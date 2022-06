Průvodce Tour de France 2022: profily etap a trasa 109. ročníku

Trasa Tour de France 2022

Etapy Tour de France 2022

1. etapa: Kodaň - Kodaň

individuální časovka

délka : 13,2 km

: 13,2 km datum : pátek 1. července

: pátek 1. července start : 16:00

: 16:00 cíl : 19:10

: 19:10 náročnost: 1

CO OČEKÁVAT

Grand Départ konečně přivítá Kodaň. Nejprve jej zhatila pandemie koronaviru, loni se zase v dánské metropoli hrála skupina fotbalového EURO. Nyní je to tady a začíná se přímo v centru časovkou. Už jde o první žlutý dres, což je velmi prestižní záležitost. Útočit na něj budou mistr světa v této disciplíně Ganna, univerzál Van Aert, Van der Poel, který jej loni oblékal šest dnů, a také Küng.

KUDY SE JEDE

Cyklistika je v dánské metropoli hodně populární, lidé jezdí po městě na kole víc než MHD nebo autem. A teď tam odstartuje Tour! Hvězdy pelotonu se před velkým startem můžou jít rozptýlit k bronzové soše malé mořské víly (odkaz na dílo Hanse Christiana Andersena) nebo nakouknout do zábavního parku Tivoli, kde mají třeba 80 metrů vysoký řetízkový kolotoč.

2. etapa: Roskilde - Nyborg

délka : 202,2 km

: 202,2 km datum : sobota 2. července

: sobota 2. července start : 12:15

: 12:15 cíl : cca 16:59

: cca 16:59 náročnost: 3

CO OČEKÁVAT

Hned první klasická etapa přináší pořádné zpestření. Aby se cyklisté dostali do cíle v Nyborgu, musí přejet 18 km dlouhý most. Na něm bude obrovské nebezpečí nárazového větru, na který si budou muset dát pozor hlavně týmy favoritů. Jinak jde o klasickou rovinatou etapu, která by měla skončit prvním sprintem. V popředí budou závodníci jako Van Aert, tým Quick-Step s Jakobsenem, Alpecin-Fenix s Philipsenem.

KUDY SE JEDE

50tisícové Roskilde, to je především slavný hudební festival, největší v severní Evropě. Pikantní je, že závěrečný den letošního ročníku se kryje právě s etapou Tour. Specialitou bude 18 kilometrů dlouhé soumostí mezi Korsörem a cílovým Nyborgem, před kterým ředitel závodu Christian Prudhomme varuje: „Pozor, fouká tam 364 dnů v roce!“

3. etapa: Vejle - Sønderborg

délka :182 km

:182 km datum : neděle 3. července

: neděle 3. července start : 13.05

: 13.05 cíl : cca 17.12

: cca 17.12 náročnost: 2

CO OČEKÁVAT

I poslední den v Dánsku bude ve znamení velmi mírného profilu, užších cest a nebezpečí větru. Tady už ale přichází první vyložená příležitost pro sprintery. Jestliže včera měli šanci i šikovní klasikáři či menší skupina z úniku, tady se očekává hromadný dojezd celého balíku. Tedy v popředí muži jako Jakobsen, Philipsen, Groenewegen, Ewan, Dainese.

KUDY SE JEDE

Rozloučení s Hamletovou zemí obstará etapa startující ve městě, jemuž se s úctou říkalo dánský Manchester. Jenže i Vejle doplatilo na výrazně levnější textilní konkurenci z Asie, poslední továrna se zavřela před 30 lety. A ještě jeden slavný rodák: maličký útočník Allan Simonsen dostal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy za rok 1977.

4. etapa: Dunkerque - Calais

délka :171,5 km

:171,5 km datum : úterý 5. července

: úterý 5. července start : 13.15

: 13.15 cíl : cca 17.14

: cca 17.14 náročnost: 2,5

CO OČEKÁVAT

Peloton se stále drží u moře, i dnes je nutné být ostražitý kvůli případnému větru, který může startovní pole roztrhat. Ačkoliv na trase je šest kategorizovaných stoupání, jde o ta s nejnižší náročností, s nimiž nebudou mít žádné potíže ani sprinteři. Právě pro ně se naskytne další příležitost na vítěznou etapu. Počítat můžete se stejnými jmény jako v neděli v Dánsku.

