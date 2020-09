Tour ONLINE: slavnostní 21. etapa, Pogačar jede do Paříže ve žlutém

21. etapa Tour de France ONLINE

Kudy se jede

Vyhrát poslední sprint na Champs-Élysées v Paříži! Sladká tečka Tour de France. Od roku 1975 končí závod právě tady, rekordmanem je se čtyřmi triumfy Mark Cavendish. Dvakrát pod Vítězným obloukem slavili Bernard Hinault, Džamolidin Abdužaparov, Robbie McEwen, Marcel Kittel a André Greipel. V roce 2001 triumfoval Ján Svorada. Dočká se konečně i Peter Sagan?

Očima Petra Benčíka

„Tohle známe. To je finále, jak má být. Zase pro silové sprintery, jako je Kristoff, Ewan, kteří těžký spurt na kostkách umí. Osobně čekám, že vyhraje Bryan Coquard, ten je takový, že to umí, ale pořád mu to z nějakého důvodu nevychází. Viviani bude chtít vyhrát, Sagan to umí. I když se mu to ještě nepodařilo, on tam jednou ty pracky zvedne. Caleb Ewan má sílu. Nejvíc se mi líbí Kristoff, do cíle je to 300 metrů a on pořád zrychluje a ostatní ho nepředjedou. Není to takové, že si vlezete do háku, pak vylezete a jedete si pro vítězství.“