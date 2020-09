Svorada: Roglič neukázal slabinu. Co penalizace Sagana a jak vidí Čechy?

Nadarmo se jim neříká královské etapy. Právě tady se totiž často rozhoduje o vládci. A to se ve středu na Tour de France stalo. Během dne, kdy se museli cyklisté popasovat se dvěma kopci mimořádné kategorie, jel Primož Roglič přesně to, co potřeboval, chráněn svými „bodyguardy“ z Jumbo-Visma. „Pokud se nestane nic zásadního, měl by přivézt žlutý dres až do Paříže,“ je přesvědčený cyklistický expert Ján Svorada. Prozradil také svůj názor na penalizaci Sagana a jak vidí ve čtvrtek šance Čechů.

Zásadní etapu celé letošní Tour de France si nenechal ujít a v televizi ji pozorně sledoval. Ján Svorada si tak mohl užít krásnou bitvu mužů usilujících o žlutý dres, těch, kteří se chtějí dostat na stupně vítězů, ale i těch, kteří se snaží zachránit čest svou i týmu.

Máme za sebou 17 etap. Koho vidíte jako letošního vítěze Tour de France?

„Zatím to pořád vypadá na Rogliče, který si od začátku udržuje vysoký standard, má nejsilnější tým a zatím neukázal výraznější slabinu. Etapu sice vyhrál López a v kopci mu ujel, ale ten rozdíl byl jenom několikasekundový. Nechal za sebou Pogačara, to byl pro něj v tuto chvíli hlavní soupeř. Miguel Ángel López je až za ním. Myslím, že měl i tohle poslední stoupání pod kontrolou. Naopak malinko ztratil Pogačar. V předcházejících etapách útočil, snažil se snížit ztrátu, takže samozřejmě můžeme říct, že mu malinko došly síly. Čtvrteční etapa by neměla přinést v celkovém pořadí až tak zásadní rozdíly. A pak to bude hlavně o sobotní časovce. A tam si myslím, že je opět favoritem Roglič. Takže pokud se nestane nic zásadního, tak by měl přivézt žlutý dres až do Paříže.“

Takže čtvrtek bude ze strany Jumba spíš defenzivnější, aby se Rogličovi nic nestalo?

„Samozřejmě je potřeba hlídat lídra, určitě i kontrolovat závod. Ale spíš to bude o nějakém úniku lidí ze vzdálenějšího pořadí a nebude to souboj mezi největšími favority na vítězství.“

Jak se vám líbil samotný závěr 17. dne?

„Byl to moc hezký a moc těžký kopec, jelo se neuvěřitelně rychle. A v samotném závěru bylo vidět, že si každý hrábl na maximum a musel ze sebe vydat to, co v něm opravdu je. Samozřejmě byli i závodníci, kteří z pořadí vypadli, jako Rigoberto Urán, Richie Porte se tam držel, někdo možná málo získal, jako třeba Enric Mas. Viděli jsme od všech hezký souboj až na vrchol stoupání.“

Co říkáte na Richarda Carapaze, loňského vítěze Gira, který tam zůstal jako jediný z úniku a dojeli ho až tři kilometry před cílem?

„I on se snažil, ale byl to těžký kopec na to, aby vyhrál z úniku. Závodníci Bahrain-McLaren tam jeli strašné tempo v průběhu celé etapy a nenechali větší náskok úniku, který by potřeboval, aby dojel až do konce. Samozřejmě po odstoupení Bernala se musí Ineos zaměřit jen na to, aby se pokusili vyhrát nějakou etapu a Carapaz do toho jde. Poslední etapy byly jeho terén. Je hezké, že se trochu dostává do kondice, tak jako jsme ho viděli loni na Giru, ale je vidět, že mu ještě něco schází.“

Letos to není v těchto chvílích jen boj o žlutý dres, ale i o ten zelený. Jste za to rád, že je to konečně zase napínavé?

„Já jsem vždycky rád, když to má nějaký náboj a když je tam vidět nějaké soupeření a nemá to někdo v uvozovkách zadarmo nebo nevede od začátku až do konce o sto bodů a podobně. Pak se není na co dívat, pokud nejste vyloženě fanda jednoho závodníka. Což já tedy úplně nejsem. Naopak jsem rád, když je to pestré a vidíme tam pokaždé někoho jiného.“

Když se ještě vrátíme k postihu Petera Sagana, bylo to správné?

