Ciao! Královskou etapu Gira famózně urval Pogačar, Hirt je zpět v desítce

Část fanoušků Giro d´Italia si přála, aby Tadej Pogačar tolik neútočil a nechal některé etapy i ostatním. Ve druhém týdnu je Slovinec i vyslyšel. Ale královská etapa, ta se nikomu zadarmo nenechává! A právě Pogačarovy útoky jsou tím, co dělá současnou cyklistiku tak zábavnou. V etapě do Livigna přichystal další takový. Na soupeře najel hned několik minut. Skvělý byl také Jan Hirt, který dojel desátý a vrátil se zpět do první desítky celkového pořadí.