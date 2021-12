Triumfátor Kozma: Do reparátu s Knížetem chci jít s čistou hlavou

Wow! Možná nejčastější reakce na poslední zápas Davida Kozmy. Jednalo se o pekelnou bitvu, kterou ale bojovník s přezdívkou Růžový panter suverénně opanoval. Soupeřem v hlavním duelu turnaje Oktagon 29 mu byl přitom srbský bijec Bojan Veličkovič, veterán UFC, který je jedním z pouhých tří přemožitelů Jiřího Procházky. To je ale skutečnost, kterou šampion Oktagonu rozhodně nechce vyzdvihovat. „Upozorňovat, že porazil Jirku někdy v roce 2012, by bylo nefér,“ říká devětadvacetiletý triumfátor.

Spokojený a usměvavý. Tak vystupuje David Kozma prakticky vždycky. Teď k tomu má zase o důvod víc. Porazil obávaného soupeře, byl prohlášen za krále Oktagonu a taky se mohl konečně víc než pořádně najíst.

Popáté jste obhájil titul. Jaké to je?

„Je to parádní pocit. Proto to vlastně dělám, každá výhra je něco neskutečného, miluju to!“

Kdy jste zažil největší euforii? Hned po zápase? Vypadalo to tak.

„V okamžiku, kdy mezi nás skočil rozhodčí a já si řekl, že jsem vyhrál. Takže hned po boji se dostaví nejlepší pocit.“

Jak těžkým byl Bojan Veličkovič ve výsledku soupeřem?

„Na to, jak to byl těžkej soupeř, jsem zápas zvládl celkem dobře. Až tedy na tu kopačku, kterou jsem cítil, ale byl jsem celou dobu při vědomí, vůbec mě to nedostalo z boje. Ani na vteřinu jsem si nepomyslel, že je po duelu. V každém zápase člověk dostane nějakou tvrdou ránu, tahle vypadala hrozivě, ale nebylo to tak vážné.“

Je pro vás skalp Veličkoviče o to cennější, že je jedním ze tří přemožitelů nejlepšího českého MMA zápasníka Jiřího Procházky?

„To už vůbec tak neberu. Bylo to v době, kdy Jirka začínal, takže to ani nijak zmiňovat nechci. Spíš budu říkat, že jsem přemohl TKO veterána UFC a PFL. A taky člověka, který byl knockoutem během kariéry poražen jen jednou. Ale upozorňovat, že porazil Jirku někdy v roce 2012, by bylo nefér.“

Karlos Vémola zavedl vlastně pojem Král Oktagonu. Po vaší poslední bitvě se říká, že jste jím jednoznačně vy. Co vy na to?

„Asi to tak je, jsem nejdéle vládnoucí šampion, tak asi podle toho.“

Jaké reakce na výhru vás nejvíc potěšily?

„Dostal jsem opravdu hrozně moc gratulací. Chválili mě Patrik Kincl, Matúš Juráček, Karlos Vémola, Ivan Buchinger… Opravdu bylo ohlasů hrozně moc a to mě těší. Ještě před soubojem s Apollem (přezdívka brazilského bojovníka Leandra Silvy) mě lidi občas podceňovali, tvrdili, že nejsem pravý šampion. Favorizovali jak Silvu, tak teď Bojana. Ale já dokázal, že jsem pravý král veltru.“

Hned další den jste dával na Instagram fotku snídaně, kterou jste si tedy pořádně kompenzoval předzápasovou dietu. Co jste to všechno měl? A opravdu jste to snědl?

„Trochu jsem si dopřál v jídelníčku. Byla tam sušenka, donuty, rohlíky s česnekovou pomazánkou, klobása…“ (směje se)

A vážně jste vše spořádal?

„Kromě klobásy všechno. Prosinec bude takovej, že si trochu dopřeju, co budu chtít. Užiju si Vánoce s rodinou.“

Kdy se vrátíte znovu do klece?

„Určitě v dubnu. Oktagon totiž plánuje turnaj v Ostravě, kde bych měl obhajovat titul s Monsterem (Petr Kníže, přemožitel z roku 2017). Takže jestli půjde vše podle plánu, představím se tam. Ještě nevím přesný termín.“

Když jste zmiňoval výčet lidí, co vám blahopřáli, byl mezi nimi i Petr Kníže?

„To jsem nezahlédl. Ale je možný, že jsem si toho ještě nevšiml, přišlo mi opravdu hrozně moc zpráv.“

S čím půjdete do souboje s Knížetem? Co víte, že od něj můžete čekat?

„Jsem připravený úplně na vše. Na jeho tvrdost, na to, abych zase neodpadl v hlavě, jako se to stalo v prvním střetu. Jsem taky přichystaný na pět kol, což si myslím, že Kníže nebude. Přece jenom je to už starší pán a nemyslím si, že vydrží pětikolový zápas. Budu ho tlačit, trápit v každém kole, aby to vzdal.“

Jste rád, že budete moct složit soubojem s ním reparát? Trápí vás tehdejší prohra?

„Jsem za tento souboj hodně rád. Nesedl mi tehdy v hlavě. Jestli mám s Petrem prohrát, tak s čistou hlavou. Hlavně proto chci odvetu.“