KUDY SE JEDE

Tuhle etapu můžou pyšně sledovat v Liberci, Dunkerk patří k jeho partnerským městům. Strategicky důležitý přístav má pohnutou historii, Francii trvale patří od roku 1662. Urputné bitvy tam zuřily i během druhé světové války. Departement Pas-de-Calais je pochoutkou pro milovníky civilizace: víc obcí než tam jinde ve Francii nenajdete.

5. etapa: Lille - Arenberg

délka : 157 km

: 157 km datum : středa 6. července

: středa 6. července start : 13.35

: 13.35 cíl : cca 17.20

: cca 17.20 náročnost: 3,5

CO OČEKÁVAT

Při přečtení cílového místa milovníci klasiky Paříž - Roubaix zpozorní. Ano, dnes musí cyklisté zdolat 11 kostkových úseků. První přichází necelých 80 kilometrů po startu. V itineráři sice není slavný Arenberský lesík, i tak čeká několik nebezpečných pasáží. Velký pozor si musí dát hlavní favorité, aby neztratili. Naopak útočit budou Van Aert, Stuyven, poslední kostkovou etapu v roce 2018 vyhrál Degenkolb, který je také na startu.

KUDY SE JEDE

Tour každý rok poctivě objevuje krásy francouzského venkova, ovšem Lille je desáté největší město země. Narodil se tam zakladatel Páté republiky Charles de Gaulle, jehož ironií osudu rád parodoval třeba herec Philippe Noiret, další slavný patriot z Lille. Region podél hranic s Belgií je proslulý dlážděnými cestami či městečkem Hasnon, kde se vyráběly šipky a terče.

Profil 5. etapy na Tour de France 2022 • Foto Tour de France

6. etapa: Binche - Longwy

délka : 219,9 km

: 219,9 km datum : čtvrtek 7. července

: čtvrtek 7. července start : 12.05

: 12.05 cíl : cca 17.15

: cca 17.15 náročnost: 2

CO OČEKÁVAT

Jestliže předchozí den zaplesalo srdce milovníků kostkových klasik, teď si přijdou na své ti, kterým se líbí ty ardenské. Na trati už jsou i dva kopce třetí kategorie, přičemž ten druhý – Cóte de Pulventeux – je prudká stěna dlouhá 800 m s průměrem 12,3 %. V závěrečném stoupání do Longwy zase čeká jedenáctiprocentní úsek, ovšem už podstatně kratší. Etapa může svědčit Van der Poelovi, Stuyvenovi nebo Wellensovi.

KUDY SE JEDE

Z valonského regionu piva, vaflí a černého pudinku se vyrazí do kraje prokletého básníka Arthura Rimbauda. Narodil se ve městě Charleville-Mézières, které je zhruba uprostřed etapy, nechybí tam jeho busta či muzeum. Pár kilometrů před cílem leží městečko Rehon, odkud pocházel osobitý karikaturista Jean-Marc Reiser, jenž přispíval i do satirického časopisu Charlie Hebdo.

7. etapa: Tomblaine – La Super Planche des Belles Filles

délka : 176,3 km

: 176,3 km datum : pátek 8. července

: pátek 8. července start : 13.05

: 13.05 cíl : cca 17.17

: cca 17.17 náročnost: 4

CO OČEKÁVAT

První etapa s pořádně náročným finišem na už proslulou Planinu krásných dívek. Tentokrát se pojede takzvaná super planina, což znamená, že cíl na cyklisty čeká na konci štěrkového stoupání. Zde už se i mezi favority nejspíš nějaké rozdíly udělají. Přitom úvod dne vypadá velmi poklidně. Pak přijdou dva kopce třetí kategorie a to nejtěžší na samotný závěr. Zde už uvidíme v akci Pogačara, Rogliče, Vingegaarda, Yatese a další.

KUDY SE JEDE

Planina krásných dívek patří mezi vrchařské cíle Tour už deset let. Taky se vždycky pozastavíte nad neobvyklým názvem lyžařského střediska ve Vogézách? Legenda praví, že pochází z třicetileté války: místní slečny údajně prchaly do hor před švédskými žoldnéři, a když bylo nejhůř, neváhaly se zabít skokem do jezera. Jejich příběh dodneška připomíná dřevěná socha.

