Boxeři, legendy i komentátoři zpochybňovali, zda najde Usyk ještě potřebnou motivaci, aby porazil o jedenáct let mladšího šampiona Daniela Duboise. Žijící legenda na prahu čtyřicítky ale představila další mistrovský výkon. Ladným pohybem, obratnými úhyby a disciplinovanou prací s direktem zkrotil Ukrajinec dravého Brita, načež jej v pátém kole poslal k zemi.

„Ve třiceti osmi jsem mladík, to si pamatujte,“ poslal Usyk s úsměvem vzkaz všem pochybovačům. Záhy však potvrdil, o čem se v posledních měsících ustavičně diskutovalo - mnohonásobný král těžké a křížové váhy, už nemá, co by v ringu dokazoval. „Bylo toho dost. Teď si chci odpočinout. Chci domů, za dětmi a ženou,“ pronesl boxer rozhodně.

Moderátor se ale odbít nenechal a zeptal se, proti komu se Usyk postaví příště. Tomu se, jakoby zapomněl, co před chvíli řekl, rozzářily oči. „Možná Tyson Fury. Nabízí se několik jmen: Dereck Chisora, Fury a Anthony Joshua. Snad dokonce i Joseph Parker,“ vyjmenoval několik bývalých světových šampionů. Jediný, koho ze jmenovaných dosud neporazil, je rozjetý Novozélanďan Parker.

Následně boxer s perfektní bilancí čtyřiadvacet výher a nula porážek, s nesčetnou sbírkou opasků a zlatou olympijskou medailí, pronesl k soupeři: „Brácho, promiň. Je to sport a můj lid si tuhle výhru moc přál,“ řekl Usyk Duboisovi.

„Děkuji Ukrajině a všem, co ji brání. Chlapcům, kteří brání naši zemi, chci vzkázat: Sláva Ukrajině! Díky vám tady teď můžu být. Mám vás rád,“ pozdravil nakonec Usyk v rodném jazyce do válkou zmítaného domova.