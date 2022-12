SESTŘIH: Boxer Fury obhájil titul. Krajana porazil už potřetí, tekla krev

Stále neporažený Fury bez potíží potvrdil roli jasného favorita a připsal si 33. vítězství v 34. zápase kariéry. Chisoru porazil v chladném večeru na fotbalovém stadionu Tottenhamu před 60 tisíci diváků už potřetí. V roce 2011 nad ním vyhrál na body a o tři roky později stejně jako dnes před limitem.

Čtyřiatřicetiletý rodák z Manchesteru měl od začátku navrch a bylo jen otázkou času, jak dlouho o čtyři roky starší Chisora vydrží. Výsledkem bylo 24. Furyho vítězství před limitem. Chisora, který končil zápas s krvácejícími ústy a opuchlýma očima, utrpěl 13. porážku ve 46. utkání mezi profesionály.

„Cítil jsem se dobře. Potřeboval jsem pár kol, od dubna jsem neboxoval. Byly tam dobré údery,“ řekl v ringu Fury, jenž boxoval poprvé od jarního vítězství nad krajanem Dillianem Whytem ve Wembley. Po zápase ohlásil konec kariéry, ale dlouho bez boxu nezůstal.

Původně se chtěl dnes utkat s jinou britskou hvězdou Anthonym Joshuou. Bývalý šampion organizací WBA, WBO, IBF a IBO však na výzvu k zápasu nakonec nepřistoupil. Pro „náhradníka“ Chisoru měl Fury jen slova chvály. Po zápase ho objal, políbil na hlavu a dokonce mu zazpíval, jak s oblibou po zápasech dělá.

„Bylo mi potěšením s ním boxovat, je to britský hrdina. Tvrďák. Trefil jsem ho tak, že by to jiného sebralo, ale on se do mě ještě navážel,“ řekl Fury.

Hned po zápase vyzval k souboji Ukrajince Oleksandra Usyka, šampiona organizací WBA, WBO a IBF, který byl mezi diváky a po utkání přišel do ringu. „Usyku, jsi na řadě. Jednoho Ukrajince už jsem zmáknul, Klička. Takže pojďme do toho,“ prohlásil a tváří v tvář se marně snažil Usyka vyprovokovat k nějaké reakci.