8. etapa: Dole - Lausanne

délka : 186,3 km

: 186,3 km datum : sobota 9. července

: sobota 9. července start : 13.05

: 13.05 cíl : cca 17.28

: cca 17.28 náročnost: 2,5

CO OČEKÁVAT

Peloton se přesouvá do čtvrté země tohoto ročníku – do Švýcarska. Profilově se zdá, že by mohl dostat příležitost k vítězství únik. Na trase jsou sice místy velmi náročná stoupání, ale ne taková, abychom v nich viděli bojovat favority. Jejich čas ještě přijde. V metropoli olympismu by mohli zazářit opět lidé, kteří si oblíbili ardenské klasiky, tedy Van der Poel či Wellens.

KUDY SE JEDE

Když se někdo ve sportu hádá tak moc, že se nemůže dohodnout, případ často míří k mezinárodní arbitráži do Lausanne. Ve 140tisícovém městě v jihozápadním cípu Švýcarska se probírají i choulostivé dopingové případy. Etapa z Francie povede mimo jiné přes obec Arbois, kde sídlí muzeum vědce Louise Pasteura, jenž se zabýval infekčními chorobami a jejich prevencí.

9. etapa: Aigle - Châtel les Portes du Soleil

délka : 192,9 km

: 192,9 km datum : neděle 10. července

: neděle 10. července start : 12.30

: 12.30 cíl: cca 17.28

cca 17.28 náročnost: 4

CO OČEKÁVAT

Start je záměrně situovaný do Aiglu. Zde má totiž sídlo Mezinárodní cyklistická unie (UCI). Důležité je zmínit i to, že následuje volný den. První polovina trasy není náročná, po 32 kilometrech roviny přichází první stoupání, kde už by se mohl vytvořit únik, pokud se tak nestane do té doby. Ve druhé části, kdy se peloton vrátí do okolí Aiglu, čekají dva kopce první kategorie. Tady by o únik mohli bojovat už vrchaři, kteří pojedou na etapy, jako třeba Bardet, Pinot, Martin, Kämna.

KUDY SE JEDE

Pokud rádi popíjíte bílé víno Chablais, vězte, že pochází právě z oblasti kolem Aigle. Přímo ve městě mají zachovalý hrad z 12. století, jehož součástí je muzeum vína s pestrou sbírkou etiket. Pojede se i kolem o dost známějšího hradu Chillon, což je nejnavštěvovanější historická památka ve Švýcarsku. A v Montreux měl dům zpěvák Freddie Mercury.

10. etapa: Morzine les Portes du Soleil - Megève

délka : 148,1 km

: 148,1 km datum : úterý 12. července

: úterý 12. července start : 13.30

: 13.30 cíl : cca 16.57

: cca 16.57 náročnost: 3

CO OČEKÁVAT

Po volném dni délkou příznivá etapa. Televizní diváci uvítají krásné scenérie hor, ale i údolí mezi nimi. Závěr kopcovité trasy je sice do stoupání, ovšem nijak obtížného. Jeho délka je 19,2 km, ale průměrný sklon 4,1 %, tedy nic, s čím by si kdokoliv v pelotonu neměl poradit. Dojíždí se na menší letiště. O vítězství by se mohl tím pádem pokoušet Van der Poel, který už měl podobné tendence i na Giru, s ním by mohli soupeřit Küng či Mohorič.

