Přestřelka Wilder vs. Fury! Nadávky i vztek, manažer setřel moderátorku

Tyson „The Gypsy King“ Fury vs. Deontay „The Bronze Bomber“ Wilder. Velké zavšení boxerské trilogie je na programu 9. října v Nevadě. První souboj v roce 2018 skončil kontroverzní remízou, v tom druhém díky technickému KO Fury získal heavyweight pás organizace WBC a boxerského magazínu The Ring. V sobotu si o ně zabojují znovu.

A bude to pořádně vyhrocené. Už kvůli návratu k druhému souboji, ve kterém podle Wildera Fury podváděl. Toto nařčení odmítl odvolat, čímž nakonec Furyho vytočil. „Nelituji toho. Věřím tomu, protože jsem dostal důkaz,“ řekl „The Bronze Bomber“.

Fury přešel do útoku. „Mě to nezajímá, protože to přichází od nemocného člověka. Říká mi to, že je mentálně slabý. Slabá osoba, ze které v sobotu vyrazím jiskru,“ reagoval Fury a dodal, že ho Wilder kopíruje, protože na tiskovou konferenci přišel bez trička. „Jsem známý, že na tiskovky nenosím žádné košile - vím, že jsem inspirativní člověk, ale ty máš být The Bronze Bomber. Vymysli si něco svého.“

„Lidé mohli uvěřit jedné výmluvě, ale ne padésati v rámci nějaké konspirace,“ řekl ještě k obviněním Fury a následně zvýšil hlas. „Doufám, že už máš připravenou tvoji knihu výmluv až tě zase sundám, ty pobudo!“ vykřikl směrem k soupeři.

Fury se pak celkově rozčílil a na pódiu neustále přecházel a urážel Wildera i jeho oblečení. Američan celkem klidně seděl na druhé straně, výrokům soupeře se jen smál a občas suše zareagoval.

„Připrav se na válku a krev,“ varoval Wilder soka. Ten po skončení tiskové konference vytáhl pás organizace WBC a připomněl, kdo ho má momentálně v držení.

Furyho manažer kritizoval moderátorku

Mezi oběma boxery seděla moderátorka netradičního setkání Kate Abdo. Debatu (především vášnivého Furyho) nicméně příliš krotit nezvládala.

Po celé show jí však zkritizoval právě Furyho manažer Bob Arum. „Přivedli sem tuhle ženu z Británie a ona naklonila celou tiskovku na Wilderovu stranu,“ křičel Arum. „V podstatě je mi to jedno, ale bylo očividné, co dělala.“

Ale nejvíce ho rozčílilo, že podle něj moc dobře věděla, že nebude závěrečný vzájemný face-off. „A pak řekne: A teď jdeme udělat face-off? Ať si ne*ere,“ ulevil si 89letý boxerský promotér a manažer Arum.