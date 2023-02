Supertalent Sivák vysvětlil zrušení zápasu. Kvůli zdraví potřebuje oddech

Je jednou z hlavních hvězd českých bojových sportů. Václav Sivák měl své kvality znovu předvést 18. února v Rusku na turnaji RCC Fair Fight v souboji se šampionem Kiamranem Nabatim, ale na bitvu neporažených nakonec nedojde. Sivákovi to nedovoluje zdravotní stav, konkrétní komplikace ale přibližovat nechce. „Uvažoval jsem i nad tím, jestli se třeba na lékařské doporučení nevykašlat, ale fakt je ten, že mě to bolí, takže nechci riskovat,“ vysvětluje Sivák ve vyjádření pro iSport.cz.

Každý jeho zápas je pro diváky zážitkem. Václav Sivák je mimořádně dynamický a útočný kickboxer, který dokáže nasadit bleskové tempo hned od prvního okamžiku. Naposledy se fanouškům představil na akci RFA 7 v prosinci, kde po pekelné bitvě s dalším výborným ranařem Patrikem Záděrou slavil vítězství na body a zisk prvního titulu organizace.

Znovu do boje měl nastoupit v ruském Jekatěrinburgu 18. února na akci RCC Fair Fight v duelu s neporaženým šampionem Kiamranem Nabatim. Ale nedojde k tomu, Sivákovi to nedovolí zdravotní stav.

„Nikdy by mě nenapadlo rušit zápas, navíc tak vysněný. Víte moc dobře, že jsem nastoupil hned třem dravcům po sobě, proč bych tedy nenastoupil dalšímu, když jsem hlavní orel? Ještě dnes bych klidně odletěl, ale nemohu se zranit do mnohem větších zápasů, než je tento,“ komentuje nastalou situaci sám třiadvacetiletý bijec. „Až se mi vyléčí zranění, vletím do ringu nebo oktagonu s drivem, který jste zatím nikdy neviděli. Teď si odpočinu, a pak si pro všechno dojdu. Omlouvám se soupeři, tohle nebylo v plánu! Bál jsem se to říct týmu a uvažoval jsem i nad tím, jestli se třeba na lékařské doporučení nevykašlat, ale fakt je ten, že mě to bolí, takže nechci riskovat. Je mi to opravdu líto a zápas s Nabatim bych si určitě přál v budoucnu uskutečnit."

K problémům Siváka se vyjádřil i lékař Rodion Schwarz: „Vzhledem k tomu, že aktuální zdravotní stav pana Siváka nyní vyžaduje delší rekonvalescenci, jako jeho praktický lékař jsem mu doporučil zápas odložit do doby, než se zcela uzdraví. V opačném případě by hrozilo poškození organismu a případná zranění by vyžadovala mnohem delší a intenzivnější léčbu, nebo by dokonce mohla jeho kariéru vážně ohrozit.“

Kdy fanoušci bojových sportů znovu uvidí Siváka v ringu tak zatím není jisté.