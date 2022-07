Hattrick žlutého chlapce? Jumbo jde po Pogačarovi. Tour de France bez Čechů

Jumbo jde po krku Pogačarovi

Stejně jako v předchozích dvou letech je to tak, že jestli může někdo jiný než Pogačar urvat celkové vítězství, je to tým Jumbo-Visma. Dřív šlo pouze o Primože Rogliče, letos jde nizozemská sestava do akce s duem Roglič - Jonas Vingegaard, loni druhý muž celkového pořadí. „Když společně uděláme to nejlepší, čeho jsme schopní, jsme silný tým a máme spoustu individuálních kvalit. Dokud budeme spolupracovat a dělat svou práci co nejlépe, věříme, že ho můžeme porazit,“ prohlásil už v Kodani Roglič a Vingegaard mu přitakával. Až v průběhu se ukáže, na koho z této dvojice nakonec tým vsadí.

2 Tolikátou příčku na Tour de France obsadili jezdci Jumbo-Visma v minulých dvou ročnících. 2020 byl druhý Roglič, loni Vingegaard.