Jméno Ali zpět v ringu. Vnuk legendy vyhrál v šortkách od dědečka

Nico je synem jedné ze sedmi dcer Muhammada Aliho. Tlak spojený s nejslavnějším jménem rohovnického sportu si ale evidentně vůbec nepřipouští. V nedělním debutovém zápase ve střední váze proti Jordanu Weekesovi dominoval, rozhodčí mu přisoudil výhru už v prvním kole.

„Magická noc pro tohoto mladého muže. Jeho dědeček by byl moc pyšný na to, jak uctívá jeho odkaz,“ pýřil se na Twitteru Bob Arum, který s Nikem po zápase slavil. Boxerský promotér zná slavnou rodinu velmi dobře, byl promotérem 27 Aliho zápasů. Ten první pořádal už v roce 1966.

Ali byl v ringu přítomen nejen tím, že mladý Nico dál nese jeho jméno. 21letý boxer má legendárního šampiona vytetovaného na předloktí, do zápasu navíc oblékl bílé šorty s černým pruhem, které mu dědeček dal.

„Je to jízda plná emocí. Naprosto to splnilo mé očekávání,“ radoval se Nico po vítězství. „Moc na svého dědu myslím, chybí mi,“ dodal. V rozhovoru pro server SportBible pak přidal i vzpomínku na legendu těžké váhy, která zemřela v roce 2016.

„Žili jsme v Las Vegas a on v Arizoně, tak jsme ho často naštěvovali. Užili jsme si spolu skvělé chvíle. Děda byl hlavou rodiny. Vždy jsem k němu vzhlížel jako k superhrdinovi. A koukal bych se na něj stejně, i kdyby nebyl veřejně známý. Byl to jediný dědeček, kterého jsem měl,“ vzpomněl Nico.

Tlak, který mu slavné příjmení přináší, ho nesvazuje. „Nést v boxerském světě jméno Ali jde ruku v ruce s tlakem a velkými očekáváními. Všichni mě budou srovnávat s dědou. Je to pocta, když mě k němu někdo přirovnává, ale já to nedělám. On byl unikátní, svůj. I já musím jít svou vlastní cestou,“ dodal 21letý debutant.

„Nikdy jsem nikomu neříkal, kdo jsem, ale vždycky na to přišli,“ řekl skromně. „Všichni chtějí knokautovat vnuka Muhammada Aliho.“

Pokud Nikovi vydrží dominantní forma z prvního zápasu, budou to mít zatraceně těžké...