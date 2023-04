Potřebuje peníze, ale… Když prohraju, odejdu do důchodu, prohlásil Joshua

Stal se velmi rychle sportovní superstar, možná ještě rychleji jeho aura pohasla. Anthony Joshua měl přitom fůru předpokladů stát se boxerským velikánem, o němž se jednou bude mluvit s nejvyšším uznáním, jako je tomu v případě Muhammada Aliho, Mika Tysona, Joea Fraziera a dalších. To už se mu podaří jen stěží. A už vůbec ne, pokud padne v bitvě s Jermainem Franklinem. „Kdyby s ním měl prohrát, už by to musel opravdu zabalit,“ myslí si česká legenda ringu Rudolf Kraj.

Profesionální kariéru nemohl odstartovat lépe. Vždyť Anthony Joshua nastoupil do profiringu poté, co vyhrál zlatou medaili na olympiádě v Londýně 2012. Dvaadvacetiletý Brit se tehdy stal hrdinou, kterému tleskalo celé britské království. Pod křídla ho vzal talentovaný promotér Eddie Hearn a začal budovat legendu o sympatickém ringovém dravci.

Joshua, který coby mladík měl problémy se zákonem za držení lehkých drog, se začal chovat spořádaně a veřejně vystupoval coby absolutní správňák. Už v roce 2016 vybojoval první světový titul (IBF), když ve druhém kole knockoutoval Američana Charlese Martina. Navíc se tehdy na sociálních sítích pochlubil, že je otcem půlročního syna Josepha. Tím si získal pozornost i bulvárních médií. A kariéra stoupala skvěle dál. V roce 2017 pokořil do důchodu odcházejícího Ukrajince Vladimira Klička a získal i tituly WBA a IBO.

O dva roky později však došlo k prvnímu „zakopnutí“. Joshuu v sedmém kole zastavil TKO otylý Američan s mexickými kořeny Andy Ruiz Jr. V odvetě ho sice Joshua dokázal na body porazit, ale už to zdaleka nebyl ten samý ranař co dříve. „Prostě dostal pár bomb a pak už mu to asi moc nechutnalo. Od té doby začal boxovat jinak než dřív,“ říká o Britovi Rudolf Kraj, majitel stříbrné medaile z olympiády v Sydney 2000. „Předtím bojoval rvavě. Šel dopředu, nekompromisně. Potom párkrát dostal šlupku, a najednou byl finiš. Všechno pak jel jenom technicky. Už do ničeho nevlezl, neriskoval, protože nechtěl tolik inkasovat.“

O úplném pádu miláčka Británie rozhodla další prohra, respektive dvě. A to s velmistrem Oleksandrem Usykem. Ukrajinec jej dokázal v obou společných bitvách brilantně přebodovat. Odvetný duel navíc věnoval své válkou zmítané zemi a chtěl tak po toužené výhře poslat vzkaz krajanům. Tento moment však pokazil poražený Joshua. Sebral totiž vítězi mikrofon a začal mluvit o sobě. A vcelku dlouho mu trvalo, než porážku skousl.

Tehdy se britský rohovník shodil v očích mnoha fanoušků, kteří by mu jinak pád dokázali odpustit. Podle mnohých tehdy ale Joshua shodil masku, kterou mu umně pomáhal vytvářet promotér Hearn. Nyní je už pryč neustále usměvavý a pokorný bijec. Když se Joshuy novináři před bitvou s Jermainem Franklinem ptali, proč chce bojovat, bez okolků přiznal, že hlavním důvodem jsou peníze.

„Právě v tuto chvíli jsou peníze první věcí, která mě napadne jako důvod, proč to dělám,“ přiznává Joshua. „Jsou součástí velké skládačky. Důvod, proč říkám peníze, je jen proto, že vím, jak moc lidem pomáhají. Vím, jaké to je nemít nic. Být v pozici, kdy mohu pomoci, znamená hodně a od toho jsou potřeba peníze. Dělám hodně charitativních činností, pro které potřebuju finance.“

Ať už potřebuje Joshua peníze na cokoliv, za dosavadní kariéru si stihl vydělat už solidní balík. Podle deníku The Telegraph se jedná o celkovou částku okolo 200 milionů dolarů (5,3 miliardy korun). Otázkou je, zda jsou peníze dostatečnou motivací.

„Všichni to dělají pro peníze. Z lásky to člověk dělá ze začátku. A když se pak někam dostane, prostě mu dojde, že nebude boxovat celej život,“ říká Kraj. „Ale samozřejmě tam musí pořád být i něco víc. Láska k tomu sportu a určitý chtíč. Možná se to u něj postupem času vytratilo. A třeba ho tenhle zápas znovu nakopne. U něj je to prostě z devadesáti procent o hlavě.“

Protivníkem bývalého šampiona v nadcházejícím zápase bude Američan Franklin, který má za sebou první prohru, a to jasně na body s Dillianaem Whytem. Právě jeho však dokázal Joshua v minulosti porazit knockoutem v sedmém kole. „Bere si teď soupeře, kterej by ho neměl porazit, je to opravdu spíše zápas na zahřátí, aby vyzkoušel, jak je na tom po psychický stránce,“ konstatuje Kraj. „Joshua je tedy jasnej favorit. Nicméně je to box, může se stát cokoliv. Ale myslím si, že kdyby s ním měl prohrát, tak už by to musel opravdu zabalit.“

Stejně tak to vidí i bývalý král těžké váhy. „Udělám to. Pokud prohraju, odejdu do důchodu,“ uvedl Joshua pro Daily Mail.

Anthony Joshua

Narozen: 15. října 1989 (33 let), Watford (Velká Británie)

15. října 1989 (33 let), Watford (Velká Británie) Výška/váha: 198 cm/115,8 kg

198 cm/115,8 kg Rozpětí: 208 cm

208 cm Profesionální bilance: 24:3 (22 vítězství KO)

Jermaine Franklin

Narozen: 21. října 1993 (29 let), Saginaw, Michigan (USA)

21. října 1993 (29 let), Saginaw, Michigan (USA) Výška/váha: 188 cm/106,1 kg

188 cm/106,1 kg Rozpětí: 196 cm

196 cm Profesionální bilance: 21:1 (14 vítězství KO)

Zápas Joshua vs. Franklin vysílá živě dnes večer streamovací platforma DAZN.