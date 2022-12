Dozvuky RFA 7: Domlouvání bitvy za miliony a řešení zakázaného tetování

I kdyby diváci dorazili, byť jen na finální duel galavečeru RFA 7, určitě by si nestěžovali. Václav Sivák s Patrikem Záděrou předvedli mimořádné napínavý souboj, který trval plná tři kola. „Myslím, že jsme předvedli slušný výkon. Doufám, že se to lidem líbilo, byla to sranda,“ uvedl na tiskové konferenci triumfátor Sivák. Turnaj se však nevyhnul ani vážnému pochybení, v podobě tetování s nacistickou symbolikou na kůži jednoho z tuzemských bojovníků.

Hlavní zápas galavečera RFA 7 nabídl skutečně mimořádný zážitek, oba bojovníci si nedarovali nic zadarmo. Vítězem se podle očekávání stal Václav Sivák, jeho soupeř Patrik Záděra s ním ale dokázal odzápasit plná tři kola, ač měl ve třetím opravdu namále.

„Respekt, vydržel to. V tom třetím kole, klobouk dolů, tam dostal čistej high kick, čistej spodek,“ pochválil vítěz rivala.

„Šáhl jsem si tam docela na dno, když jsem ve třetím kole dejme tomu vstal z mrtvejch,“ přiznal poražený. „Ustál jsem to. Respekt soupeři, fakt to bylo tvrdý, dali jsme do toho oba všechno.“

Ještě před zápasem zmínil Záděrův trenér Ondřej Hutník, že na porovnání sil se Sivákem čeká mezi jeho svěřenci více zájemců. Kdo by měl být tedy další v pořadí?

„Na řadě je můj kolega Tadeáš Růžička, o kterém si myslím, že by Vaška ukončil ve druhým kole,“ smál se Záděra. „Samozřejmě oni to mají vymyšlený nějakým jiným způsobem, co se týká peněz.“

K tomu se vyjádřil i sám Růžička. „Na tohle jsem odpovídal už milionkrát, stejně jako Vašek. Až zaplatí prachy, tak do toho půjdu. A klidně ho ukončím,“ řekl bojovník, který na turnaji RFA 7 porazil už v prvním kole TKO Poláka Denise Makowskiho.

„Tak samozřejmě, já chci taky prachy,“ přidal se Sivák „A určitě více než Tadeáš. Když Tadeáš chce jedničku (milion), tak já chci jedna a půl. To zaprvé. A za druhé, mně tam od Patrika neseděly akorát ty dlouhé údery. Myslím si, že Tadeáš je stejně vysokej jako já, takže by to probíhalo trošku jinak. Pojďme do toho, je mi to fakt jedno.“

Jestli a kdy na souboj Sivák vs. Růžička dojde, tak mohou rozhodnout jen pořadatelé. „Jsem trochu nervózní po těchto cifrách,“ reagoval pobaveně Boris Marhanský, promotér RFA. „Ale věřím tomu, že zápas uvidíme v druhé polovině příštího roku.“

Netolerovatelný exces

Turnaj RFA 7 se nevyhnul ani nepříjemnému okamžiku. Do oktagonu totiž nastoupil bojovník s tetováními s nacistickou tématikou (například Železný kříž). Oním zápasníkem byl Oleg Serdyuk.

„Došlo k tomu, že ten kluk to vzal na poslední chvíli v podstatě včera, tím nám vytrhl trn z paty, protože jeho soupeř by přišel o zápas a celou přípravu,“ vysvětloval, jak k pochybení došlo, Martin Wodecki, matchmaker RFA. „A nějakým způsobem se tohle podcenilo. My z toho vyvodíme důsledky, tak jako s panem rozhodčím, který pískal první dva zápasy. Můžu říct za sebe i za Borise (Marhanský – promotér), že se tomu budeme teď velice důkladně věnovat, najdeme takové chyby a už je nedopustíme.“

Stejně tak hodnotil situaci i hlavní muž organizace. „Souhlasím s tím, co řekl Martin. Chceme se od toho naprosto distancovat. Pro mě je to zcela nepřijatelné a je mi to líto. Věřím, že už se to vícekrát nestane,“ omlouval se Marhanský.

Bojovník s podobným tetováním vrhá špatné světlo na organizaci, která ho nechá nastoupit. Podobné excesy jsou totiž vždy razantně řešeny u jakéhokoliv profesionálního sportu.

Nicméně Serdyuk se ke vniklé kauze postavil čelem. "Každý člověk může udělat chybu, je důležité, jak se k ní postaví. Já se ke své chybě, kterou uznávám, stavím tak, že si to všechno nechám předělat, protože tohle je moje blbost z minulosti. K ničemu se nehlásím a chci se soustředit pouze na sport a dělat dobré výkony," uvedl mladý zápasník na sociálních sítích.