KUDY SE JEDE

Savojsko je rájem lyžařů, ale umí být i kruté. Ve městě Passy zemřela vědkyně Marie Curie-Sklodowská, jejíž tělo pravděpodobně neuneslo dlouhodobé vystavování radioaktivnímu záření. Znovu se pojede přes čarokrásná střediska, slogan Nejlepší lyžování ve Francii používají snad všechna. Třeba nad Combloux se rozplýval i romantik Victor Hugo: „Čistá perla Alp!“

11. etapa: Albertville - Col du Granon Serre Chevalier

délka : 151,7 km

: 151,7 km datum : středa 13. července

: středa 13. července start : 12.15

: 12.15 cíl : cca 16.40

: cca 16.40 náročnost: 4,5

CO OČEKÁVAT

První ze dvou etap, v nichž budou muset ukázat zájemci o celkový triumf, co v nich je. Drsné alpské dny je prověří důkladně. Dnes je čeká nejvyšší dojezd ročníku (2413 m), navíc přejezd přes slavný Galibier (2642 m). V době, kdy už všechna esa absolvují vysokohorské kempy, by to nikomu z nich nemělo činit problémy, ale očekává se, že výhodu by mohl mít Kolumbijec Martínez.

KUDY SE JEDE

Albertville je nostalgické místo pro československý olympismus: v roce 1992 se tam společná federální výprava zúčastnila svých posledních zimních Her. Pamatujete? Byly z toho tři bronzové medaile – pro hokejisty, družstvo skokanů a krasobruslaře Petra Barnu. O cílový průsmyk Col du Granon se budou cyklisté dělit s vojáky, kteří tam mají výcvikový prostor.

12. etapa: Briancone - Alpe d´Huez

délka : 165,1 km

: 165,1 km datum : čtvrtek 14. července

: čtvrtek 14. července start : 13.05

: 13.05 cíl : cca 17.55

: cca 17.55 náročnost: 5

CO OČEKÁVAT

Královská etapa, státní svátek na počest dne dobytí Bastily, a tak se budou chtít předvést hlavně francouzští vrchaři. Horská šílenost končí takzvaným holandským kopcem, než se ale peloton - nebo spíš to, co z něj zbude - dostane až na Alpe d´Huez, absolvuje znovu Galibier, a po něm další HC – Col de la Croix de Fer. Samotný Alpe d´Huez s 21 serpentinami, kde často paří fanoušci z Nizozemska, má průměr 8,1 %, minimálně pět úseků se však zvedá mnohem víc. Signál pro Pinota, Bardeta, Gaudua, jenže Pogačar, Roglič či Vingegaard jim nedají nic zadarmo.

KUDY SE JEDE

Profrčet na černé sjezdovce 200 metrů dlouhým tunelem? Jakkoliv bláznivě to může znít, na Alpe d'Huez je to realita. Po tunelu, který je vyražený do skály, je pojmenovaná celá sjezdovka Piste du Tunnel o délce 3330 metrů. Alpe d'Huez kromě Tour proslavila i zimní olympiáda 1968, z Grenoblu se tam jezdilo na závody bobistů.

13. etapa: Le Bourg d´Oisans - Saint-Étienne

délka : 192,6 km

: 192,6 km datum : pátek 15. července

: pátek 15. července start: 13.05

13.05 cíl : 17.26

: 17.26 náročnost: 2,5

CO OČEKÁVAT

Při pohledu na profil by leckoho napadlo – pěkný klasikářský den, nejspíš pro únik. Christian Prudhomme, šéf Tour, sice dává větší šance sprinterům, ovšem na typickou sprinterskou, někdy také takzvanou přejezdovou etapu to moc nevypadá. Sprintem skončit může, ale spíš v podání závodníků jako Van der Poel, Matthews, možná i Sagan, pokud by se dostal do dobré pohody a kondice.

KUDY SE JEDE

A z hor hurá zpátky do města. Saint-Étienne znají nejen milovníci fotbalu: místní AS desetkrát vyhrál francouzskou ligu a trénoval tam Ivan Hašek. Na Stade Geoffroy-Guichard česká reprezentace během EURO 2016 remizovala 2:2 s Chorvatskem. V muzeu výtvarného umění na severním okraji města vystavují i díla Andyho Warhola.

14. etapa: Saint-Étienne - Mende

délka : 192,5 km

: 192,5 km datum : sobota 16. července

: sobota 16. července start : 12.15

: 12.15 cíl : cca 17.05

: cca 17.05 náročnost: 3

CO OČEKÁVAT

Další ze série dlouhých etap, které se navíc odehrávají na jihu, kde může trýznit nepříjemné vedro. Kopce sice nejsou velké, ale je jich dost, takže rozhodně nepůjde o snadný scénář. Rýsuje se bitva o celkové pořadí, tudíž mezi Pogačarem, Rogličem, případně někým z Ineosu. Pokud by dostal šanci únik, týkal by se Woodse nebo Van der Poela.

