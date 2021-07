Ventoux či časovka? Van Aert si splnil kariérní cíl: Křeslo bylo horké

Na vítězství v časovce, po kterém toužil, už jel na Tour de France před dvěma lety. Jenže jak to tehdy v Pau pro Wouta van Aerta dopadlo, má před očima stále mnoho cyklistických fanoušků. Belgický univerzál nezvládl průjezd jednou ze zatáček, zavadil o plůtek kolem trati, který mu způsobil hlubokou řeznou ránu do stehna. Pro Van Aerta tím skončila sezona a návrat na kolo pak nebyl vůbec snadný.

Dnes šestadvacetiletý Belgičan však bojoval a dřel. Na Starou dámu se vrátil už loni a ukázal, že je opět v plné síle. Vyhrál dvě sprinterské etapy, kdy převálcoval i ryzí spurtéry, a pak byl ještě i v horách velmi platným pomocníkem lídra svého týmu Primože Rogliče.

Jenže letos tým Jumbo-Visma o svého muže číslo 1 přišel poměrně brzy, a tak měl tento 190 centimetrů vysoký a 78 kilogramů těžký cyklista volnější ruku. Atak na vítězství si ale vybral v den, kdy by to jen málokdo čekal. 11. etapa se zapsala do dějin Tour už sama o sobě díky dvojímu přejezdu přes ikonický Mont Ventoux. Korunu tomu všemu nasadil právě Van Aert, který pláchnul mnohem lehčím soupeřům a připsal si tak na své konto první horskou etapu.

V sobotu k ní pak přidal i první výhru v časovce. „Je to velký úspěch. Vyhrát časovku na Tour de France byl můj velký kariérní cíl. Opravdu jsem se na to koncentroval už několik předchozích dnů, takže jsem rád, že jsem to dotáhl do vítězného konce,“ těšilo jezdce, který na konci ledna bojoval s Mathieum van der Poelem o titul cyklokrosového světového šampiona.

Po vítězství toužil už v první časovce v 5. etapě, tu však ovládl letošní král Tour de France Tadej Pogačar. „Tahle časovka pro mě byla lepší, byla rychlejší, byly tady rovinatější úseky. S mojí váhou to bylo dnes výhodnější, takže to byl perfektní den,“ liboval si v cíli rodák z Herentalsu.

V horkém křesle pro aktuálního lídra etapy pak sledoval, jak si povedou hlavní muži celkového pořadí v čele s Pogačarem, jehož heroický výkon z předposlední etapy minulé edice netřeba připomínat. „Křeslo bylo opravdu horké, protože jsem byl po výkonu hodně přehřátý. Měl jsem toho plné zuby a samozřejmě, že je tady vždycky trochu stresu, že mě někdo porazí. Ale když jsem viděl mezičasy, že jsem byl před specialisty jako Asgreen a Küng, byl jsem klidnější a věřil, že by to mohlo vyjít,“ dodal sobotní vítěz.

Celkové prvenství si bez problémů pohlídal Pogačar, který už nyní musí jen dojet do cíle v Paříži. Loňské překvapivé vítězství tentokrát obhájí s velkým přehledem, na druhého Jonase Vingegaarda, Van Aertova týmového parťáka, má nakonec náskok 5:20 minuty. Třetí Richard Carapaz z Ineos Grenadiers v časovce ztratil, ale pódium i tak uhájil.

Mladý Slovinec si tak už může užívat své vítězství. Ostatně to částečně dělal už v sobotu. „Na konci časovky jsem byl hlavně hrozně rád, že už je konec. I když to bylo pěkné, kolem trati byla spousta fanoušků, takže jsem si užíval každý kilometr. Ale bylo to také náročné, bylo velké horko,“ prohlásil Pogačar. Byla na něm ale vidět velká úleva a také štěstí. Své dva tituly na Tour de France však srovnávat nechtěl. „To ani nejde, byly totálně odlišné.“

V neděli už si závodníci na celkové pořadí a hlavně vítěz budou moci vychutnávat závěrečné oslavné kilometry. To ale tolik neplatí pro Marka Cavendishe či Michaela Matthewse, kteří stále bojují o zelený trikot pro nejlepšího sprintera. Cavendish má náskok 35 bodů, v cíli na Champs-Élysées jich vítěz získá 50. A stále je zde na trase i rychlostní prémie za 20 bodů.

Pokud však cyklista z ostrova Man ovládne sprint v Paříži, nebude v bitvě o zelený dres co řešit. A co víc, byl by další důvod k oslavám. 35. vítězství na Tour de France by Cavendishe vyšvihlo na 1. příčku historických tabulek v počtu vyhraných etap. Nyní ho sdílí s legendárním Kanibalem Eddym Merckxem. Pro Brita by to navíc bylo páté vítězství ve sprintu v Paříži, kdy to poslední ukořistil v roce 2012! Pořád je tedy na co se těšit.