„Za mě to bylo správné rozhodnutí jury. Protože Peter Sagan neměl místo, byl zavřený a počínat si tímhle způsobem je podle mého názoru velmi nebezpečné. A právě z takových situací vznikají pády, které jsme mohli vidět i na Kolem Polska a podobně. Přirovnal bych to i k té situaci, kdy Sagana vyloučili před třemi lety z Tour de France, když spadl v podobném souboji Mark Cavendish. Já jsem to tehdy dával za vinu spíš právě Britovi, než tomu, kdo byl na špici. V tomto případě si Wout van Aert jel svoji linii podél bariéry, jel takticky a nenechal tam místo, aby ho tam někdo po pravé straně předjel. Sagan měl jedině tu možnost, pokud se chtěl dostat dopředu, nějakým způsobem ho odtlačit, udělal to ramenem, hlavou a to je vždycky nebezpečné. O to samé se tehdy pokusil Cavendish a skončilo to jeho pádem, zraněním a odstoupením z Tour. A nakonec byl vyloučen i Sagan, myslím si, že neprávem. Ale tentokrát to trochu přehnal a trest byl správný.“

Boj o zelený dres teď není náročný jen pro Sagana, ale pro celý peloton, protože v etapách, kdy by si ostatní mohli trochu odpočinout, Bora-hansgrohe nasadila velké tempo. Taková situace pro ostatní závodníky asi není příjemná, že?

„Je to vždycky náročné. A myslím si, že to bude případ i čtvrteční etapy. Je tam sprinterská prémie hned po startu, Bora má zas jedinečnou příležitost pokusit se Sama Bennetta vyřadit ze hry a získat nějaký bodík navíc. A čím těžší to bude, tím bude všem ubývat sil, tedy i Bennettovi. Mělo by to nahrávat Saganovi, který je ve vytrvalosti a kopcovitých etapách silnější a určitě ho to stojí o něco méně sil přijet až do cíle a tyhle síly se mu budou hodit na každý další spurt.“

Jaké dáváte Saganovi šance na zisk zeleného dresu?

„Těžko říct. Tak jak je to rozehrané asi Bennett dokáže zelený dres uhájit. Samozřejmě pokud se nestane nic neočekávaného. Ale nevím, kolik sil ho stál dojezd středeční etapy, co se stane další den. Vidíme to v podstatě každý den i u závodníků, kteří by měli jet na celkové pořadí, že jim najednou dojdou síly a vypadnou z toho. Může se to stát i Bennettovi, že bude v nějaké krizi, nedostane se do spurtu. Stát se může cokoliv. Je to tak náročný závod, že nemůžete na sto procent říct, jak to dopadne. Ale Peter Sagan se o to rozhodně bude pokoušet. A Bennet se bude snažit využít náskoku, který získal až do této chvíle.“

Na středeční start už nenastoupil obhájce Egan Bernal. Překvapilo vás jeho odstoupení?

„Poté, co vypadl z celkového pořadí, až tak zásadně ne. Pokud tým vsadil na jediného lídra, jak vyplynulo z prvních etap, a ten to pak v jednom z rozhodujících dní nezvládl a nabral osm minut, je to jasný znak toho, že něco není v pořádku. Pak je určitě lepší takovýhle závod vzdát, doléčit zranění a snažit se dostat zpět do kondice, kdy bude schopen bojovat o vítězství. Trápit se dál by nedávalo smysl.“

Výkon kterého závodníka vám přišel letos nejsympatičtější?

„Po první polovině jsem byl a doteď jsem velmi příjemně překvapený z výkonů Van Aerta, který dokázal vyhrát dvě etapy a to, co předvádí v kopcích, je neuvěřitelné. Práce pro celý tým, Rogliče a u toho si ještě vyhraje etapy. To, že je rychlý a že má tah a mohl by pomoci v rovinatějších etapách, jsem od něj očekával. Ale že potáhne i v těžkých kopcích, to rozhodně ne. A dalším je Marc Hirschi. Ten byl vidět už i ve druhé etapě, ale hlavně potom v druhé polovině Tour. Šel po vítězství několik etap, unikalo mu vždycky o kousek, až se mu to nakonec povedlo. To je taky skvělý příklad toho, kdy si je mladý závodník vědom toho, že má kondici a jde tvrdě za svým cílem. A přesto, že se to jednou dvakrát nepovede, zkouší to znovu a nakonec to dotáhne až k vítězství. Oba jsou to celkem mladí závodníci, a když dokážou takhle závodit se staršími, zkušenějšími, to klobouk dolů.“

Ve čtvrtek je poslední šance pro české závodníky, aby se ukázali. Jak vidíte jejich šance?

„Myslím, že Romana Kreuzigera zatím nebylo vidět. Samozřejmě si odvedl nějakou práci v rámci týmové strategie, ale na to, aby se o něco pokoušel, se mi zdá, že kondice opravdu není. Roman spíš čeká, až tohle trápení skončí, Tour dojede, bude se snažit vyvodit z toho nějaké závěry a připravit se na další závod sezony. Na nějaký zásadní útok to v jeho případě nevypadá.“

A co Jan Hirt?

„U Honzy nějaký náznak rozumné kondice je, je to poměrně vysoký standard, viděli jsme ho celkem vepředu i v těžkých stoupáních, nicméně na únik to nebylo. A myslím, že další etapy už neodpovídají charakteru, který by potřeboval na to, aby vyhrál. Samozřejmě do úniku skočit může, ale je to spíš typově na klasikáře než vyloženě vrchaře. Těm už etapy víceméně skončily.“