Trasa Giro 2021: prašné Toskánsko i ikona Zoncolan. Nechybí Sagan a Hirt

Konečně zase ve svém původním jarním termínu. Po loňské vynucené epizodě na podzim se nejslavnější italský závod dostává zpět do května. 104. ročník Giro d´Italia olemují časovky, letos jen tyto dvě. Nejdelší etapa má mít 231 kilometrů. Z ikonických stoupání je tentokrát v itineráři Zoncolan, královská etapa povede do Cortiny d´Ampezzo. Na startu bude i tentokrát chybět obhájce loňského prvenství Tao Geoghegan Hart, který pojede až Tour de France. Účast si naopak zopakuje slovenská superstar Peter Sagan a po roční pauze i Čech Jan Hirt.

Trasa a etapy Giro d´Italia 2021

Ani letos ještě nedovoluje pandemie koronaviru uskutečnit start Gira v Maďarsku, kde se mělo začínat už loni. Třítýdenní putování Itálií tak tentokrát začne v industriální metropoli Turíně. Cyklisté ani nezavítají až úplně na jih, otočku zpět na sever učiní někde na úrovni ostruhy italské „boty“. Na programu je porce 3 479,9 kilometrů, průměrná délka etapy bude 165,7 km, přičemž ta nejdelší bude mít tentokrát 231 km. Během třítýdenního závodění nastoupají borci na kolech 47 tisíc výškových metrů. Navštíví při tom horské masivy Apenin a Alp.

Ti, kteří si letos nebo třeba ještě nikdy nevyzkoušeli Strade Bianche, jednu z prvních jarních jednorázovek, budou mít příležitost alespoň částečně vyzkoušet toskánské cesty s pověstným bílým štěrkem.

Den Program Trasa Délka Profil 8. května 1. etapa Turín - Turín 8,6 km časovka 9. května 2. etapa Stupinigi - Novara 179 km rovinatá 10. května 3. etapa Biella - Canale 190 km kopcovitá 11. května 4. etapa Piacenza - Sestola 187 km kopcovitá 12. května 5. etapa Modena - Cattolica 177 km rovinatá 13. května 6. etapa Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno 160 km kopcovitá 14. května 7. etapa Notaresco - Termoli 181 km rovinatá 15. května 8. etapa Foggia - Guardia Sanframondi 170 km kopcovitá 16. května 9. etapa Castel di Sangro - Campo Felice 158 km horská 17. května 10. etapa L'Aquila - Foligno 139 km rovinatá 18. května 1. volný den 19. května 11. etapa Perugia - Montalcino 162 km kopcovitá 20. května 12. etapa Siena - Bagno di Romagna 212 km kopcovitá 21. května 13. etapa Ravenna - Verona 198 km rovinatá 22. května 14. etapa Cittadella - Monte Zoncolan 205 km horská 23. května 15. etapa Grado - Gorizia 147 km kopcovitá 24. května 16. etapa Sacile - Cortina d'Ampezzo 212 km horská 25. května 2. volný den 26. května 17. etapa Canazei - Sega di Ala 193 km horská 27. května 18. etapa Rovereto - Stradella 231 km rovinatá 28. května 19. etapa Abbiategrasso - Alpe di Mera 176 km horská 29. května 20. etapa Verbania - Valle Spluga - Alpe Motta 164 km horská 30. května 21. etapa Senago - Milán 30,3 km časovka

1. etapa: Turín - Turín, 8,6 km, časovka

sobota 8. května, náročnost **

Na úvod 104. ročníku mají cyklisté etapu spíš na rozjetí. Časovka je dlouhá jen 8,6 kilometru a v podstatě po rovině, její celkové převýšení je jen 50 metrů. Z větší části vede podél řeky Pád (Po). Její start je na Piazza Castello, náměstí lemovaném řadou muzeí, divadel a kavárniček. Cyklisté pak pojedou podél řeky přes Parco del Valentino, přejedou Pád a dojedou až na Corso Moncalieri. Část trasy po vyjetí z parku vede krátkým a dobře osvětleným tunelem. Poslední zhruba tři kilometry jsou po rovné asfaltové cestě.

