Fury před duelem s Chisorou: Šest týdnů bez sexu, devět týdnů tréninku

Fury vyhrál 32 z 33 duelů, jeho souboj s Deontayem Wilderem skončil v prosinci 2018 nerozhodně. Od té doby ale Američana už dvakrát porazil. „Trénuji velmi tvrdě a respektuji každého soupeře, kterému jsem kdy čelil,“ podotkl čtyřiatřicetiletý britský boxer, který je mezi profesionály stále neporažený.

I proti Chisorovi nyní nastoupí již potřetí. Původně se chtěl Fury utkat s jinou britskou hvězdou Anthonym Joshuou, bývalý šampion organizací WBA, WBO, IBF a IBO však na výzvu k zápasu nakonec nepřistoupil. „Cikánský král“ si tak jako dalšího soupeře vybral o čtyři roky staršího krajana.

„Pokaždé, když jsem v posilovně, dávám tomu 110 procent. Mám za sebou devět týdnů tréninku, šest týdnů jsem neměl sex. Chci tam jít jako divoký králík,“ řekl Fury.

V dalším zápase by se měl utkat s Ukrajincem Oleksandrem Usykem, který má v držení mistrovské pásy WBA, WBO a IBF. Na to ale teď nemyslí. „Vždy se soustředím jen na jeden zápas,“ podotkl. Dodal, že pokud Usyk přijde po souboji za ním do ringu, dá mu pár facek za to, že jej nazval opilcem.

Chisora řekl, že nemá problém s tím, že jej označují za outsidera. „Jsem tady jen proto, že on (Tyson) řekl, že se mnou chce boxovat. Řekl, dostaneš tuhle částku, chceš? Proč bych teď na něj měl útočit? Manažeři ten zápas nechtěli a další chlapi nechtěli nastoupit proti němu. Proč? Takový je život,“ uvedl Chisora.

Přestože jej Fury minule porazil před limitem, Chisora věří, že teď může uspět. Svého soka chce zaskočit jeho zbraněmi. „První kolo bude elektrizující. Chci si vzít, co je jeho, aby to patřilo mně. Fyzicky i psychicky,“ řekl Chisora, jenž vyhrál 33 z 45 zápasů. S Furym prý uzavřel i sázku, která ale není finanční. „O co jde, všichni zjistí po zápase,“ uvedl.