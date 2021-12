Proti Attilovi nastoupí do ringu Kincl! Unikátní souboj navíc uvede Vémola

Na turnaj Fight Night Challenge se těší mnoho fanoušků už dlouhou dobu. Největšími taháky jsou určitě comeback do boje Patrika Vrbovského alias Rytmuse a boxerská premiéra Attily Végha. Dnes ale byla ohlášena veliká změna, která určitě přiláká ještě více diváků.

Slovenské MMA legendě totiž odpadl soupeř. Američan Emanuel Newton byl před odletem k zápasu pozitivně testován na COVID-19. Právě tento bojovník se měl s Véghem setkat přitom už potřetí. V organizaci Bellator se totiž dvakrát střetli v kleci s bilancí 1:1. Duel v boxu proto poutal velikou pozornost. Náhradní varianta ale nabídne ještě zajímavější utkání.

Novým soupeřem pro Végha se totiž stal Patrik Kincl.

„Nabídka přišla na Štědrý den, chvíli před naším tradičním tréninkem. Řekl jsem, že by mě zápas zajímal a organizátory jsem odkázal na Oktagon, aby se domluvili, jestli mě uvolní,“ objasňuje Kincl pro iSport.cz. „Ondřej Novotný (promotér Oktagonu) mi za chvíli volal, že je to pro něho risk, ale že chce být fér a uvolnit mě, stejně jako Piráta. Tohle mě utvrdilo v tom, že jsem s podpisem Oktagonu udělal dobře. Nedivil bych se, kdyby mě nepustil a ve finále to ani nemohl vyčítat. Přece jen, jde o Attilu Végha s kompletní boxerskou přípravou.“

Attila Végh se nakonec střetne s Patrikem Kinclem • Foto FNC Fight Night

Žádná exhibice

Boxerský souboj dvou MMA bijců bude na čtyři kola. Že by snad šlo o pouhý exhibiční duel, vylučují oba bojovníci.

„Určitě bych se nepřipravoval čtyři měsíce na nějakou exhibici,“ vysvětluje Végh. „Beru to tak, že Patrik byl taky v přípravě, přece jen měl mít původně 30. prosince souboj s Pirátem (Samuel Krištofič). Jejich zápas se navíc oddálil na únor, takže Patrik nemohl z přípravy úplně vypadnout.“

Vítěz Zápasu století nastupuje většinou v rámci MMA v polotěžké váze (do 93 kg), zatímco Kincl zápasí hlavně ve veltrové (do 77 kg) nebo střední divizi (do 84 kg). Jak na tom tedy budou oba bojovníci v tomto duelu?

„Řekl bych, že váhově na tom budeme podobně. Jen ta hmota bude u každého jiná. Já se posledních pár týdnů rozhodně ledničce a cukroví nevyhýbal,“ říká s pousmáním válečník z Hradce Králové. „Ale jak zní staré boxerské přísloví: Kdo má vanu, ten má ránu.“

Kincl ale přiznává, že neví, jaký průběh může pondělní bitva nabídnout. „Vůbec netuším. Půjde o můj první zápas, kde nemám načteného soupeře a kde budu bez cílené přípravy. Pro mě to bude muset být o pohybu a zkracování,“ má jasno zkušený zápasník.

Možnost střetnout se v ringu právě s Véghem vnímá jako mimořádný zážitek. „Pro mě je to úplnej masakr. V začátcích pro mě byli Attila s Ivanem Buchingerem velkou motivací. To neříkám, kvůli tomuhle zápasu, je to možné určitě dohledat ve starších rozhovorech.“

Podcast Fight: Hyeny jsou super, říká Kincl o urážkách od Vémoly

Végh, Kincl a Vémola v jednom ringu

Na turnaji Fight Night Challenge dojde na mnoho zajímavých střetů. Mezi šestnáct provazů se například vrátí Rytmus, soupeřem mu bude MMA gladiátor Gábor Boráros. Do ringu spolu vstoupí i Samuel „Pirát“ Krištofič a Alexander Cverna, který proslul v poslední době tím, že musel na poslední chvíli odříci hned několik zápasů. Tentokrát ale slibuje, že nastoupí do boje za každou cenu.

Unikátní galavečer ale bude mít ještě jednu specialitu. V roli konferenciéra, uvaděče jednotlivých zápasů se představí Karlos Vémola. „Říkali jsme si, že když je to Fight Night Challenge, ať je tu něco nového na československé scéně. A Karlos je na podobné věci velmi dobrá tvář,“ vysvětluje Végh. „Kývl na to, což je pro nás veliká čest. O to větší, že on bude stát ve středu ringu a uvádět Kincla a mě. Myslím, že půjde o hodně zajímavý moment.“

A co říká Kincl na to, že ho v ringu představí právě Vémola? „Na to se těším snad ještě víc. Doufám, že do toho dá Karel srdíčko,“ usmívá se bijec, jenž by se s Terminátorem rád střetl v odvetě.

Turnaji bude předcházet nedělní vážení, které také uvede Vémola.