2. etapa: Stupinigi - Novara, 179 km, rovinatá

neděle 9. května, náročnost **

Cyklisté v tento den pojedou prakticky pořád po rovině, jen zhruba v polovině trasy je čeká mírně zvlněná část. Celkové převýšení na trase je 600 metrů. V druhé polovině čekají na závodníky široké rovné silnice, po nichž dojedou až do cíle. Závěrečné kilometry jsou po rovině, kde překážkami v cestě budou jen kruhové objezdy a poslední pravotočivá zatáčka zhruba 1500 metrů před cílovou čárou. Poslední kilometr vede po široké cestě, mírně zvlněné, cyklisté projedou podchodem. 700 metrů před cílem se silnice mírně zúží kvůli kruhovému objezdu. Vede po kvalitním asfaltu.

3. etapa: Biella - Canale, 190 km, kopcovitá

pondělí 10. května, náročnost ***

Cyklisté se stále nachází v okolí Turína. Třetí den už je ale čeká o dost náročnější práce, zdolají 2100 výškových metrů. Jde z poloviny o rovinatou a z poloviny zvlněnou etapu. Až do Asti trasa vede po rovných širokých cestách, po projetí městečkem Canelli se ale začne cesta zvedat a závodníci musí zdolat tři kategorizovaná stoupání (3, 4, 4). V závěrečném kilometru musí dávat jezdci pozor, v cestě budou mít čtyři vcelku široké zatáčky, do cíle pak dojedou po asfaltové silnici, která vede mírně do kopce.

4. etapa: Piacenza - Sestola, 187 km, kopcovitá

úterý 11. května, náročnost ***

Tuto etapu můžeme klidně rozdělit na dvě části. První vede až do Parmy po rovné cestě podél Via Emilia, tedy nic záludného. Ovšem druhá část je mnohem techničtější a vlnitější se třemi kategorizovanými stoupáními, navíc na relativně úzkých cestách. Během dne tak závodníci nastoupají 1800 metrů. Nejnáročnějších bude posledních 6 kilometrů, na kterých musí cyklisté zdolat Colle Passerino s průměrným sklonem 10 procent, ovšem i s úsekem se 16 %. Až do cíle trasa vede z kopce do kopce.

5. etapa: Modena - Cattolica, 177 km, rovinatá

středa 12. května, náročnost *

Po náročném úterním dojezdu přichází další den pro sprintery, kdy se jede celý den prakticky po rovině, po širokých cestách. Bude však třeba dávat si pozor hlavně při průjezdech městy, kde budou v cestě „překážet“ různé kruhové objezdy, ostrůvky a podobně. Závěrečné kilometry jsou také vedeny po městské silnici, tedy opět techničtější. Na posledních třech kilometrech budou muset cyklisté projet čtyři levotočivé zatáčky a jednu pravotočivou zhruba kilometr do cíle. Poslední kilometry se navíc jedou po pobřeží Jaderského moře, mohl by tak hrozit vítr.

6. etapa: Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno, 160 km, kopcovitá

čtvrtek 13. května, náročnost ***

Přichází další náročnější den. Etapa vede vnitrozemím, přes Apeniny, bude tak náročná jak samotnou tratí, tak profilem. Zhruba v polovině trasy jsou dvě kategorizovaná stoupání, ale nic extra obtížného. Opět bude třeba dávat pozor při průjezdu městy na nástrahy s tím spojené. Cíl je pak na vrcholu stoupání, které je dlouhé 15 kilometrů, průměrný sklon je 7,7 procenta.

7. etapa: Notaresco - Termoli, 181 km, rovinatá

pátek 14. května, náročnost **

Tato etapa, kterou organizátoři označili za rovinatou, už bude mnohem náročnější než ty předchozí, je totiž hodně zvlněná, s celkovým převýšením 1500 metrů. Navíc se z větší části jede po mořském pobřeží. Poslední tři kilometry vedou po městské silnici. Po opuštění pobřeží se silnice prudce zvedne (stoupání 12 %) a mírným stoupáním dojedou závodníci až do cíle. Nebezpečím bude několik ostrých zatáček, 800 metrů před cílem se silnice zúží, na což si budou muset dát cyklisté také pozor.

8. etapa: Foggia - Guardia Sanframondi, 170 km, kopcovitá

sobota 15. května, náročnost ***

Po týdnu závodění stráví cyklisté den v Apeninách, kde na ně čeká jedno stoupání druhé kategorie o délce téměř dvacet kilometrů. Nepůjde však o nic tak hrozného, průměrný sklon je 4,6 % s maximem 10 %. Z vrcholu Bocca della Selva následuje dlouhý sjezd, kterým se závodníci dostanou až na hranici deseti kilometrů před cílem. Ten je pak opět na kopci, který je ve svém úvodu prudký, posledních 500 metrů už je ale mírných.

