Kostky jako noční můra Jumba. Chaos při výměně, trable muže ve žlutém

V mnoha pasážích závodu sice nebylo na cyklisty přes oblaka prachu prakticky vidět, přesto je už nyní jasné, že středeční etapa Tour de France po kostkových úsecích z paměti cyklistických fanoušků a hlavně pak samotných jezdců hned tak nevymizí. Opakovat se bude celá řada záběrů. Pády Wouta van Aerta, Petera Sagana, Caleba Ewana či Primože Rogliče. Slavné vítězství z úniku Simona Clarka. Neskutečný výkon i na kostkách v podání Tadeje Pogačara. Či nebezpečné manévry týmu Jumbo-Visma.

Á propos Jumbo-Visma. Právě oni v 5. etapě do detailu prověřili staré známé „pravidlo“, že když se má něco pokazit, tak rovnou víc věcí naráz. Roglič, Jonas Vingegaard a spol. vstupovali do letošní Tour de France jako hlavní vyzyvatelé Pogačara v boji o žlutý dres. A i o ten, který od třetí etapy veze Van Aert, v obávaném dnu s jedenácti kostkovými úseky málem přišli.

Vezměme si to hezky popořadě. Ostrý start etapy a hned vpád do úniku… Ano, asi už nikoho nepřekvapí, že opět nechyběl dánský hrdina v puntících Magnus Cort Nielsen. Pak šlo o klasický transfer před první kostkový úsek.

Tedy s jednou výjimkou! Po 59 kilometrech si za zatáčkou ustlal na zemi Van Aert, který s sebou vzal i týmového parťáka Stewena Kruijswijka. Brzy ale oba nasedli na své bicykly a začali stíhat peloton.

„Etapa byla na začátku nebezpečná, bylo to po úzkých silnicích. Myslím, že když jsou dlážděné úseky, nemuseli bychom před tím projíždět vesnicemi a městečky se silničními ostrůvky. Moc se mi to nelíbilo, nechtěl jsem riskovat. V okamžiku, kdy jsem se začal posouvat, jsem skončil na zemi kvůli zúžení na silnici. Malinko jsem se zranil a hlavně jsem ztratil sebevědomí, abych bojoval o pozici,“ pustil se po etapě muž ve žlutém do kritiky organizátorů.

Brzy po pádu však sám předvedl další hororový moment, kdy to Belgičan, kterému jeho kolega nenechal příliš mnoho prostoru na vyhnutí, málem napálil do mechanického vozu týmu DSM jedoucího před ním. Jen díky skvělým až ekvilibristickým dovednostem tento okamžik ustál bez dalšího, možná mnohem horšího, pádu. Nutno říci, že řadě jiných cyklistů by se to takto ustát nepovedlo.

Peloton oba dojeli ještě před nájezdem na první kostkový úsek. Jestli si ale šéfové celku Jumbo-Visma oddechli, bylo to hodně předčasné. Jejich lídři Roglič s Vingegaardem se zpočátku drželi vepředu, jak se u mužů na celkové pořadí očekávalo. Jenže pak pětadvacetiletého Dána postihly technické potíže a z pelotonu vypadl. Své kolo mu okamžitě poskytl parťák Nathan van Hooydonck. Mělo to však drobnou potíž – Vingegaard je o celých 18 centimetrů menší, a tak si na kole nemohl sednout na sedlo.

Nutně tak musela přijít další výměna, která však byla v podání nizozemské sestavy hodně zběsilá. Někteří těsně před průjezdem další početné skupiny přejížděli silnici zleva doprava, což působilo jednak chaoticky, ale i dost nebezpečně. Naštěstí se nikomu nic nestalo a Vingegaard spolu s dalšími kolegy zahájil stíhací jízdu, aby v etapě minimalizoval ztráty.

V tu chvíli se zcela logicky ukázalo, že udržet Van Aerta ve žlutém není prioritou, protože i on, dle příkazů sportovních ředitelů z rádia, musel počkat na Vingegaarda a pomoci mu co nejvíc se přiblížit Pogačarovi.

Jenže mezi tím se na zemi octnul také Roglič, před kterým spadlo pár cyklistů kvůli tomu, že se do silnice vinou prvního projíždějícího závodníka dostal balík slámy. V tomto pádu skončil například i sprinter Caleb Ewan, který měl etapu skvěle rozjetou. Roglič si při pádu vykloubil rameno, které musel vracet na své místo. I kvůli tomu nebyla jeho stíhací jízda tak účinná jako v případě Vingegaarda.

I Slovinec k sobě poté dostal pár týmových kolegů, jenže v jeho případě už se ztráty nepovedlo minimalizovat tak jako u mladého Dána. Vingegaard nyní na Pogačara ztrácí 21 sekund, zatímco Roglič už víc než dvě minuty.

Ačkoliv to byl pro Jumbo hodně nepovedený den, nedopadl nakonec až tak černě. Dokonce i Van Aert,i když s tím už ani sám nepočítal, uhájil žlutý trikot. „Je to velké překvapení. Když jsem přijel do cíle, vůbec jsem o žlutém nepřemýšlel, neměl jsem už síly,“ prozradil Belgičan, který si ve čtvrtek užije start právě na domácí půdě v Binche.

Kdo naopak i na kostkách ukázal maximální připravenost, sílu a univerzálnost, byl Pogačar. Ten nejen, že jel skvěle, ale dokonce chvíli i stíhal skupinu uprchlíků a toužil etapu vyhrát. „Děsil jsem se všeho, co mě naštěstí nakonec nepotkalo. Slyšel jsem o těch pádech, ale vůbec jsem nevěděl, že tam zůstal i Primož,“ připomněl ještě krajanovu nehodu. V jiné zase upadnul Tourminátor Peter Sagan. Šance na etapu mu to sice vzalo, ale do 6. etapy, nejdelší z letošní Tour, by měl nastoupit. Na rozdíl od Jacka Haiga, lídra stáje Bahrain-Victorious.

Kdo z lídrů v 5. etapě ztratil

(odstup na Tadeje Pogačara v etapě)

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) -13

Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) -13

Primož Roglič (Jumbo-Visma) -2:08

Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) -3:21

Ben O´Connor (AG2R Citorën) -3:21