Mládí vs. zkušenost. Jak se připravit? Stojí to víc úsilí, říká Kreuziger o Tour

Tadej Pogačar a další mladíci v etapě ze sebe vydají téměř maximum. Masáž, dobrá večeře, spánek a ráno jsou připraveni jít do toho opět naplno. To André Greipel, který byl členem čtvrtečního úniku, se musel v pátek ráno z postele zvedat s mnohem větším úsilím. Mezi zmiňovanými je totiž rozdíl 16 let věku! Ale také zkušeností. „Příprava na Tour vás s přibývajícími roky stojí víc a víc úsilí,“ přiznává také zkušený Čech Roman Kreuziger.

Fred Wright je na letošní Tour de France ve věku 22 let a 14 dní (k 26. červnu 2021) nejmladším závodníkem. Nikoho asi nepřekvapí, že na opačném pólu se nachází Španěl Alejandro Valverde. Tomu ve chvíli, kdy slavnostně odstartoval 108. ročník, bylo 41 let a 62 dní! Je tedy téměř o dvacet let starší než mladičký Brit.

V průběžné klasifikaci ale debutantovi z týmu Bahrain-Victorious patří 125. příčka, zatímco muž, kterému už od jeho začátků lehce prořídly vlasy, je téměř o sto míst výš na 26. příčce. Valverde však není jediným mužem v pelotonu, který už je v pokročilejším cyklistickém věku. Philippe Gilbert před pár dny oslavil 39. narozeniny a André Greipel bude mít tutéž číslovku na dortu dva dny před koncem této Tour. Do úvodní etapy vyjelo hned 24 závodníků, kterým už bylo 35 let.

20 Tolikátou sezonu už Alejandro Valverde závodí v profipelotonu. 17 z nich je v současném týmu Movistar.

V čem je pro ně tento věk výhodou a v čem jsou naopak negativa? „Nevýhodou určitě je, že tělo neregeneruje tak, jako když je někomu 23 let. Výhoda naopak může být v tom, že mají najetou spoustu kilometrů a třeba dlouhé etapy jim neuškodí tolik jako mladším, kteří na to nejsou zvyklí. Přijdou tam vhod zkušenosti,“ ví moc dobře Roman Kreuziger.

Čech s nejvíce účastmi na Staré dámě už také ve svých 35 letech ví, o čem mluví. Ovšem v jakém věku dochází ke zlomu, kdy se tělo z velkého zápřahu začne hůř dostávat, víc to bolí, říct nedokáže. „Mám ale zrovna zapnutou televizi a vidím, že startuje Valverde, takže ten asi tento problém vůbec nemá. Ale těžko říct. Jestli je vám 25 nebo 35… V mladém věku si asi člověk až tak neuvědomuje, co dělá, bere to tak nějak automaticky. A pak s přibývajícími roky o tom začne víc přemýšlet a stojí ho to víc úsilí,“ říká cyklista, který svého nejlepšího umístění na Tour (5. příčka) dosáhl v 27 letech.

Zcela jasné je, že s narůstajícím počtem let je třeba přípravě, zejména pak na závody Grand Tour, dávat víc a víc. „I když mladší závodník z tréninku na 14 dní vypadne, je v tom během týdne intenzivní přípravy zpátky a je připravený závodit. Kdežto starší potřebuje mnohem víc času, aby se do toho dostal,“ uvádí Kreuziger příklad.

Sám nedávno prohlásil, že příprava na loňskou francouzskou Grand Tour byla tak náročná, že už by si to letos snad ani nedokázal představit. Za léta ve světovém pelotonu zjistil i to, že je velký rozdíl, jestli se připravujete na soustředěních s týmovými parťáky nominovanými na velký závod, nebo jste na to sám, což byl většinou jeho případ v posledních letech.

„Když jste se skupinou, která se chystá na Tour, jste pořád s dobrými kluky. Pořád a pořád se zvedáte. Protože i když se trénuje tak nějak v klidu, stále mezi sebou soupeříte, chcete se ukázat v dobrém světle. Kdežto když jsem pak byl sám, měl jsem sice wattmetr, viděl jsem, jak na tom jsem. Ale chybělo tam to soupeření. Takže trénink nebyl odjetý v takové intenzitě,“ vysvětluje Kreuziger.

Při zmínce o Valverdem se jen pousměje a prohlásí, že si rozhodně sebe neumí představit, že by za šest let ještě závodil na třítýdenních etapácích. Zároveň si ale u Španěla všiml zajímavé věci.

„Teď na Tour je vidět, že se připravuje na olympiádu a chce získat závodní kilometry, které ho v tréninku už třeba víc bolí. A závodní rytmus je důležitý. Právě proto myslím, že jede Tour, aby byl na OH v top kondici. V tomhle věku, kdyby jel na pořadí a koncentroval se opravdu každý den, na každou etapu, tak by na OH už nezregeneroval.“

K tomu, abyste přemohli s přibývajícími léty tělo a přinutili ho spolupracovat, je pak zásadní další věc. „Člověk si musí nastavit v hlavě, co chce a co ne. Protože myslím, že výkonnostně je peloton strašně vyrovnaný, ale hlavní rozdíl dělá hlava,“ ví Kreuziger.