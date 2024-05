Je to vůbec člověk? Pogačar rozmetal konkurenci. Contador: NEJ na světě

Útěcha pro cyklisty v éře Tadeje Pogačara? Byl jsem první mezi lidmi. I nyní na Giro d´Italia Slovinec ukazuje, že ve svých pětadvaceti letech je naprostým fenoménem. Když se rozhodne, že etapu vyhraje, ve většině případů to tak je. Jako v neděli v královské etapě do Livigna. Tam ho zkoušel stíhat jediný soupeř a porovnání jejich výkonu v datech hovoří jednoznačně. A Alberto Contador také: „Podle mě je to nejlepší závodník na světě.“