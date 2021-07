Vítěz TdF Schleck exkluzivně: Poznává mě míň lidí. Má vlastní tým žen

V dobách, kdy závodil on, se většinou majitelé bílého a žlutého dresu lišili. Právě Lucemburčan Andy Schleck (36) je rekordmanem, společně s Janem Ullrichem, v počtu získaných dresů pro nejlepšího mladíka Tour de France. Získal je tři, celkovým vítězem se stal jednou. Jak se dívá na současnou dominanci Tadeje Pogačara? Kdo jsou jeho další oblíbenci? Proč si nejvíc užil pódium na Tour v roce 2011? Z jakého důvodu podporuje ženskou cyklistiku a co si myslí o elektrokolech?

Závodní kariéru ukončil Andy Schleck po sezoně 2014, ale s cyklistikou rozhodně neskončil. Už čtvrtým rokem je na Tour de France ambasadorem jednoho z hlavních partnerů Škoda Auto. Hosté sponzora zeleného dresu se tak mohou setkat s majitelem toho žlutého z roku 2010, kdy však původně v Paříži slavil Alberto Contador, později potrestaný za doping. Sám Schleck, jedna z velkých osobností cyklistické historie, ale zjišťuje, jak je sláva pomíjivá. „Je to docela vtipné. Já jsem pořád na Tour, lidé už mě nepoznávají tolik jako před pěti lety a za dalších pět let už mě třeba nepozná nikdo. Ale je to dobře.“

Jak se vám líbí letošní Tour de France?

„Je to trochu zvláštní Tour. Máme tady jednoho kluka, který vyčnívá nad ostatními, kterým je Tadej Pogačar. Ale věřím tomu, že zde chybí další jako on. Nestartoval Egan Bernal, odstoupil Primož Roglič, postrádáme Gerainta Thomase ve vrcholné formě. Je tady jen Tadej, který je na super úrovni a pak je tam velká mezera. A to je škoda.“

Andy Schleck Narozen: 10. června 1985 (36 let) Národnost: Lucembursko Výška/váha: 186 cm/68 kg (během kariéry) Disciplína: silniční cyklistika Týmy: CSC Pro Team (2005-2008), Saxo Bank (2009-2010), Leopard Trek (2011-2014) Největší úspěchy: celkový vítěz Tour de France (2010), vítěz tří etap na Tour de France (2010, 2011, 2x 2. místo celkově na Tour de France (2009, 2011), 3x vítěz soutěže pro závodníky do 25 let na Tour de France, vítěz klasiky Lutych - Bastogne - Lutych, 2. místo celkově na Giro d´Italia (2007) Absolvované podniky Grand Tour: Tour de France (6x), Giro d´Italia (1x), Vuelta a España (2x) Nejlepší umístění na Grand Tours: vítěz Tour de France, 2. místo Giro d´Italia, Vueltu a España nedokončil

Vy sám už nějakou dobu nezávodíte, ale na Tour de France jste stále, v roli ambasadora Škoda Auto. Co je nejnáročnější na této vaší práci?

„Samotná práce, kterou tady dělám, není nijak náročná. Mám na starosti ranní vyjížďku s našimi hosty, u večeře jsem jim k dispozici na fotografování, jejich dotazy. To, co je na tom obtížné, je to, že jsou krátké noci. Večer absolvuji večeři, která bývá pozdě, ráno pak následuje vyjížďka na kolech pro ranní ptáčata (sraz cca v 6:45 hod.). Ale naším úkolem tady je dát hostům životní zážitek. Takže v podstatě to jediné, co je náročnější, je, že tomu obětujete spánek. Občas jste unavení, ale není problém v takovém stavu absolvovat etapu. Takže opravdu jediné, co je občas náročné, je ranní vstávání.“

Jaká je vaše zkušenost s Čechy?

„Je to můj čtvrtý rok se Škodou, která má český původ, máme tedy spoustu českých hostů. V průběhu let je vidět, jak se cyklistika stala v Česku důležitým sportem a je to cítit i z lidí, kteří sem přijíždí. První rok, kdy jsem to tady dělal, neměli takové povědomí o cyklistice, spoustu věcí jsme jim vysvětlovali, ale s postupem času se to víc a víc zlepšovalo. Já jsem z Lucemburska, kde 51 procent lidí jsou cizinci, jsme velmi mezinárodní. Takže rád poznávám další kultury. Navíc máme i u nás velkou českou komunitu.“

Čemu se po své kariéře vlastně dál věnujete?

„Dělám několik různých věcí. Doma v Lucembursku mám obchod s koly, dělám hodně akcí, pak nějakých 30 dní trávím se Škodou. Je toho opravdu spousta. Ale všechno je to samozřejmě spojené s cyklistikou.“

V ženském pelotonu je také jeden tým nesoucí vaše jméno (Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch). Jde přímo o váš tým?

„Jsem hlavní sponzor. Založili jsme ho před třemi lety. Máme dobré výsledky, dobrý tým, takže jsme se stali UCI týmem (2. Nejvyšší kategorie). Původní myšlenka byla, že jsem chtěl propagovat ženskou cyklistiku, pak se z toho stal dobrý tým a myslím, že se nám docela daří. Já se snažím hledat nové sponzory, aby jich bylo víc. Ale na závodech s děvčaty nejsem.“

Příští rok se jede ženská Tour de France, takže ta bude vaším cílem?

(úsměv) „Rádi bychom, ale musíme zůstat nohama pevně na zemi. Když chcete být World Tour tým, potřebujete opravdu velký rozpočet. Nikdy neříkej nikdy, ale teď chceme zůstat hlavně lucemburským týmem, který dá šanci mladým dívkám dostat se do dobré struktury. Máme 18 závodnic z celého světa, šampionku z Nového Zélandu, Švýcarska, Maďarska, Norska. Základnu máme v Lucembursku a pak se cestuje hlavně do Belgie na závody. Není teď naší prioritou nějak víc růst. Ale chceme prostě dát mladým dívkám šanci závodit, a když se jim bude dařit, budou vyhrávat, mohou přejít do World Tour týmů. Nicméně není naším cílem stát se týmem nejvyšší kategorie.“

Když se teď bavím s českými cyklisty, často zmiňují, že se cyklistika dost změnila. Jak to vidíte vy?

„Samozřejmě, před dvaceti deseti lety byla cyklistika také jiná. Sport se stále víc profesionalizuje. Možná že to trochu ztrácí na atraktivnosti, není to tak sexy, ale na druhou stranu