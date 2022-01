Clash of the Stars: Jak to dopadlo? Bizár, jaký nemá v Česku obdoby

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Jedním slovem bizár! Turnaj Clash of the Stars skutečně předvedl, co tu ještě nebylo a podle mnohých ani nemuselo být. Pro fanoušky bojových sportů podobná akce rozhodně není. Profesionálové nastoupili jen v souboji dva na dva s de facto neznámými soupeři, kteří měli prohru v očích. O alespoň trochu dobrý výkon se postarali jen Tiktokeři Honzi Michálek a Martin „Bez Trika“ Binder nebo aktéři hlavního duelu Marek „Datel“ Valášek a Dominik „Vercetti CG“ Vyšata.