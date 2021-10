Smrt bijce (†38): všechno špatně! Box bez rukavic je zvířecí, říká Kraj

Vážení před zápasem Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk • Profimedia.cz

Vážení před zápasem Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk • Profimedia.cz

Stále existuje řada lidí, co má velký problém se smíšenými bojovými uměními, známými jako MMA. V případě bare knuckle boxu, neboli zápasů bez rukavic, je pole kritiků ještě mnohem rozsáhlejší. Nelíbí se ani značné části fanoušků zápolení v kleci, k hlasitým odpůrcům patří i prezident UFC Dana White. A právě negativní hlasy se teď ozývají víc než kdy dřív.

Na turnaji asociace Bare Knuckle Fighting Championship se totiž 20. srpna uskutečnil zápas, který trval pouhých devatenáct sekund, dopad na celý sport ale může mít v dlouhodobém měřítku obrovský.

Devětatřicetiletý Dillon Cleckler na akci BKFC 20 knockoutoval o rok mladšího Justina Thorntona, který po úderu bezvládně padl přímo hlavou na zem a poranil si páteř. S částečným ochrnutím byl sice odvezen do nemocnice, ale ani maximální péče nepomohla. Vše navíc zkomplikovalo infekční onemocnění míchy, jemuž nakonec v noci z úterý na středu podlehl.

„Je to už takový zvířecí a hodně nebezpečný, protože ty údery do palice bez rukavic, tam stačí jedna nebo dvě bomby a můžeš mít prasklou lebku. Hrozí zranění jak na rukách, tak na hlavě,“ hodnotí souboje bez rukavic bývalý boxer Rudolf Kraj. „Pořád se předhánějí a dělají věci nebezpečnější. To už můžeme rovnou točit bitku v hospodě, kdy vezme frajer druhého půllitrem po palici.“

S jeho názorem se ztotožňuje také lékař Pavel Holeka. „Zpravidla je mnohem větší nebezpečí devastujícího poškození skeletu obličeje nebo struktur uvnitř hlavy, jako například mozku,“ vysvětluje traumatolog, který působí mimo jiné jako doktor u oktagonu během zápasů MMA. „Boxerské rukavice, ale i ty pro MMA zápasníky, obsahují pryž, která ránu tlumí. Navíc má větší plochu, takže se síla úderu rozloží.“

V zahraničí je BKFC vlajkovou lodí těchto duelů. Na domácí scéně se s pokusem o bare knuckle box vytasili bývalý kickboxer a promotér zkrachovalé organizace XFN Petr Kareš a bojovník MMA Samuel „Pirát“ Krištofič. Jejich vzájemný střet však sledovala téměř prázdná hala. K závažnému zranění pak došlo také na turnaji organizovaném boxerem Lukášem Konečným.

„Frajer dostal jednu bombu a měl hned zlomenou lícní kost nebo nadočnicový oblouk, už si to přesně nepamatuju,“ vzpomíná Kraj na galavečer uskutečněný před rokem v Ústí nad Labem. „Tam to bylo slabé. Ale viděl jsem i několik dobrých zápasů. Málokdy to však končí na body, protože když jsou proti sobě dva kvalitní fighteři, tak se minimálně jednou za zápas trefí.“

Všechno špatně

Podle doktora Holeky už se samotné sportovní klání dostává při bare knuckle boxu na okraj a jedná se spíše o pouliční bitku, přestože v ringu stále platí nějaká pravidla. Jak je ale tedy možné, že tyto bitvy prochází přes sportovní komise, které ve Spojených státech amerických regulují turnaje MMA i boxu a společně s organizacemi by měly být nejaktivnějším ochráncem zdraví všech bijců?

„Se sportovními komisemi je obecně problém. Jak je možné, že prošel Holyfield vs. Belfort?“ krčí rameny Jakub Müller, jediný český rozhodčí, jenž se postavil i do oktagonu UFC. Připomíná nedávný duel, kdy se bývalá hvězda ringu vrátila v osmapadesáti letech mezi šestnáct provazů úplně bez formy, aby po necelých dvou minutách odešla s porážkou. „Sportovní komise živí promotéři. A pokud jim budou rušit zápasy ve velkém, udělají si díru do vlastní kapsy,“ doplňuje Müller.

V zápasu Thorntona s Clecklerem toho ale bylo špatně mnohem víc než jenom samotná disciplína. Jednalo se o odvetu z roku 2013, tehdy se oba Američané utkali pod pravidly MMA. Cleckler jednoznačně zvítězil technickým knockoutem po minutě a pěti sekundách, přestože šlo teprve o jeho třetí profesionální představení.

V době osudné odvety měl za sebou 11 vítězství v kleci (10 KO) a jedinou porážku, navíc už knockoutoval i dva soupeře bez rukavic. Thorntonova bilance byla naopak tristní. Šest vítězství a osmnáct porážek, poslední úspěch přišel před pěti lety. A ještě k tomu se jednalo o jeho premiéru v bare knuckle boxu.

„Nafukování rekordu“, kdy se nadějným mladíkům přiváží slabší soupeři, aby perspektivní zápasníci nasbírali do začátku nějaká vítězství, je docela běžná věc. V boxu i v MMA se takto budují hvězdy. Vždyť i neporažený Chabib Nurmagomedov bojoval v předposledním zápase před přestupem do UFC s debutantem, přitom u jeho jména svítilo ve statistikách skóre 14:0. V klání dvou téměř čtyřicátníků se však nedá mluvit ani o budování bilance. Thornton byl do ringu poslán vyloženě ‚na popravu‘, která bohužel vyústila v jeho smrt.

„V tomto případě selhalo hned několik linií obrany. Matchmaker, který ten zápas stavěl. Komise, která na to kývla. Manažer zápasníka, který mu dovolil dělat soupeři ‚pytel‘, aby z toho měl procenta. A možná i doktor, který zápasníkovi dal zelenou,“ nechápe rozhodčí Müller. „Hlavně to chce tlak fanoušků, kteří musí dát promotérům jasně najevo, že se nechtějí koukat na zápasy, kam jde jeden zápasník jako kladivo a druhý jako hřebík!“