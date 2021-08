Youtuber Paul porazil Woodleyho na body. Odveta? Vytetuj si, že mě miluješ

Svět bojových sportů vkládal naděje do Tyrona Woodleyho. Ani bývalý šampion veltrové váhy UFC však nedokázal umlčet youtubera Jakea Paula. Ten totiž v jejich vzájemném boxerském souboji zvítězil po osmi kolech na body. Oba aktéři si po zápase vyjádřili respekt, když však přišla řeč na odvetu, opět to mezi nimi začalo jiskřit. „Měl jsi svou šanci. Nech si vytetovat ‚Miluju Jakea Paula‘ a můžeme si dát odvetu,“ smál se Paul poraženému. „Platí,“ opáčil válečník MMA.

Kluk z internetu potvrdil, že má srdce zápasníka. Předchozí tři souboje totiž ukončil hned v úvodu, protože soupeři nedosahovali jeho kvalit a schytali rychlá KO. S Tyronem Woodleyem se ale Jake Paul pořádně natrápil. Osm vyrovnaných kol museli rozsoudit až bodoví sudí. I přes náročné momenty, kdy youtuber hledal po tvrdých úderech soupeře stabilitu, se mu však povedlo dokráčet k vítězství. K největšímu vítězství dosavadní boxerské kariéry.

„Nevím, co říct. Byl to těžký soupeř. Boxuje, nebo zápasí, říkejte tomu, jak chcete, přes 20 let. Já to dělám 3 roky. Byl to náročnější zápas, než jsem čekal. Necítil jsem pořádně nohy,“ pronesl šťastný Paul po vyhlášení výsledku. „Všechen respekt, patří do síně slávy, předvedl dobrý zápas. Omlouvám se jeho týmu, nechtěl jsem ho urazit, i když před duelem proběhlo hodně trashtalku.“

Čtyřiadvacetiletý internetový tvůrce těžil zejména z práce přední ruky. Ortodoxní boxerský postoj umožnil Paulovi častěji vysílat direkty z přední ruky, kterými si připravoval tvrdší údery. Woodley se pokoušel tlačit, dlouhá kariéra v kleci se na jeho technice ale významně podepsala, a tak nebyl schopný vypracovat si podobným způsobem okénka, po nichž by mohl zasahovat. Přestože zůstával v tlaku, inkasoval častěji. Jeden rozhodčí přesto viděl jako výherce právě devětatřicetiletého veterána oktagonu.

„Je to sr***a. Kde je ten rozhodčí? Trefil mě jedním dobrým úderem za celý zápas, bojoval jsem 8 kol, Tommy Fury má skóre 7:0 a zápasí 4 kola. Já šel 8 s někým, kdo patří do síně slávy,“ opáčil směrem k sudímu Paul.

Zmiňovaná rána přišla ve čtvrtém kole. Mladíkovi z Ohia jakoby v té době začínal docházet dech. Woodleyho aktivita přinesla konečně ovoce a po razantním háku ze zadní ruky se youtuber ocitl v provazech. Na časomíře v ten moment svítilo něco přes minutu do konce kola, válečník z Missouri ale jakoby se bál kontru, a tak nešel neohroženě po ukončení, což jej možná stálo zápas. Paul zvládl odskákat zbývající dobu do gongu a v pauze mezi koly se zmátořil.

„Cítím se jako vítěz. Jake je super zápasník, tvrdší než jsem myslel. Proto jsem přišel připravený, v dobré formě. Ale to, že mi nějaký rozhodčí dal jen dvě kola? Cože kur*a?“ zlobil se po zápase Woodley a okamžitě se začal dožadovat odvety.

„S**t na Tommyho Furyho, ten neprodá tolik PPV jako já. Pokud byla tohle druhá nejvýdělečnější akce roku, jak na tom asi bude naše druhé kolo. Pojďme to zopakovat.“

Když však poražený došel za slavícím Paulem, ten se mu i přes dříve projevený respekt vysmál. „Chápu, že chceš další výplatu. Měl jsi svou šanci,“ smál se Jake společně s bratrem Loganem, který letos v červnu absolvoval boxerskou exhibici se slavným Floydem Mayweatherem .

„Takže se mnou nechceš znovu zápasit? Poslal jsem tě do provazů, kdyby tam nebyly, ležel bys na zemi. Byl jsi nahulený,“ argumentoval Woodley. V ten moment vycítila bratrská dvojice šanci na zesměšnění. Během předzápasového trashtalku totiž několik padla řeč na to, že poražený si musí nechat vytetovat jméno protivníka. A na tuhle skutečnost Paul upozornil.

„Nech si vytetovat ‚Miluju Jakea Paula‘ a můžeme si dát odvetu. Nemusíš nikam chodit, máme tady tatéra,“ řekl youtuber. „Platí,“ vypálil okamžitě bývalý šampion UFC.

Jestli se dočkáme odvety, není jasné. Woodleyho kamarád a bývalý dvojnásobný král nejprestižnější MMA organizace Daniel Cormier, který se s Paulem sám dostal na jednom z galavečerů do strkanice, jej však od dohody razantně odrazuje.

„Vys** se na to tetování, Tyrone! Nedělej to,“ napsal bijec v důchodu na Twitter.

Pokud by ale Američan kolegu neposlechl, stejně si na odvetu počká. Youtuber a boxer v jedné osobě totiž ještě před vzájemnou rozmíškou v interview prozradil, že si od zápasení musí na chvíli odpočinout.

„18 měsíců jsem tomuhle obětoval, musím si dát trochu oraz. Nebyl jsem u zubaře ani u holiče kdo ví jak dlouho. Až budu ready, vrátím se do ringu,“ uzavřel Paul svůj proslov s tím, že za předvedený výkon by si dal C-.