KUDY SE JEDE

Chateau, chateau, chateau… Krásných zámků je v departmentu pojmenovaném po romantické řece Loiře spoustu, ale objevovat se dá i dost jiných zákoutí. Ve Firminy tvořil i slavný architekt Le Corbusier, jehož moderní stavby pomohly k renovaci 17tisícového města po druhé světové válce. Zaujme i obří kaňon Corboeuf v Rosières, jemuž se přezdívá francouzské Colorado.

15. etapa: Rodez - Carcassonne

délka : 202,5 km

: 202,5 km datum : neděle 17. července

: neděle 17. července start : 13.05

: 13.05 cíl : cca 17.39

: cca 17.39 náročnost: 2,5

CO OČEKÁVAT

Další hustá kilometrová nálož, zase by se mohlo bojovat o zelený dres. Adepti na ten žlutý se budou snažit se svými pomocníky přejet ji bez většího stresu a zbytečného plýtvání sil. Pokud bude bitva o zelený dres stále hodně otevřená, uvidíme v akci sprinterské týmy a Van Aerta. Už tradičně v etapách tohoto typu může vyniknout nezdolný Van der Poel, sedět by mohla i Matthewsovi.

KUDY SE JEDE

Promiňte, že od cyklistiky znovu odbíháme k fotbalu, ale v zemi dvojnásobných mistrů světa to snad ani jinak nejde. Rodez, město na vrcholu pomyslného trojúhelníku mezi Toulouse a Montpellierem, je spojené s klanem Zidanů. Táta Zinedine je v místním druholigovém klubu akcionářem a jeho nejstarší syn Enzo tam teď hraje.

16. etapa: Carcassonne - Foix

délka : 178,5 km

: 178,5 km datum : úterý 19. července

: úterý 19. července start : 12.30

: 12.30 cíl : cca 16.58

: cca 16.58 náročnost: 3,5

CO OČEKÁVAT

Dostáváme se do závěrečného týdne 109. ročníku. Peloton má před sebou první pyrenejskou etapu. Ačkoliv její úvod není náročný, o den pro sprintery rozhodně nepůjde. V druhé části jsou totiž hned dvě stoupání první kategorie, takže to vypadá spíš na únik. Muži na celkové pořadí věří, že ještě pošetří síly na rozhodující etapy. Stále vládnou dost vysoké teploty, které nemusí každému svědčit.

KUDY SE JEDE

I tenhle díl Tour nabídne pestré menu. Předkrm: opevněné středověké město Carcassonne. Žili tam už staří Keltové a teď patří na seznam UNESCO. Hlavní chod: muzeum pián v Limoux. Sbírka čítá přes 100 originálních kousků a nejstarší exponát pochází z roku 1822. A dezert: mystická jeskyně v Niaux. Jedna z jejích částí má stejnou rozlohu jako pařížská katedrála Notre Dame.

17. etapa: Saint-Gaudens - Peyragudes

délka : 129,7 km

: 129,7 km datum : středa 20. července

: středa 20. července start : 13.15

: 13.15 cíl : cca 16.50

: cca 16.50 náročnost: 4

CO OČEKÁVAT

Kdo si přeje show v horách, nejspíš si při pohledu na profil řekne: Není tam žádná HC kategorie, tady to ještě nebude. Ovšem už i zde nastoupají cyklisté hutnou porci výškových metrů a musí zvládnout známé kopce jako Col d‘Aspin, Col de Val Louron. Před pěti lety tu Fabio Aru svlékl ze žlutého Chrise Frooma. A už potřetí bude k vidění dojezd na letiště. Dnes rozhodně budou úřadovat lídři na celkové pořadí. Své vítězství z roku 2017 si bude chtít připomenout Bardet.

KUDY SE JEDE

Někdo musí být nejhorší. V posledních dvou sezonách francouzské ragbyové ligy byl nejhorší tým z města Saint-Gaudens. Místní Bears od loňského léta vyhráli jediný z šestnácti zápasů, přitom ve sbírce mají čtyři tituly národních šampionů. Třeba před příštím ročníkem pomůže modlení v hlavním městském kostele, který stál už v 11. století.

