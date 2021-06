Na Mayweathera s Paulem fanoušci pískali. Je to o ho*ně, říká Kraj

Co říkají k exhibici Mayweather vs. Paul bývalí čeští boxeři Rudolf Kraj a Lukáš Konečný? • Koláž iSport.cz

Žádný knockout, knockdown, dokonce ani otřesení soupeřem. Mezi Floydem Mayweatherem a Loganem Paulem to vřelo spíše při vážení než v ringu. Během čtyřiadvaceti minut zápolení dopadlo na cíl jen 73 úderů. Přesnější a samozřejmě také mnohem techničtější byl v duelu americký boxer. Hvězdu internetu, jejíž největší výhoda byl šestnáctikilový rozdíl mezi oběma bijci, může těšit fakt, že přečkala plnou minutáž bez větších problémů, přestože už jí v závěru docházely síly.

„Nechci, aby mi někdo ještě někdy tvrdil, že něco nejde,“ řekl Paul po boji. „Skutečnost, že tady stojím s jedním z nejlepších boxerů všech dob, ukazuje, že všechno je možné.“ Přestože boxer možná internetového tvůrce trochu šetřil a před médii jej zesměšňoval, posléze měl k protivníkovi pouze slova respektu

„Bavil jsem se,“ řekl Mayweather. „Musíte si uvědomit, že už mi není 21 let. Byl lepší, než jsem si myslel, že bude. Překvapil mě, dobrá práce.“

Kroky boxera s bilancí padesáti výher bez prohry ale většina odborné veřejnosti příliš nechápe. „Floyd to přehání, tohle jsou už moc velké přáteláky,“ řekl o zápase bývalý český reprezentant Lukáš Konečný.

To Rudolf Kraj byl ve svém vyjádření ještě ostřejší. „Jestli jim to vydělá pár peněz nebo hodně peněz, tak ať,“ byl si držitel stříbrné olympijské medaile ze Syndey vědom hlavního účelu střetu. „Samozřejmě jim to přeju, ale pro box je to úplně o hov*ě!“

A na hodně peněz si Mayweather s Paulem zaručeně přijdou. Neporažený ranař dostane v základu deset milionů dolarů (cca 210 milionů korun). Navíc ale obdrží až 50 % získaných prostředků z prodaných přenosů. Youtuber by si měl vydělat 250 tisíc dolarů (cca 5,2 milionu korun) a deset procent z PPV.

Podle novináře Dava Meltzera ale střet nejspíš nevygeneroval taková čísla, jako se předpokládalo. „Počet předplacených přenosů je otřesný,“ svěřil se stanici Wrestling Observer Radio. Že duel nebyl až tak zajímavý, jak se mohlo zdát, potvrzují také slova českých profesionálů. „Neviděl jsem to, nějak mi to uteklo. A myslím si, že se nic nestalo,“ prohlásil Kraj. „Nedíval jsem se na to a neláká mě to,“ přidal se Konečný.