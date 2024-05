Pogačarův růžový dres byl na štěrku v ohrožení. Lídr šetřil na časovku

Zpestření v podobě tří úseků po toskánské bílé šotolině mohlo přinést mnoho zajímavého. Určitou dobu se dokonce řešilo, zda Tadej Pogačar po šesté etapě nepřijde o průběžné vedení a tím pádem i o růžový dres.

Drama se ale nakonec, k radosti většiny cyklistů, nekonalo. Skupina uprchlíků se od pelotonu odpoutala ještě před nájezdem na tyto problematické úseky. A ačkoliv v ní byl i Luke Plapp, který na Slovince ztrácel v průběžném pořadí jen 2:33 minuty, nesnažil se tým UAE Emirates nijak výrazně smazávat manko pelotonu na vedoucí skupinku, které bylo i přes tři minuty.

„Pro nás bylo perfektní, že byl v úniku Julian (Alaphilippe). Jeli jsme v normálním tempu, nechtěli jsme příliš plýtvat energií. Klidně bychom i přenechali růžový trikot, ale Ineos pak jel velké tempo. Pro nás to byla dobrá etapa, ale jsem rád, že je za námi,“ připustil v cíli šesté etapy Pogačar. Ten nakonec na Plappa ztratil jen 28 sekund, a tak v pohodě udržel maglia rosa.

I když tým z Emirátů včetně dvojnásobného vítěze Tour de Fance by se růžového trikotu celkem rád na chvíli zbavil. Jednak by na nich neležela zodpovědnost dotahovat v etapách pro celkové pořadí případný únik. „A taky bych nemusel absolvovat pořád ceremoniál přebírání růžového dresu,“ přiznal Pogačar v rozhovoru pro Eurosport.

Jak sám Slovinec řekl, vyšší tempo v pelotonu nastolil tým Ineos. Dostižení úniku, který se po projetí štěrkových cest smrsknul na tři lidi, se jim ale nepodařilo. Při průjezdu ve ztíženém terénu chvílemi závodníky nebylo v prachu skoro vidět, ti si s tím ale poradili bez sebemenších problémů. V trojici vepředu byli Alaphilippe, Plapp a Španěl Pelayo Sánchez. Zatímco Plapp s vidinou růžového dresu nechával v etapě spoustu sil, jezdec týmu Movistar jimi naopak hodně šetřil, což se mu pak vyplatilo v závěrečném spurtu proti Alaphilippovi.

„Samozřejmě bolí nevyhrát. Ale on byl čerstvější, jel perfektně v dojezdu, já jsem se tam snažil trochu našetřit na sprint. Dneska vyhrál ten nejsilnější. Nemusím být zklamaný. Byla to i taktická hra, on se choval nejchytřeji,“ smeknul Francouz před Sánchezem. Chytře se v pelotonu choval i Pogačar. S vidinou páteční časovky, jejíž závěr je do kopce, se evidentně snažil pošetřit síly.

„Doufejme, že budu mít dobré nohy, a pak se uvidí, čeho budu schopný. Je to zajímavá trasa,“ okomentoval všestranný závodník 7. etapu. Ta startuje v pátek v 13.00. Jede se v opačném pořadí, Pogačar tak pojede jako poslední. Český vrchař Jan Hirt vyrazí na trať osmý od konce. I v šotolinové etapě, což není jeho nejoblíbenější terén, se držel bez potíží a je stále na 8. místě průběžného pořadí se ztrátou 1:13 minuty na lídra.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 6. etapa (Torre del Lago Puccini - Rapolano Terme, 180 km):

1. Sánchez (Šp./Movistar) 4:01:08 2. Alaphilippe (Fr./Soudal-Quick Step), 3. Plapp (Austr./Jayco-AlUla) -1, 4. Piccolo (It./EF Education-EasyPost) -24, 5. Narváez (Ekv./Ineos Grenadiers), 6. Mezgec (Slovin./Jayco-AlUla), ...31. Hirt všichni -29, 158. Černý (oba ČR/Soudal-Quick Step) -20:33.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates) 23:20:52, 2. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) -46, 3. Martínez (Kol./Bora-hansgrohe) -47, 4. Uijtdebroeks (Belg./Visma-Lease a Bike) -55, 5. Rubio (Kol./Movistar) -56, 6. Fortunato (It./Astana-Qazaqstan) -1:07, ...8. Hirt -1:13, 162. Černý -1:08:02.