18. etapa: Lurdy - Hautacam

délka : 143,2 km

: 143,2 km datum : čtvrtek 21. července

: čtvrtek 21. července start : 13.30

: 13.30 cíl : cca 17.25

: cca 17.25 náročnost: 5

CO OČEKÁVAT

Pokud ještě dosud nebude o vítězi Tour rozhodnuto, pak se tak stane právě dnes. Nejtěžší pyrenejský den, se dvěma mimořádnými kategoriemi a jedním kopcem s číslem 1. Závěrečné stoupání na Hautacam se v itineráři poprvé objevilo v roce 1994 v éře pětinásobného šampiona Miguela Induraina. Tehdy jel v této etapě ve žlutém a nakonec i celkově vyhrál, ale na Hautacamu byl poražen ve sprintu Lucem Leblancem. Uvidíme i nyní souboj Pogačar – Roglič/Vingegaard, případně někdo z Ineosu?

KUDY SE JEDE

Jak že to zpívá Marta Kubišová? Nemocní se uzdraví a slunce začne hřát. Legenda praví, že nemocní se uzdravují v Lurdách, na zázraky tam věří poutníci z celého světa. Léčivé prameny, kultovní místa včetně podzemní baziliky pro 25 tisíc lidí a fůra obchůdků. Je skoro nepředstavitelné, že byste tam nesehnali ubytování: ve Francii má větší kapacity pro turisty jen Paříž.

19. etapa: Castelnau-Magnoac - Cahors

délka : 188,3 km

: 188,3 km datum : pátek 22. července

: pátek 22. července start : 13.05

: 13.05 cíl : 17.16

: 17.16 náročnost: 2

CO OČEKÁVAT

Profil hovoří jednoznačně – sprinterská etapa. Je však otázkou, kolik ryzích sprinterů přečkalo předchozí náročné horské zkoušky, případně jiné nástrahy. Na trati jsou jen dvě stoupání nejnižší, tedy čtvrté kategorie, která jsou ale velmi krátká, s průměrem něco málo přes 6 %. Pokud tedy budou ještě v akci, měli by se ukázat Jakobsen, Groenewegen, Ewan, Coquard.

KUDY SE JEDE

V cílovém městě zastříhají ušima fajnšmekři přes víno. Cahors je centrem elegantního a hodně tmavého červeného Malbec, které se lisovalo už ve středověku. Římané přišli s příznačným označením černé víno, oblíbil si ho třeba spisovatel Ernest Hemingway. Mimochodem, v českých vinotékách si můžete koupit i moldavský Cagor, který původně pochází právě z Cahors.

20. etapa: Lacapelle-Marival - Rocamadour

individuální časovka

délka : 40,7 km

: 40,7 km datum : sobota 23. července

: sobota 23. července start : 13.05

: 13.05 cíl : cca 17.49

: cca 17.49 náročnost: 2,5

CO OČEKÁVAT

Na časovky v předposlední den Tour si diváci už zvykli. Tahle nevypadá složitě. Záludná může být její délka přes 40 kilometrů, což je na současné poměry, kdy se časovky na Grand Tours spíš zkracují, slušná porce. Cyklisté navíc musí síly pošetřit hlavně do závěru, kde se musí vypořádat se dvěma kopci, z nichž ten druhý má průměr k osmi procentům. Pokud nebude mít předtím další povinnosti, měla by to být etapa pro Gannu, ale také pro lídry jako Pogačar, Roglič či Van Aert.

KUDY SE JEDE

Přesně 223. Tolik schodů dělí poutníky od kaple Notre-Dame ve vesnici Rocamadour. Láká je ikonická soška Černé Madony, chcete-li Vierge noire, z 12. století. Středověká památka se klene na svahu nad řekou Alzou. Rocamadour není jen název vesnice, ale i lahodného sýra z kozího mléka. Ostatně jednou ze zdejších tradic je populární sýrový festival, koná se každý rok.