9. etapa: Castel di Sangro - Campo Felice, 158 km, horská

neděle 16. května, náročnost ****

První horská etapa 104. ročníku. Nejde ještě o nic, co by neměli ani sprinteři zvládnout, ale cíl už je v kopci první kategorie a jde určitě o nejnáročnější etapu prvního závodního bloku. Cyklisté zdolají 3400 výškových metrů, na trase jsou čtyři kategorizovaná stoupání. Po některých z nich následují techničtější sjezdy a mnozí závodníci si budou muset dávat pozor, aby neporušili nová pravidla týkající se pozice na kole ve sjezdu. Závěrečné stoupání je dlouhé zhruba 6 kilometrů a má průměrný šestiprocentní sklon. Tři kilometry před cílem vjedou cyklisté do dobře osvětleného tunelu, jehož délka je jeden kilometr. Posledních 1600 metrů pak vede po nezpevněné silnici. 500 metrů do finiše se navíc silnice na zhruba 250 metrů hodně zvedne (14 %).

10. etapa: L'Aquila - Foligno, 139 km, rovinatá

pondělí 17. května, náročnost **

Ani v tomto případě nepůjde o úplnou rovinu (převýšení 1300 m). Cyklisté vyrazí z města L'Aquila, které bylo v roce 2009 silně poničeno zemětřesením. V pelotonu by ale před prvním volným dnem k žádnému zemětřesení dojít nemělo. Etapa je relativně krátká, její závěr je už po rovině, navíc na širokých cestách. Dva kilometry před cílem je pravotočivá zatáčka, bezprostředně po ní pak dvě levotočivé, 500 metrů před cílem pak projedou závodníci ještě mírnou zatáčkou a pak už po asfaltové cestě protnout pásku.

VOLNÝ DEN - úterý 18. května

11. etapa: Perugia - Montalcino (Brunello di Montalcino Wine Stage), 162 km, kopcovitá

středa 19. května, náročnost ****

Po dni volna připravili organizátoři pro účastníky letošního Gira zpestření v podobě toskánských prašných silnic. Část trasy vede po štěrkových úsecích známých z jarní klasiky Strade Bianche. Tady jsou připravené hned čtyři, nejdelší má 13,5 km, ten první začíná 70 kilometrů před cílem. Celkem ujedou cyklisté po nezpevněných cestách 35 kilometrů, dá se tedy počítat s mnohými defekty, mechanici se tak v tento den také dost zapotí. Poslední štěrkový úsek je v úvodu závěrečného stoupání. Tři kilometry před cílem následuje sjezd a poslední stovky metrů jsou do prudkého kopce (12 %).

12. etapa: Siena - Bagno di Romagna, 212 km, kopcovitá

čtvrtek 20. května, náročnost ****

Další náročný den přes Apeniny, kde jsou přichystaná čtyři kategorizovaná stoupání. První Monte Morello s průměrem sice 6,6 procenta, ovšem jedním 19% úsekem. Následují Passo della Consuma (průměr 6 %), Passo della Calla (průměr 5 %) a Passo del Carnaio (průměr 5, ale úsek s až 14 %). Stoupání jsou samozřejmě následována často technickým sjezdem. Závěrečné kilometry klesají, nebo jen mírně stoupají, je třeba opět dávat pozor na řadu kruhových objezdů a ostrůvků.

13. etapa: Ravenna - Verona, 198 km, rovinatá

pátek 21. května, náročnost *

Jasná záležitost pro sprintery, celý den je prakticky po rovině, hlavními nástrahami tak opět budou kruhové objezdy a ostrůvky ve městech. Jede se od startu až do cíle po rovných širokých silnicích.

14. etapa: Cittadella - Monte Zoncolan, 205 km, horská

sobota 22. května, náročnost *****

A je to tady! Legendární Zoncolan a jeho stěna těsně před cílem. Než se ale cyklisté vyškrábou až do těchto míst, absolvují první část v podstatě rovinatou, mírně stoupat trasa začíná 130 kilometrů před cílem. Následuje pak řada vlásenek po docela široké cestě, a to jak nahoru, tak dolů. Poté se cyklisté vrátí zase na rovnější širší silnice, po kterých dojedou až k úpatí závěrečného kopce. Prvních 11 kilometrů se stoupá serpentinami, průměrný sklon zde je 7-8 %. Ovšem poslední tři kilometry stojí za to. Jede se většinou po rovné cestě jen s pár zatáčkami. Mezi třetím a druhým kilometrem je průměr 11,2 % s maximem 22 %, další kilometr má průměr 13,1 a maximum 25 %. Poslední pak průměr 14,7 %, ovšem s úsekem 27 %!

