Bláznivé tempo na Tour. Nezničitelný a už žlutý Pogačar: Nejšílenější den!

Byl v euforii. A úplně mu k tomu stačilo, že vyhrál etapu. Když se ve čtvrtek chvíli po vítězství zeptali Tadeje Pogačara na zisk žlutého dresu, ani o tom pořádně nevěděl. „Jsem hrozně rád, že jsem vyhrál etapu, všechno ostatní je bonus,“ usmíval se Slovinec. Typický obrázek „mladého Kanibala“. Poslední dva dny v závěru ničil své soupeře, a to pořádný dojezd na kopec přijde až v pátek. On i Primož Roglič si zase připomenou Planinu krásných dívek.

Předloni po 20., loni po 8. a letos už po 6. etapě se oblékl absolutní král současné silniční cyklistiky do žlutého dresu lídra Tour de France. Čekalo se, že si pro něj Tadej Pogačar znovu dojede na Planině krásných dívek, kde bude končit páteční 7. etapa. Jenže po demonstraci neuvěřitelné univerzálnosti se nikdo nemůže divit, že se tak stalo dřív.

To by musel stále třiadvacetiletý cyklista prakticky ardenský závěr čtvrteční etapy vypustit. Jenže když on za prvé ardenské klasiky miluje a za druhé ještě mnohem raději vyhrává. No uznejte, že při takové kombinaci může jen blázen čekat, že se Slovinci ještě do žlutého chtít nebude.

Pogačarovi je navíc úplně jedno, jestli jede v dresu týmovém, bílém či žlutém. Ano, v maillot jaune je víc vidět. Jenže na něj si stejně všichni i tak dávají pořádný pozor. Musí! To, co předvedl v závěru čtvrteční etapy se sice krátkými, ale pořádně prudkými kopci, jen dokazuje, že silnější závodník zkrátka v současném pelotonu není.

„Byl to nejšílenější den, co jsme tady zatím zažili. Ale zároveň skvělý. V závěru to nebyl ryzí sprint, poslední dvě stoupání jsou velmi těžká. Bylo to tam i hektické. Takže jsem rád, že jsem měl dobré nohy na zrychlení v závěru,“ popisoval pak rozzářený Pogačar.

Šílený den to opravdu byl. Vždyť průměrná rychlost v celé etapě, které závodníci dosáhli, bylo 49,4 km/h! To je opravdu bláznivé tempo, i když nutno říct, že část dne jim foukalo do zad. Navíc úvodní dvě hodiny se jelo opravdu zostra, než se podařilo odpoutat tříčlennému úniku, kterému velel Wout van Aert ve žlutém. Jenže zatímco on vydával spoustu sil, peloton příliš nezpomalil a v závěru uprchlíky dostihl.

„První dvě hodiny byly fakt šílené. Hodně lidí se snažilo zrychlovat v pelotonu. Vepředu byli silní lidé, vlastně ten nejsilnější Van Aert, v jednu chvíli jsem si už myslel, že vyhraje. Ale nakonec byl peloton silnější. Kluci mě dovedli do skvělé pozice a pak už jsem to zvládl,“ popsal průběh celého dne Pogačar.

V pátek čeká na cyklisty zase šílený závěr – takzvaná Super Planina krásných dívek, tedy dojezd v posledním kilometru se šotolinou a navíc sklonem až 24 procent. Až sem sice časovka v roce 2020 nemířila, i tak si na ni Roglič, který zde na poslední chvíli přišel o triumf na Tour a Pogačar, který jej heroickým výkonem o něj připravil, vzpomenou.

„Na Planinu mám velmi dobré vzpomínky a doufám, že budou stejně příjemné po páteční etapě,“ prohlásil mladší ze slovinské dvojice.

Ať tedy opět vyhraje ten nejsilnější.