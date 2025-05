Vacek po parádní časovce bere na Giru bílý dres nejlepšího mladíka, do růžového jde Roglič

Mathias Vacek opět ukázal, že ve svém mladém věku se ničeho nezalekne a i do první časovky letošního Giro d´Italia šel s velkým sebevědomím. Zcela oprávněně, ve druhé etapě získal páté místo a chvíli byl virtuálně i v růžovém dresu lídra Gira. Ten nakonec získal Primož Roglič. Vackovi ale patří v průběžném pořadí parádní třetí místo a také bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce.

Už před startem Giro d´Italia v Albánii prohlašoval Mathias Vacek, že by se po druhé etapě, kterou je jeho oblíbená časovka, rád dostal buď do růžového trikotu, nebo alespoň do toho bílého pro mladé závodníky. Stejně jako na loňské španělské Vueltě se mu cíl částečně podařilo splnit.

V souboji s chronometrem, který byl spíš kratší (13,7 km) a profilově snadnější, se očekávala bitva o růžový dres lídra třítýdenního závodu. Ten v úvodní den získal ve sprintu Mads Pedersen, ovšem před Woutem van Aertem vedl pouze o 4 sekundy a před Primožem Rogličem o deset bonusových sekund. Jeden z hlavních favoritů totiž v pátek dojel ve stejném čase jako vítězný Pedersen.

K jejich duelu ale došlo až v závěru sobotní etapy. Z pohledu Čechů bylo co sledovat už mnohem dřív, kdy startoval Josef Černý, jemuž se časovky na Giru tradičně daří. Tentokrát ale skončil mimo top 10, nakonec mu patří 13. příčka. Pro Jana Hirta bylo důležité časovku objet bez potíží a soustředit se na další dny, čemuž odpovídá 108. místo se ztrátou jeden a půl minuty na vítěze.

Tuzemské fanoušky ale zajímal hlavně Vacek. Ten vystartoval po šestnácté hodině. V tu dobu si pozici lídra etapy užíval největší favorit této časovky Joshua Tarling (Ineos Grenadiers).

Na mezičase se dostal Vacek do vedení o dvě sekundy před Jayem Vinem, který byl v této části trati do té doby nejrychlejší. Na vítězství to nakonec českému borci nestačilo, na Tarlinga ztratil 6 sekund. Ale stále byl ve hře o růžový dres.

Jenže i tento sen mu celkem brzy zhatil Primož Roglič. Vacek ale přeci jen v neděli pojede v jiném než týmovém dresu. Poveze totiž bílý pro nejlepšího mladíka, stejně jako loni na jeho premiérové Grand Tour.

„Je to skvělé. Každý den se vám nepodaří mít bílý dres na Grand Tour, a mně se to povedlo teď na Giru i předtím na Vueltě. V pátek jsme měli růžový dres, teď máme bílý i fialový pro nejlepšího sprintera, takže pro tým je to svělé. Gratuluju Primožovi a Joshuovi, ale i já jsem velmi spokojený se svým výkonem v časovce,“ řekl český cyklista pro sociální sítě Giro d´Italia.

Ani Rogličovi jeho výkon v časovce na etapový triumf nestačil, ale v souboji o maglia rosa byl o pět sekund rychlejší než český mladík. A nakonec o pouhou sekundu i před Pedersenem, kterému sebral vedení.

Nejmladší vítěz časovky v historii Gira

Z vítězství v etapě se tak raduje Tarling, jenž se stal nejmladším vítězem časovky na Giru. „Nevěřím tomu a jsem opravdu šťastný. Čekání nebylo nic příjemného, byl to opravdu dlouhý den. Každý z favoritů byl nebezpečný, Primož mě vyděsil,“ usmíval se mladý Brit.

Boj s časomírou se vůbec nepovedl Woutu van Aertovi. „Mé pocity odpovídaly výsledku. Bylo to hrozné. Jsem tady, abych předvedl to nejlepší, co dovedu a nehledám žádné výmluvy. Teď jsem skončil mezi poraženými. Doufal jsem, že po časovce zůstanu v okruhu favoritů na zisk růžového dresu, musím se podívat, jak na tom jsem. Ale cíl byl skončit výš,“ byl zklamaný všestranný cyklista, který na Giro přijel hlavně sbírat etapové triumfy.

V neděli se jede poslední albánská etapa, než se peloton přesune na italskou půdu. V ní bude zajímavé sledovat, zda bude Roglič hájit růžový dres, nebo jej raději ještě někomu přenechá.

„Závod se nijak nemění, rozestupy jsou minimální. A cíl je získat růžový dres v Římě, v neděli určitě zase pojede Pedersen, a může se stát, že si ho vezme zpátky,“ řekl k tomu slovinský lídr.

Výsledky cyklistického etapového závodu Giro d'Italia

Cyklistický závod Giro d'Italia - 2. etapa (časovka 13,7 km):

1. Tarling (Brit./Ineos Grenadiers) 16:07, 2. Roglič (Slovin./Red Bull Bora-hansgrohe) -1, 3. Vine (Austr./UAE Emirates-XRG) -3, 4. Affini (It./Visma Lease a Bike), 5. Vacek (ČR/Lidl Trek) oba -6, 6. Hoole (Niz./Lidl Trek) -8, ...13. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -21, 108. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -1:31.

Průběžné pořadí: 1. Roglič 3:52:32, 2. Pedersen (Dán./Lidl Trek) -1, 3. Vacek -5, 4. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG) -12, 5. Ayuso (Šp./UAE Emirates-XRG) -16, 6. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -17, ..53. Hirt -2:27, 123. Černý -10:57.