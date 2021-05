Vítěz na Giru: lidskost. Prize money šly na charitu. Hirt chce dál vyhrát etapu

Ještě náročnější měla být původně páteční etapa Giro d´Italia. Jenže její úvodní těžké stoupání mělo vrcholit na Mottarone, kde došlo v neděli k tragické nehodě lanovky, při které zahynulo čtrnáct lidí, přežil pouze pětiletý chlapec. A tak, z úcty k obětem, organizátoři trasu přeplánovali a tomuto místu se vyhnuli.

Ještě než cyklisté šlápli do pedálů, drželi na startu minutu ticha. A k tomu se sami rozhodli, že veškeré prize money udělené v 19. dějství věnují pozůstalým a malému Eitanu Biranovi. Pětiletý hoch při tragédii přišel o rodiče, mladšího bratra a dva pra-prarodiče. Sám je stále v těžkém stavu v nemocnici. „Závodníci se jednomyslně dohodli věnovat odměny z etapy malému Eitanovi a pozůstalým rodinám obětí,“ uvedla na Twitteru CPA, organizace zastupující profesionální jezdce.

„Jsem rád, že my, peloton, jsme se rozhodli věnovat prize money pětiletému Eitanovi. Modlíme se za něj,“ nechal se slyšet Guy Niv, jezdec týmu Israel Star-Up Nation. Chlapcovi rodiče totiž pocházeli z Izraele, žili ale dlouhodobě v Itálii.

Celková částka, kterou za pátek cyklisté na Giru vydělali, je 37 390 eur (víc než 950 tisíc korun). Šlo o 27 540 eur za 1. až 20. místo v etapě, 5600 eur za různé denní prémie a 4250 eur za denní držení jednotlivých dresů.

Tím, kdo na toto konto přispěl nejvíc, byl Simon Yates, vítěz horského dojezdu na Alpe di Mera. Už po středečním útoku, díky kterému se vrátil na průběžné pódium, sliboval, že pokud mu bude znovu přát počasí, určitě se zase o něco pokusí. V pátek bylo slunečno a teplo, a tak bylo jasné, že svému slibu dostojí. Už z průběhu dne, kdy uprchlíkům dali jen menší náskok, který pak favorité bez potíží v kopcích dohnali.

Hlavní útok Brit závodící za tým BikeExchange zahájil poměrně brzy, zhruba sedm kilometrů před cílem, kdy vyrazil z hlavní skupiny, ve které v té době byli už opravdu jen muži z první desítky a jejich pomocníci.

„Viděl jsem závodníky Ineosu, kteří byli spokojení se situací, která tam v tu chvíli byla. Čekal jsem, že budou chtít etapu spíš kontrolovat a že mi nechají trochu prostoru. A byla to správná strategie, věděli, že nejsem bezprostřední hrozba pro Bernala a nechali mě jet,“ líčil v cíli Yates.

Největším konkurentem mu byl Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), který je v tuto chvíli už jedinou nadějí belgické stáje na nějaký úspěch. Tím mělo být dnešní etapové prvenství. Portugalec, který vloni na Giru patnáct dní vezl růžový dres, by se také rád dostal alespoň do top 5 celkového pořadí. Čemuž se alespoň o něco přiblížil.

Yatese už ale dohnat nestihl, a tak si vítěz španělské Vuelty z roku 2018 připsal první letošní etapový triumf, celkově na Giru už čtvrtý. „Tým jel fantasticky, pracovali jsme hodně tvrdě a jsem rád, že jsem to dotáhl do cíle,“ vysekl poklonu i týmovým parťákům. Díky tomuto výkonu se přiblížil druhému Damianu Carusovi, ztrácí na něj nyní dvacet sekund.

Na Bernalovi bylo vidět, že už především kontroluje situaci, aby se zhruba stejným náskokem udržel maglia rosa. Nikam se zběsile nehnal, předpokládal, že většina soupeřů, kteří brzy nastoupili, také brzy odpadnou, což se naplnilo.

Nejlepší dosavadní výsledek na 104. ročníku zajel jediný český cyklista na startu Jan Hirt. Ten do cíle dojel na 14. místě se ztrátou 3:23 minuty na Yatese. „Tempo bylo od začátku etapy ostré. V posledním stoupání jsem si pak jel svoje, protože jsem věděl, že to bude náročný den. A stejné to bude v sobotu, protože to bude poslední příležitost pro jezdce na celkové pořadí ještě v horách něco změnit. I tak se ale pokusíme dostat do úniku a etapu vyhrát, bez ohledu na souboj mezi favority,“ řekl český vrchař na týmovém webu.

V sobotu je na programu horská etapa dlouhá 164 km s celkovým převýšením 4200 metrů a třemi stoupáními nejvyšší kategorie. 104. Giro d´Italia vyvrcholí v neděli časovkou do Milána.