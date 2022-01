Turnaj plný ostrých bitev v postoji! Na scénu přichází nová organizace PML

Rychlost a tvrdost. Právě to nabízí zápasy podle pravidel K1 a thajského boxu, když do ringu nastupují profesionálové. A přesně tak tomu bude i na prvním turnaji nové organizace PML. Do akce totiž nastoupí známá jména těchto disciplín, jako Michal Reissinger, Melvin Mané nebo slovenská válečnice Monika Chochlíková. Galavečer v Trenčíně navíc slibuje „dokonalou produkci a audiovizuální show“.