Del Toro – mexický talent srovnávaný s Pogačarem. Ještě na Giru nešlo do tuhého, varuje expert

Přiznal, že třeba před štěrkovou etapou do Sieny, v níž získal růžový dres, mu Tadej Pogačar dal pár rad. I to je jeden z důvodů, proč je nyní Isaac del Toro srovnávaný se slavnějším týmovým kolegou. Podobností mezi Slovincem a mladým Mexičanem najdeme hned několik. „Podle mě druhý Pogačar neexistuje,“ je přesvědčený cyklistický expert Petr Benčík. Podle něj bude srovnávání na místě až ve chvíli, kdy Del Toro letošní Giro ovládne.

Když začal Tadej Pogačar demolovat soupeře na všech frontách, vyvstalo přirovnání k legendě Eddymu Merckxovi. Doba jen trošičku pokročila a další velké talenty už jsou srovnávány právě se slovinským fenoménem současnosti. Jako třeba Isaac del Toro, Pogačarův týmový kolega z UAE Emirates.

Velké jméno si mladý Mexičan, jenž začínal třeba i na horském kole, dělá momentálně na Giro d´Italia. Na tuto Grand Tour sice přijel jako hlavní favorit další ze sestavy z Emirátů Juan Ayuso, jenže růžový trikot s náskokem 1:26 minuty obléká Del Toro.

„Je to mladá puška. Úplně se v tom neumím zorientovat, protože ho moc neznáme, moc se neprojevil. Lidi ho přirovnávají k Pogačarovi - gesty, bezhlavým útokem a podobnými věcmi. Jak na něj koukám, tak na první dobrou vypadá velmi dobře. Ale ještě nešlo do tuhého. Zatím ve dvou třetinách vypadá dominantně. Ale ještě se nic nestalo, teprve se budou dít věci,“ říká Petr Benčík, cyklistický expert.

Při rozhovorech působí skromným dojmem, což potvrzuje i jeho reakce na srovnávání se slavnějším kolegou. „Nejsem Tadej Pogačar, nemám takový motor,“ prohlásil Del Toro po jedné z etap letošního Gira.

Ovšem srovnání se nabízí. Oba pochází z cyklisticky nevýznamných zemí. Oba jezdili i na horském kole. „Když jsem ukončil závodní kariéru, chodila za mnou spousta lidí, abych je trénoval, ale odmítal jsem je. Až do chvíle, kdy za mnou přišla máma s dvěma malými kluky,“ vzpomíná trenér Alfredo Cruz. Těmi kluky byli Isaac a Angel del Torovi. Také Pogačar jezdil na kole s bráchou. A v obou případech u cyklistiky zůstal jen jeden.

Pogačar i Del Toro přišli do velké cyklistiky, do týmu UAE Emirates, ve věku 20 let, sezonu poté, co vyhráli Tour de France pro mladíky – Tour de l´Avenier. Oba také v juniorských letech závodili na českém území v rámci Závodu míru. V prvním roce v jedné z nejbohatších stájí světa absolvovali španělskou Vueltu. Tady už ale přichází rozdíl mezi nimi. Pogačar totiž hned na své první Grand Tour skončil na pódiu, zatímco mladík z Mexika byl 36. Hned ve druhé sezoně pak současný král cyklistiky senzačně ovládl Tour de France. Del Toro má nyní nakročeno, také ve druhé sezoně, k výhře na Giru. Ale čeká ho ještě nesmírně těžká cesta. Třetí týden totiž přinese velké horské zkoušky.

„Je to fakt mladá puška. Všude spurtuje, všude jede doraz, je trošku horlivý. Je dostatečně zkušený, má přehled o závodu. Ale rezervu vidím právě v té horlivosti, nakládání se silami. Nevím, jestli by kolikrát nebylo lepší sedět na zadku a šetřit. To samé říkám i u Pogačara, ale je to Pogačar a baví nás tím,“ upozorňuje Benčík na možné riziko.

Skřípl si stehenní tepnu a musel na operaci

Del Tora čeká ještě těžká práce. Jak ukázali Egan Bernal s Richardem Carapazem, budou v horách útočit. A právě v takových situacích se ukáže, kdo zvolil lepší taktiku. Zda aktivní Del Toro, nebo Ayuso, jenž dosud spíš šetřil. U mladých závodníků totiž výbuchy v některé z etap nejsou vzácností. „Já pořád víc věřím Ayusovi, protože mi přijde konstantnější. Na druhou stranu pokud u Del Tora žádný zkrat nepřijde, určitě mu neřeknou: Teď tam někde ztrať minutu a půl, protože chceme, aby vyhrál Juan,“ uvědomuje si Benčík.

Co rozhodně hovoří v Del Torův prospěch, je velký talent, který velmi záhy objevil i trenér Cruz. „Talent obou bratrů byl jasný, ale v prvních letech jsem je učil i taktice (co dělat, když někdo útočí, jak se nenechat zavřít ve sprintu), a především tomu, aby cyklistika pro ně byla zábava a naučili se, že nevadí, když prohrají.“

Velkou oporou byl Cruz pro teprve sedmnáctiletého kluka v roce 2022, kdy se Del Toro nepříjemně zranil. Při pádu si tehdy skřípl stehenní tepnu a musel na operaci. „Tehdy nevěděl, jestli bude moct ještě závodit. Ale operace byla úspěšná a on už dva měsíce po ní bláznil na kole, až jsem ho musel krotit,“ vzpomíná Cruz, rovněž bývalý mexický cyklistický profesionál.

Hned v další sezoně ovládl Del Toro mládežnickou Tour de France. Jeho kouč přitom věděl ještě před startem Tour de l´Avenier, že je jeho svěřenec v neskutečné formě.

„Byl na vysokohorském kempu, a když jsem pak viděl ta čísla, bylo to neskutečné. Ve výšce produkoval stejné watty jako předtím na etapovém závodě, což je opravdu těžké dokázat,“ říká Cruz. Když pak Del Tora lákaly velké týmy, měl jednu podmínku – musí s ním jeho trenér zůstat.

Třeba mu stejně dobře jako v předchozích letech poradí i nyní. Tento týden na Giro d´Italia totiž bude nesmírně zajímavý. I když už do bojů nejspíš nezasáhne Primož Roglič, jehož sužují zranění z pádů a tým uvažoval i o jeho stažení ze závodu.

Podobnosti s Pogačarem TADEJ POGAČAR ISAAC DEL TORO 20 let Kdy přišli do UAE Emirates 20 let Vítězství na Tour de l´Avenier Rok před příchodem Vítězství na Tour de l´Avenier Vuelta a Espaňa (3. místo) 1. odjetá Grand Tour Vuelta a Espaňa (36. místo) Tour de France 2020 1. vyhraná Grand Tour ? 13 Výhry před GT triumfem 4* *Del Toro zatím triumf na Grand Tour nemá, může ovládnout letošní Giro d´Italia

Průběžné pořadí Giro d'Italia (po 15. etapě): 1. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) 55:54:05, 2. S. Yates (Brit./Visma-Lease a Bike) -1:20, 3. Ayuso (Šp./UAE Emirates-XRG) -1:26, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -2:07, 5. Gee (Kan./Israel-Premier Tech) -2:54, 6. Caruso (It./Bahrain-Victorious) -2:55, ...54. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -1:06:19, 149. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -3:07:03.