Ducár bude bojovat o titul WBA, v Anglii chce překvapit. Je to můj cíl, hlásí boxer
Přední český boxer Vasil Ducár se probojoval k další životní šanci. Už příští pátek se v anglickém Manchesteru utká o titul WBA s domácí hvězdou Patem Brownem. „Je to určitě kvalitní borec, velká zkušenost, byl i na olympiádě. Je dynamický, výbušný a jede agresivní styl už od začátku. Nečeká mě nic jednoduchého, ale na to jsem zvyklý,“ líčí šestatřicetiletý Čech.
Probojoval jste se do bitvy o titul WBA. Jak moc dlouhá a těžká cesta to byla?
„Není to jednotlivá cesta k jednotlivému zápasu. Myslím si, že to závisí na dlouhodobé práci a koncepci celé kariéry. Není to úsilí jednoho měsíce nebo dvou.“
Zároveň jste jeden z mála boxerů, který vyjíždí k těmto soubojům, přestože nejsou úplně jednoduché. Jak na to pohlížíte? Čím si takovou příležitost zasluhujete?
„Právě na základě té dlouhodobé práce a také toho, že se už nějakou dobu udržuju ve vyšší pozici žebříčku. Díky tomu dostávám takové nabídky na zápas, ale samozřejmě je těžké vyhrávat venku. To je realita. Už jsem to zažil několikrát a bohužel se mi to zatím podařilo jen párkrát. Bude to nesmírně náročné.“
Jak byste svého soupeře zhodnotil?
„Je to určitě kvalitní borec, velká zkušenost, byl i na olympiádě. Je dynamický, výbušný a jede agresivní styl už od začátku. Nečeká mě nic jednoduchého, ale na to jsem zvyklý. Není to pro mě žádná novinka.“
Kdo bude podle vás favoritem?
„Určitě domácí borec, i podle sázkovek. Říkali mi, že na mě je kurz 8 nebo 9 a na soupeře 1,2. On bude v domácím prostředí, je to zápas dělaný pro něj. Já můžu jenom překvapit, což je samozřejmě můj cíl a budu se o to snažit.“
Anglie je kolébka boxu
Jak své šance vidíte?
„Jak už jsem řekl, mohu jenom překvapit. Určitě jsem outsider, ale to už jsem párkrát byl a osudu jsem se vzepřít dokázal, takže zase se o to pokusím. Chtěl bych udělat minimálně dobrý zápas a výsledek je už potom ve finále jedno. Jak vždycky říkám, je lepší dobrá prohra než špatná výhra.“
Jak vůbec vaše příprava probíhala?
„Standardně. Trénuje se, spáruje se. Byl tam trošičku i menší zdravotní problém, ale teď je to snad už pryč.“
Budete bojovat v hlavním zápase galavečeru Eddieho Hearna, který byl vidět v celosvětové dokumentární sérii vysílané na Netflixu. Jaký máte s tímto promotérem vztah?
„Potkáváme se už poněkolikáté, možná potřetí nebo počtvrté? Vždy na mě reagoval pozitivně. Když jsem tam byl naposledy, tak mě, tuším, i chválil, že vypadám velice dobře a nestárnu. Je to sympaťák, budí přirozený respekt a auru svým vzezřením. Je to vysoký týpek, takový příjemný Angličan.“
Jaký je podle vás stav českého a anglického boxu? Jak vůbec vnímáte, že jdete bojovat o světový titul, ale zároveň musíte chodit do práce? Soupeř určitě žije jiným stylem.
„Podle mě diametrálně odlišným. Anglie je kolébka boxu. Když jsem tam byl poprvé, což je nějakých 7 nebo 8 let dozadu, byl jsem překvapený. To je stejné, jako když se nám tady hraje každý týden na každé vesnici fotbal. Tam se v každé části Anglie o víkendu boxuje. Kluci tam mají určitě dobré podmínky. I to, že jsou pod Matchroomem (britská společnost propagující sportovní akce), je podle mě jejich splněný sen. I to je podle mě motivuje, budou mít skvělé podmínky. Jak na trénování, tak i na zápas.“
Co byste vzkázal svým fanouškům?
„Kdo chce, ať se dívá. Tuším, že to bude na DAZN, což je boxerská platforma. Takový boxerský Netflix, kde běží jen zápasy. Pár lidí a pár fanoušku jede i na místo, takže se na ně těším. Ať fandí a ať je to hlavně baví.“