21. etapa: Paříž - La Défense Arena - Paříž – Chámps-Élysées

délka : 115,6 km

: 115,6 km datum : neděle 24. července

: neděle 24. července start : 16.30

: 16.30 cíl : cca 19.26

: cca 19.26 náročnost: 2

CO OČEKÁVAT

Slavná etapa s dojezdem na Elysejská pole. Tradičně už jde o den oslav celkového vítěze, kterému během jízdy všichni gratulují, celý tým (nebo alespoň to, co z něj zbude) se fotí. V samotném závěru ale ještě všichni šlápnou do pedálů a mnozí se ještě snaží pomoct svým sprinterům k nejslavnějšímu vítězství. Loni tady svou univerzálnost podtrhl Van Aert, u kterého mnozí počítají s tím, že by měl projet cílem v zeleném dresu.

KUDY SE JEDE

Pokud se vám protáčejí panenky z raketově rostoucích nájmů ve velkých českých městech, vězte, že v porovnání s Champs-Elysées jde víceméně o drobné. Jeden z nejdražších bulvárů světa má spoustu tváří, měří skoro dva kilometry a nikdy nespí. Přitom původně tam byly jen pole a zahrady, stavět se začalo až v 17. století. A mytický Vítězný oblouk stojí od roku 1836.

Mapa 109. ročníku Tour de France

Týmy na Tour de France 2022

Název 1 UAE-Team Emirates 2 Jumbo-Visma 3 INEOS Grenadiers 4 AG2R Citroen Team 5 BORA - hansgrohe 6 Quick-Steap Alpha Vinyl Team 7 Movistar Team 8 Cofidis 9 Bahrain - Victorious 10 Groupama - FDJ 11 Alpecin-Deceunick 12 Team DSM 13 Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 14 Astana Qazaqstan Team 15 EF Education-EasyPost 16 Team Arkéa Samsic 17 Lotto Soudal 18 Trek - Segafredo 19 TotalEnergies 20 Israel - Premier Tech 21 Team BikeExchange - Jayco 22 B&B Hotels - KTM

Češi na Tour de France

Po čtyřech letech a teprve podruhé za posledních deset ročníků Tour se na nejslavnějším etapovém závodě neobjeví žádný z českých cyklistů. V týmech nejvyšší kategorie UCI World Tour najdeme aktuálně tři česká jména - Josefa Černého a Zdeňka Štybara v barvách Quick-Steap Alpha Vinyl Team trápí zdravotní problémy, na letošním Giru pak zazářil šestým místem Jan Hirt, který jezdí za belgický tým Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux.

Kde sledovat Tour de France v TV?

Přímý přenos z jednotlivých etap nabídnou stanice ČT Sport a Eurosport 1, na stanice Eurosport 2 pak můžete sledovat doprovodný program k Tour de France včetně preview k jednotlivým etapám. Stanice Eurosportu nabídnou i přenosy z aktuálně probíhajícího Giro d'Italia žen za účasti Češek Martiny Hájkové a účastnice LOH v Tokiu Terezy Neumanové.

Výsledky Tour de France 2021

Konečné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 82:56:36, 2. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -5:20, 3. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) -7:03, 4. O'Connor (Austr./AG2R-Citroën) -10:02, 5. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe) -10:13, 6. Mas (Šp./Movistar) -11:43, 7. Lucenko (Kaz./Astana) -12:23, 8. G. Martin (Fr./Cofidis) -15:33, 9. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -16:04, 10. Urán (Kol./EF Education-Nippo) -18:34, ...118. Vakoč -3:51:06.

Bodovací soutěž (zelený trikot): 1. Cavendish (Brit./Deceuninck-Quick Step) 337, 2. Matthews (Austr./BikeExchange) 291, 3. Colbrelli (It./Bahrajn Victorious) 227, ...123. Vakoč 1.

Vrchařská soutěž (puntíkovaný trikot): 1. Pogačar 107, 2. Poels (Niz./Bahrajn Victorious) 88, 3. Vingegaard 82.

Mladí jezdci (bílý trikot): 1. Pogačar 82:56:36, 2. Vingegaard -5:20, 3. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -21:50.

Týmy: 1. Bahrajn Victorious 249:16:47, 2. EF Education-Nippo -19:12, 3. Jumbo-Visma -1:11:35.

