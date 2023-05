Kníže o boxu s Rytmusem: Pan zpěvák bude tancovat. Money fight? Určitě ne

Jeden z nejzajímavějších boxerských střetů se blíží. V sobotu proti sobě mezi šestnácti provazy nastoupí uznávaný zápasník Petr Kníže s Patrikem Vrbovským, alias rapperem Rytmusem. Zatímco hudebník a boxer v jedné osobě má za sebou už několik duelů v ringu, legendární Monster zatím bojoval pouze v MMA a dříve v judu. „Myslí si, že můj box je tak špatnej, že mě prostě zbije,“ říká Kníže v rozhovoru pro iSport.cz. „Rozhodně mě neutancuje. On bude tancovat, ale spíš po tom, co dostane,“ dodává obratem bojovník.

Co vás napadlo, když jste dostal nabídku na zápas s Rytmusem? A zvažoval jste ji dlouho?

„Když mi to zavolali poprvý, tak jsem řekl, že nemám zájem. Ale Attila (Végh) s kolegou z gymu byli celkem neodbytní, takže to spíš pak bylo ve smyslu, že by z toho mohl být money fight (o velké peníze). Respektive, to jsem si myslel já. Ale rozhodně se to nestalo.“

Vážně?

„Tak zápas, který měl s Marpem, byl za velký prachy. Ale bylo to holt v O2 areně, pod jinou organizací. A tak jsem říkal, že když mám boxovat s někým takovým, tak jedině za adekvátní částku, aby to mělo smysl. Je to prostě show, že jo. To se nestalo, ale pořád se mě do toho snažili natlačit, až jsem s tím nakonec souhlasil. Neměl jsem přece jen dlouho žádný zápas. Nějaký bych mohl mít na podzim. Potřeboval jsem už nějakou motivaci k hlubšímu tréninku, protože se potřebuju udržovat. Navíc, když se člověk zaměří jen na jednu věc, třeba právě na boj v postoji, tak se v dané oblasti zdokonaluje.“

Člověka může napadnout, že půjde jen o nějaký exhibiční zápas, tedy takzvaně na půl plynu. To si ale ve vašem případě nedokážu představit. Jak to tedy bude?

„Je to takzvaně přátelský utkání, ale co jsem slyšel, pan zpěvák se připravuje výrazně, snaží se prý nachystat tak, aby měl životní formu. Nějaké zápasy v boxu má, takže já to taky nemůžu podcenit.“

Chápu. Nerad to připomínám, ale máte skoro nehybnou pravou nohu, s čímž jste se v MMA naučil bojovat. Ale nehrozí v boxu, že on vás bude schopen takzvaně „utancovat“?

„V rámci přípravy jsem začal trénovat s trenérem od nás z gymu Romanem Poljakovem, zároveň jsem začal chodit na box k Filipovi Miňovskému, takže se mé dovednosti určitě zlepšily. A myslím si, že mě rozhodně neutancuje. On bude tancovat, ale spíš po tom, co dostane.“

Jak teď pár dnů před zápasem Rytmuse vlastně vnímáte?

„Já jsem ho nikdy nijak nevnímal. Mě vůbec nezajímá jeho hudba. Mně to ani nepřipadá jako hudba…“

Je pravda, že je to něco jiného než váš oblíbený Andrea Bocelli.

„To je od toho hodně daleko.“

Takže jste nikdy Rytmusovu kariéru nesledoval?

„Ne. Mě vůbec nezajímá rap. Připadá mi to jako takový machrování, povídačky. Za mě to není zpěv. A když mi náhodou někdo přepnul v autě rádio, kde se tohle hraje, tak se mi hrůzou zvedly vlasy.“ (usmívá se)

Takže s fanouškem zápasit nebude.

„To rozhodně ne.“

Jaký byste očekával vývoj souboje?

„Vzhledem k tomu, že je to trapnej srabík, protože nejprve si vymýšlel, že půjdeme stovku (váhový limit), já přitom chodím vždycky veltr (do 77 kg). Sice mám devadesát kilo, ale chodím vždy veltr, to je moje zápasová váha. On že prý to nezhubne. Já jsem ale řekl, že maximálně devadesát pět. Tak jsem zvědav, jak shodí. Protože, co jsem viděl, tak má mnohem víc. A navíc si to vymyslel na tři krát tři (počet kol x minuty). To je pro mě takovej amatérskej zápas. Taky si vymyslel, že chce mít velké rukavice, že to nebude ve standardních.“

Ví se o vás, že jste odpůrcem zápasů influencerů a vůbec známých tváří. I proto se vám tento zápas nepřijímal snadno?

„Spousta lidí mi říkalo, proč beru takový zápas, že je to pod mou úroveň. Ale já to vnímám tak, že jsem předtím nikdy žádnej souboj v boxu nešel, on nějaké duely za sebou má. Udělal si výhody, který chtěl a nejvíc co mohl. Takže si nemyslím, že by to v rámci boxerského utkání bylo něco takového. Ale samozřejmě jsme oba nějak známé osobnosti. Proto chápu, proč to chtěl Attila za každou cenu domluvit. Nicméně nerozumím, proč si vybrali zrovna mě. Nevím, koho to napadlo. Asi je oba. Myslí si, že můj box je tak špatnej, že mě prostě zbije.“

A opravdu se nebude jednat o money fight?

„Ne! A tomu, co mi nabízeli na začátku, jsem se vyloženě zasmál. Za to může zápasit amatér. Fakt jako vtipný. Takže kvůli penězům to rozhodně nedělám.“

Jak teď vypadá váš tréninkový plán?

„Každý den trénink v boxu a jeden si dělám silově-kondiční, dynamickej. Kondičně se cítím dobře. Musel jsem se snažit si udržet váhu nebo ji i zvedat. Protože když trénuju víc, tak mi ta váha automaticky padá. Proto chodím sedmdesát sedmičku. Teď se snažím držet na devadesáti. Což pro mě byl dost nezvyk, protože jsem musel jíst i v hodinách, kdy nejsem zvyklej.“

A jak to vypadá teď s vaším UFC svěřencem Machem Muradovem? Je na dohled návrat do klece?

„Mach má ruku už relativně v pořádku. Nakonec sešlo z operace. Protože původně se zvažovalo, že mu to operují, ale nakonec se to vyřešilo nějakými injekcemi. Ale zatím žádný zápas na obzoru.“

Blíží se odveta Patrik Kincl vs. Karlos Vémola. Jak to v současnosti tipujete?

„Kincl vypadá, že je velmi dobře připravený, a že to bude mít Karlos hodně těžký. A to už třeba to, aby ho dostal na zem. Na zemi by ho už mohl nějak uválet. Ale myslím, že bude fakt těžký ho hodit. A čím déle budou v postoji, tím větší riziko je tam pro Karlose. Navíc Karlos dlouhodobě marodil. Takže to opravdu nebude mít snadný. Připravuje se ale i s Machmudem Muradovem, dře a dělá všechno pro to, aby zápas vyhrál.“