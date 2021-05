Sagan dostal na Giru pokutu za „zastrašování“. Co provedl?

Nejdelší etapu tohoto ročníku měli na čtvrtečním programu cyklisté na Giro d´Italia. Celých 231 kilometrů museli ujet před dalšími dvěma těžkými dny v horách, které mohou celou italskou Grand Tour rozhodnout. Proto ji chtělo hlavní pole odjet co nejvíc v poklidu.

Úvodních zhruba 60 kilometrů se mnoho jezdců snažilo dostat do úniku, aby měli šanci na ovládnutí etapy, na jejímž konci se mimo jiné udělovalo i 50 bodů do soutěže o maglia ciclamino, který veze Peter Sagan. Když už ujela skupina zhruba 20 cyklistů, šlo zbytku pole včetně Sagana o to závod co nejvíc zklidnit a dopředu už nikoho nepustit, čehož jsme svědky v každé etapě.

A právě tady mohlo dojít k onomu nevhodnému chování ze strany Sagana, i když přesný důvod znám není. V oficiálním stanovisku rozhodčích, na které upozornil cyklistický server Cycling news, bylo uvedeno jen: zastrašování, nevhodné chování vůči ostatním jezdcům.

Sagan vede bodovací soutěž o 22 bodů před Davidem Cimolaiem, 25 bodů ztrácí Fernando Gaviria. Ani jeden v čelní skupině nebyl a na prémii veškeré body posbírali závodníci z úniku, kteří Sagana neohrožují. „Byla to důležitá etapa a hlavním úkolem v ní bylo neztratit body v boji o maglia ciclamino. Hlídali jsme si sprintery, kteří jsou v pořadí blízko a udrželi maglia ciclamino. V pátek a v sobotu nás čekají tvrdé horské etapy,“ citoval Sagana po etapě web jeho týmu Bora-hansgrohe.