15. etapa: Grado - Gorizia, 147 km, kopcovitá

neděle 23. května, náročnost ***

Jde o krátkou etapu s přeshraničním okruhem mezi Itálií a Slovinskem v délce zhruba 40 km. Zahrnuje tři průjezdy přes strmé, 2 km dlouhé stoupání Gornje Cerovo a řadu náročných stoupání a sjezdů. Posledních pět kilometrů se jede částečně ve Slovinsku a v Itálii. Cyklisté se budou muset vypořádat se stoupáním dlouhým skoro kilometr s průměrem 14 %, technickým sjezdem se pak dostanou zpět do Itálie. Na posledním kilometru je pavé úsek a jedna ostrá pravotočivá zatáčka.

16. etapa: Sacile - Cortina d'Ampezzo, 212 km, horská

pondělí 24. května, náročnost *****

A máme tady královskou etapu. Celkové převýšení 5700 m (u Zoncolanu to bylo 3700). Před dalším volným dnem připravili organizátoři pro účastníky 104. ročníku pořádný očistec. Na cestě do Cortiny d´Ampezzo absolvují nejvyšší bod na Pordoi, což je také stoupání mimořádné kategorie (v nadmořské výšce 2239 metrů). Hned v úvodu je La Crosetta, stoupání první kategorie s průměrem 7,1 %. Následuje prudký sjezd a poté nejmírnější část etapy, která bude jen klidem před bouří. Výjezd na Passo Fedaia je dlouhý 14 kilometrů, s průměrným sklonem 7,6 %, v nejprudším místě 18 %. Opět sjezd do údolí a máme tady mimořádnou kategorii – Passo Pordoi (11,8 km, průměr 6,8 %, max. 10 %). Po něm přijde velmi náročný sjezd, kde bude třeba být hodně ostražitý. Další na pořadu dne je Passo Giau (9,9 km, prům. 9,3 %, max. 14 %). Pak už jen sjezd do Cortiny. Závěrečných 300 metrů se jede po dlažebních kostkách.

2. VOLNÝ DEN - úterý 25. května

17. etapa: Canazei - Sega di Ala, 193 km, horská

středa 26. května, náročnost ****

Start této etapy bude příjemnější, protože je z kopce. Pořádná práce přijde na 140. kilometru, kde je stoupání první kategorie na Passo di San Valentino. To je dlouhé téměř 15 kilometrů a poměrně strmé, místy i se stoupáním 14 %. Následuje dlouhý sjezd a krátce poté další strmé stoupání první kategorie, kde se silnice tři kilometry před cílem zvedne až do sklonu 17 %, poslední kilometr a půl už ale tak prudký není.

18. etapa: Rovereto - Stradella, 231 km, rovinatá

čtvrtek 27. května, náročnost **

Nejdelší etapa letošního Gira. Po náročné horské náloži přichází zase příležitost pro sprintery, kteří předchozí dny přežili. Trasa vede po rovných širokých cestách, znovu bude důležité brát v potaz překážky na trase v podobě kruhových objezdů a dopravních ostrůvků. Do cíle to pak bude pořádný hukot, poslední tři kilometry jsou totiž více méně z mírného kopce.

19. etapa: Abbiategrasso - Alpe di Mera (Valsesia), 176 km, horská

pátek 28. května, náročnost ****

A opět návrat do hor. Do cesty se cyklistům postaví tři kategorizovaná stoupání, celý den bude v podobném duchu. Falešná rovina či mírné stoupání, příjezd na úpatí hory, stoupání, sjezd a znovu to samé. Závěrečné stoupání je dlouhé 9,7 kilometru s průměrem 9 %. V závěru se ale o něco zvedne, poslední tři kilometry mají průměr 10,5 %. Cesta je poměrně široká s řadou serpentin.

