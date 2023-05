„Mayweather“ Sivák: Můžete vidět moje dva styly, jeden je bitka, druhý je oko

Vrátil jste se do boje. Jak jste spokojený se svým výkonem i třeba v porovnání s předešlým ostře sledovaným zápasem?

„Jsem spokojený s výkonem, jako každý můj zápas. Ale byl to zápas po pěti měsících. Takže zpět do přípravy a těším se na další zápas. A říkal jsem už předem, že v tomhle souboji budu chytřejší, že si chci zazápasit. S mým talentem, s Patrikem Záděrou jsem se prostě pobil. Protože jsem ho před soubojem nenáviděl. Vyprovokovali mě, takže jsem se s Patrikem Záděrou šel jenom pobít. Neviděli jste tam takový výkon jako dneska. A nebylo to tím, že by mě Patrik prostě ‚nepustil‘, nebo že by mi nedovolil dělat takovou práci, jakou jsem dělal dneska. Ale bylo to tím, protože mě nas*al a já jsem ho v tom zápase chtěl zabít. Takže můžete vidět moje dva styly. Jeden je bitka, druhý je oko.“

Máte za sebou teď vítězství v Havířově, kousek od rodné Ostravy. Jak jste si to užil?

„Určitě jsem vděčnej za zápas tady. Po čtyřech letech na domácí půdě. Lidi mě tady znají, fandí, takže jsem jim chtěl ukázat moje umění. Zápas se povedl, makal jsem, dřel jsem na to, měl jsem to v hlavě celou přípravu. Vyšlo to, díky Bohu.“

Ještě před turnajem jste mluvil o tom, že se delší dobu potýkáte s problémem s rukou. V zápase bylo trochu přece jen znát, že máte o pravačku obavy…

„Samozřejmě. Nechci se moc o tom bavit, ještě mám v Česku přece jenom pár soupeřů. Ale ano, trochu mě to brzdí. To je ale život. Počítám s tím, život je boj, musíme se s tím prostě pobít.“

Nemůže být to, že v zápase šetříte ruku, spíše jen taková psychická brzda?

„To je taky možné. Ale cítím to na tréninku. Blbě trefím, tak to cítím. Jeden běloruský šampion měl taky takový problém. Pět let. Spravila to až operace.“

Do boje jste nastupoval po pětiměsíční pauze, ale teď máte před sebou celkem nabitý zbytek roku, že?

„Je to tak. 29. července obhajuju světový titul WAKO, což má největší cenu v disciplíně K1. Takže se budu připravovat na to, a když přijde nějaká nabídka, tak se jí nebudu bránit.“

Když jsme spolu dělali video-rozhovor před zápasem, pronesl jste, že jste nový český Mayweather. Vím, že to byla určitá nadsázka, ale byl byste s takovou přezdívkou spokojený?

„Ani by mi to nevadilo. V zápase bych ji tedy určitě nechtěl, ale kdybych se takhle ukazoval lidem v očích, tak proč ne?“

Nicméně Floyd Mayweather nemá úplně nejlepší pověst. Lidi ho uznávají za výkony v ringu, ale moc ne za to, jak se prezentuje v civilním životě.

„To ke slávě patří, že jo. Lidi nemají rádi ty, kteří mají úspěch. Respektive je to tak padesát na padesát. Život je boj. A někteří lidé se se životem neumí pobít, a proto si vylévají zlost na ty, kterým se daří. Takhle to vidím já.“

Chápu. Ale jsou různé typy šampionů. Mayweather je proslulý tím, že se rád chlubí penězi a žije okázale.

„Přirovnávám se k Floydovi, protože mám taky rád prachy. Mám rád auta. Miluju auta! Teď je mám rád ještě víc, protože nemám řidičák (pousměje se), tak se mi to tak prodlužuje, natahuje ten můj vysněný život, že budu jezdit na tréninky autem. Teď mě na ně vozí holka. Takže je to přehnané, no. Proto se ve mně teď vaří agrese, ta chuť jezdit v drahých autech a tak podobně, když mám ještě takovou blokaci kvůli řidičáku.“

Takže si to pak pořádně užijete.

„Totálně.“

Máte na sobě už mikinu svého merche, svojí značky. Jaký je to pocit?

„Top, top, top! A připravujeme nově věci. Mám rád módu, takže chci pro fanoušky připravit to nejlepší z módy.“

Jste už velmi úspěšný i populární, přesto se dá říci, že jste pořád na začátku kariéry. Je vám přece jen dvacet tři let. Jaký je váš hlavní cíl ve sportovní kariéře?

„Titul ONE Championship (velká singapurská organizace, jedna z nejlepších ve světě)!“