalku bude mít hodně obstojného soupeře,“ říká Marpo v dalším dílu iSport podcastu Fight! Prozradil taky, kde jsou podle něj hranice trashtalku, nebo proč se naposledy popral na ulici.

Půda pro tento střet se připravila už 27. prosince roku 2018. Karlos Vémola tehdy vyzval Marpa na boxerský souboj, protože o něm muzikant řekl, že není komplexní zápasník. „Strašně to trvalo, ale konečně je to tady,“ těší se Otakar Petřina v podcastu iSport Fight. „Věřím, že je něco mezi nebem a zemí, a když něco vyšlete tam nahoru, tak se to vrátí. Tohle se vrátilo.“

A co Marpa na soupeři nejvíc štve? „Karlos to má kam vítr, tam plášť. Jednou je to A, pak B, ale myslím, že nepočítá s tím, že i v trashtalku bude mít hodně obstojného protivníka,“ usmívá se zpěvák. „Tenkrát jsem psal jednomu sponzorovi, že chci papírový karton Karlose, abych si ho kvůli motivaci vyvěsil v tělocvičně a ten sponzor mi řekl, že s tímhle člověkem nechtějí mít vůbec nic společného.“

Limity, kam už se ale s trashtalkem nesmí zajít, jsou podle Petřiny jasně dané. „Můžeme do sebe rýpat, jak chceme, stejně ten respekt k sobě máme,“ vysvětluje rodák z Prahy. „Jsou hranice typu děti, rodina. Do toho bych se vůbec nepouštěl, není mi právem soudit, jak někdo vychovává děti.“

Marpo o sobě často říká, že je „family keeper“. Když se někdo naposledy opřel do jeho rodiny, nedopadlo to příliš dobře. „Tak jsem ho chytl pod krkem, proběhlo nějaký koleno, ale nic velkýho,“ vzpomínal zpěvák na svou reakci, když mu na diskotéce někdo řekl, že mu auto určitě koupil jeho „zasraný tatínek.“

Přestože má Petřina zkušenosti s bojovými sporty oproti Vémolovi výrazně menší, podle sázkových kanceláří je v zápase považován za favorita. „Mám devět zápasů v muay thai, šest výher, tři K. O. Já jsem teda 30 let na K. O. čekat nemusel, rýpl si Marpo do protivníka. „Ale štve mě to! Přestaňte mě favorizovat, já chci být ten underdog, kterýho lidi podceňují, a může jenom překvapit.“

Myslím si, že bude mít Vémola zběsilý nástup, vyhovuje mi pozice underdoga, říká Marpo