20. etapa: Verbania - Valle Spluga - Alpe Motta, 164 km, horská

sobota 29. května, náročnost *****

V tento den se podívají závodníci opět přes hranice Itálie, tentokrát do Švýcarska. Alespoň by měli, pokud to epidemiologická situace a místní úřady povolí. Půjde o kolosální alpskou etapu. Po startu trasa lemuje švýcarské hranice, aby se pak cyklisté dostali k nekonečnému průsmyku San Bernardino, kde musí vystoupat do nadmořské výšky 2065 metrů. Tento kopec je dlouhý 23,7 km a průměrný sklon je 6,2 procenta, jde tedy o táhlé stoupání. Následují pak dvě kratší stoupání první kategorie, kde po tom s vrcholem na Splügenpass přichází sjezd, ve kterém cyklisté projedou několika tunely.

21. etapa: Senago - Milán, 30,3 km, časovka

neděle 30. května, náročnost ***

Stejně jako v předchozích letech i tentokrát zakončí Giro individuální časovka, a stejně jako loni bude její cíl v Miláně na Piazza Duomo. Etapa vede po rovných cestách. Ve finále se trasa nejprve vine po širokých třídách a poté po zúžených silnicích v posledních několika stech metrech. Náročných může být několik po sobě jdoucích zatáček do pravého úhlu během posledních 100-150 metrů, než cyklisté dojedou na Piazza Duomo. Do cíle pak přijedou po dlážděné cestě.

Hvězdy Giro d´Italia 2021

Stejně jako loni bude Giro bez obhájce, opět za tím bude stát tým Ineos Grenadiers. Loni neobhajoval Nekonečnou trofej Richard Carapaz, tentokrát to bude Tao Geoghegan Hart. Alespoň podle předběžné startovní listiny, podle které bude lídrem britské sestavy vítěz Tour de France z roku 2019 Egan Bernal.

V sestavě týmu Deceuninck-Quick Step je znovu Joao Almeida, překvapení minulého ročníku. Portugalec loni 15 etap oblékal růžový dres, nakonec skončil čtvrtý. Lídrem belgické stáje by měl však letos být supertalent Remco Evenepoel. Je však otázka, jak na tom bude po těžkém zranění, kvůli kterému pro něj skončila sezona loni v srpnu na Lombardii a letos ještě nikde nestartoval.

Ve sprinterských soubojích se můžeme těšit opět na Petera Sagana, který měl loni na Giru svou premiéru. Konečně zase něco vyhrát bude chtít i Ital Elia Viviani nebo Kolumbijec Fernando Gaviria. Česko bude mít na startu jediného zástupce, kterým bude vrchař Jan Hirt. Ten po rozpadu týmu CCC nastoupí za belgický Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Výsledky Giro d´Italia 2020

Pětadvacetiletý Geoghegan Hart vstupoval do závěrečné etapy se stejným časem jako Hindley, jenž startoval v růžovém dresu. V rozhodující koncovce ale australského vrstevníka jasně porazil a Giro vyhrál po absolvování téměř 3500 kilometrů s náskokem 39 sekund. Ani jeden z nich přitom dosud na závodě Grand Tour nedojel lépe než na 20. místě.

Konečné pořadí: 1. Geoghegan Hart (Brit./Ineos Grenadiers) 85:40:21, 2. Hindley (Austr./Sunweb) -39, 3. Kelderman (Niz./Sunweb) -1:29, 4. Almeida -2:57, 5. Bilbao (Šp./Bahrajn-McLaren) -3:09, 6. Fuglsang (Dán./Astana) -7:02, 7. Nibali (It./Trek-Segafredo) -8:15, 8. Konrad (Rak./Bora-hansgrohe) -8:42, 9. Masnada (It./Deceuninck-Quick Step) -9:57, 10. Pernsteiner (Rak./Bahrajn-McLaren) -11:05, ...86. Černý -4:04:57.

Bodovací soutěž: 1. Démare (Fr./Groupama-FDJ) 233, 2. Sagan (SR/Bora-hansgrohe) 184, 3. Almeida 108, ...5. Černý 78.

Vrchařská soutěž: 1. Guerreiro (Portug./EF) 234, 2. Geoghegan Hart 157, 3. De Gendt (Belg./Lotto-Soudal) 122.

Mladí jezdci: 1. Geoghegan Hart 85:40:21, 2. Hindley -39, 3. Almeida -2:57.

Týmy: 1. Ineos Grenadiers 257:15:58, 2. Deceuninck-Quick Step -22:32, 3. Sunweb -28:50.