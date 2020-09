Show jako v Paříži, jenže… Čím zachraňuje Tour zklamaný favorit?

Udělali si z toho show, jako když slavnostně dojíždí s vítězem celé Tour de France do Paříže. Michal Kwiatkowski s Richardem Carapazem jeli už několik stovek metrů před cílovou páskou vedle sebe, vesele se vybavovali, ohlíželi se po týmovém autu a v objetí projeli cílem. Jenže tady byl zásadní rozdíl. Nešlo o Paříž a celkové prvenství jezdce týmu Ineos Grenadiers, ale o dojezd 18. etapy Staré dámy.

I tak si to ale tito dva, kteří by k tomu za normálních okolností vůbec nedostali příležitost, užili naplno. Aby ne. Kwiatkowski je na své už sedmé Tour de France, ale vždy byl v roli pomocníka, a tak ve čtvrtek oslavil své první etapové vítězství na nejslavnějším cyklistickém závodu planety.

Carapaz, loňský vítěz Giro d´Italia, je po přestupu do Ineosu na své první Tour. A ve čtvrtek v náročné horské etapě s pěti kategorizovanými stoupáními získal puntíkovaný dres pro nejlepšího vrchaře.

„Byl to ohromný den. Ani neumím popsat, jak vděčný jsem celému týmu a Richardovi. Byl to pro nás neuvěřitelný den, na který nikdy v životě nezapomenu. Už jsem několik krásných momentů v cyklistice zažil, ale tohle bylo něco zcela nového,“ vyznal se mistr světa z roku 2014 Kwiatkowski.

Poté, co kvůli zdravotním potížím lídr týmu Egan Bernal nepředváděl výkony, které by přinesly týmu žlutý dres, loňský vítěz z Tour odstoupil a tým musel přehodnotit strategii. Začal se soustředit na etapy. Díky tomu bylo možné to, čemu ve čtvrtek celý svět přihlížel.

Oba „podřízení“ Dava Brailsforda se hned v úvodu dostali do početného úniku, který se po sprinterské prémii postupně třídil, až zůstali úplně vepředu jen čtyři závodníci. Carapaz, Kwiatkowski, Marc Hirschi a Pello Bilbao. Carapaz s Hirschim na vrchařských prémiích bojovali o body do soutěže o puntíkovaný dres a úspěšnější byl v tomto klání mladý Švýcar. Jenže pak zaplatil mladickou daň. Ve sjezdu přecenil své schopnosti, v zatáčce mu podjelo kolo a on se svezl až do protějšího svahu. I když téměř hned zase na kolo nasedl, trojici před sebou už nedohonil.

Duo Ineosu si v náročných stoupáních pomáhalo a závodníkovi týmu Bahrain-McLaren začaly docházet síly, až na posledním brutálním stoupání odpadl. A tak už si to ekvádorsko-polská dvojice mířila vesele do cíle pro etapové prvenství a také puntíky.

„V posledních kilometrech jsem měl husí kůži, protože jsem věděl, že máme tak velký náskok, že už to dáme. Oba jsme si závěrečné kilometry užili, je to opravdu neuvěřitelné. Večer to pořádně oslavíme, protože si to všichni zasloužíme, předvedli jsme skvělou show,“ radoval se třicetiletý Polák.

Diváci u televize mohli v posledních kilometrech jen přemýšlet, kdo tedy z těchto dvou vyhraje. Došlo na spravedlivou dělbu. Kwiatkowski etapa, Carapaz puntíky.

„Úžasné! Cyklistika je týmový sport a takovéto vítězství je velmi speciální. Michal Kwiatkowski obětoval pro tým mnoho individuálních vítězství, a proto jsem teď za něj velmi šťastný,“ napsal pak na Twitteru Carapaz.

Malou útěchou pro českého fanouška může být 24. příčka Jana Hirta. Ten se ve čtvrtek také pokoušel ještě zabojovat a z hlavního pole se v prvním stoupání pustil do stíhání skupiny uprchlíků, jenže jezdci Jumbo-Visma jeho pokusy zhatili.