Tour ONLINE: Výhra po čtyřech letech! ve 14. etapě proměnil únik Mollema

Majitel zeleného dresu Mark Cavendish z posledních sil dojíždí jako první do cíle 13. etapy Tour de France • Reuters

Cyklisté na Tour de France dnes jedou kopcovitou 14. etapu z Carcassonne do Quillanu dlouhou 183,7 km. Její profil nahrává klasikářům a dá se očekávat únik, který může skončit až úspěšným tažením do cíle. Vzhledem k okolnostem trasy by mezi hlavní favority dne měli patřit Julian Alaphilippe a Wout van Aert. A Jak si povede lídr závodu Tadej Pogačar? Sledujte etapu ONLINE od 12:40.