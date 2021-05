To bylo o fous! Gaviria byl milimetry od tragédie, před tím bral „dárek“

Jen mírné zvlnění v polovině trasy, jinak celý den prakticky po rovině. To je jasná záležitost pro sprintery. Také tomu tak včera při druhé etapě Giro d´Italia bylo. A jako ve všech sprintech nechybělo napětí. O to se postaral Fernando Gaviria, který se v posledních stovkách metrů dostal do kolize s týmovým kolegou. Katastrofa tak mohla být na světě, vše ale dobře dopadlo. Vítězství slavil Tim Merlier z týmu Alpecin-Fenix, Peter Sagan byl pátý.

Boj o Maglia ciclamino, tedy vítězství v bodovací soutěži, se rozhořel. Giro d´Italia má za sebou po sobotní krátké časovce první klasickou etapu, a i když byla z větší části po rovině, přinesla několik zajímavých momentů. Ten nejnapínavější přišel kousek před cílem v městě Novara.

Hromadné sprinty jsou velmi nebezpečnou disciplínou, o tom není pochyb. Jenže tentokrát k momentu, při kterém nejednomu fanouškovi zatrnulo, nedošlo vinou soupeřů, ale týmových kolegů. V hlavních rolích incidentu byli jezdci UAE Team Emirates Fernando Gaviria a Juan Sebastián Molano.

Gaviria, který má na svém kontě pět etapových triumfů na Giru, byl opět jedním z favoritů. Pomoci k vítězství mu měl právě parťák Molano. Jenže když se Kolumbijec snažil protáhnout mezerou mezi bariérou a kolegou, který o něm zjevně nevěděl, Molano lehce vybočil a poslal Gaviriu na zábranu.

Vítěz bodovací soutěže na růžovém závodu z roku 2017 ale naštěstí ukázal, jak výborně umí balancovat na svém bicyklu a okamžik, kdy se lehce svezl po bariéře, který pro něj mohl skončit katastrofou, ustál. Do cíle pak dojel na 24. místě.

„Nebyl to finiš, jaký jsem si představoval, ale ve sprintu se to může stát. S týmem si zanalyzujeme, co se stalo, a v pondělí se pokusíme zlepšit. Nohy mám dobré, což je důležité, a přijdou další příležitosti to ukázat,“ prohlásil po etapě Gaviria.

Vítězem včerejšího dne se stal Belgičan Tim Merlier, který cílovou pásku protnul jako první a jako vítězné gesto zvolil prsty vytvořené písmeno W. Uctil tím památku krajana Woutera Weylandta, který před deseti lety právě na Giru přišel o život. Před startem celý peloton držel minutu ticha.

Cyklistický Insider před Giro d`Italia: Komu bude vyhovovat náročná trasa? Má šanci Sagan?

„Ano, bylo to gesto uctívající jeho památku. Znal jsem ho, byl to dobrý sprinter a pamatuji si, že před deseti lety jsem byl na soustředění v Ardenách, byl to velmi emotivní den. Dnešní sprint byl velmi hektický, ale tým mě dovezl na dobrou pozici do poslední zatáčky. Už jsem měl několik dobrých sprintů před tím, ale toto je mé úplně nejlepší vítězství,“ prohlásil pak na tiskové konferenci závodník týmu Alpecin-Fenix.

K zajímavému momentu došlo i v průběhu závodu, kdy se bojovalo o zisky do bodovací soutěže. Italští organizátoři opět dostáli své pověsti a do závodu vnesli trochu zmatku. Sprinterská prémie byla necelých 40 kilometrů před cílem, jenže pořadatelé zmátli závodníky bránou značící 40 km do cíle, a ti právě k ní sprintovali. Prémie však byla ještě o kousek dál, což jako první zaregistroval Gaviria, který na ní pak po dvou uprchlících bral nejvyšší počet bodů, tedy 6.

Slovák Peter Sagan, který na sprinterský dres také pomýšlí, včera dojel pátý a v soutěži, kterou vede Merlier, mu patří se 17 body pátá příčka.